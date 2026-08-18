Apple показала на видео, как будут работать камеры в наушниках AirPods

Apple почти не оставила простора для догадок: наушники со встроенными камерами существуют, и до их выхода остались считанные недели. В релиз-кандидат macOS Tahoe 26.7 попал короткий промо-ролик, где человек в AirPods просит Siri запомнить книгу, которую держит перед собой, а до этого те же самые наушники заметили в коде будущей iOS 27, так что теперь картинка окончательно сложилась.



Что показали в коротком ролике

По данным MacRumors, видео длится всего несколько секунд, но показывает главное. Мужчина подносит книгу к лицу, чтобы камера в наушнике разглядела обложку, а голос за кадром обещает: теперь мир вокруг можно сохранять, увидели что-то интересное — попросите Siri отложить это на потом. Так и работает связка камеры и функции Visual Intelligence, вокруг которой Apple строит всю историю с новыми наушниками.

Сами камеры на видео не показывают, и это ожидаемо. Внешне наушники почти не отличаются от актуальных AirPods Pro, разве что ножка выглядит заметно толще — видимо, туда и спрятали модуль камеры. Ролик появился в сборке macOS Tahoe 26.7, и это уже не утечка из закрытых источников, а материал, который Apple сама подготовила к показу. Слухи о новых AirPods Pro с камерами ходят давно, но живая демонстрация меняет разговор: одно дело строчки в коде, другое дело готовая реклама.

Отдельно стоит рекламный характер видео. Apple редко раскрывает будущие устройства раньше времени, а тут в бету попал полноценный промо-фрагмент с озвучкой и сценарием использования. Инсайдер Аарон Перрис выложил тот же ролик в X, так что взглянуть на будущие наушники может любой желающий, а не только те, кто копается в сборках macOS.

Зачем наушникам камера и при чем тут Siri

Снимать фото и видео на такие AirPods не выйдет, и это ключевой момент. Камера здесь нужна не для съемки, а для того, чтобы передавать изображение Visual Intelligence: Siri анализирует, что перед вами, отвечает на вопросы об окружении и запоминает нужное. По сути ассистент получает глаза и видит ровно то, что видите вы. О том, что камерой нельзя будет снимать фото, речь шла и раньше, а теперь эта логика подтвердилась прямо в ролике.

В коде нашли прямое упоминание настройки Visual Intelligence на самих наушниках, а еще предупреждение на случай, если что-то перекрывает обзор. Если камеру закроют волосы, система пришлет уведомление и попросит освободить наушник, иначе данные об окружении окажутся неточными. Деталь мелкая, но она хорошо показывает, насколько продукт близок к финальной стадии: такие подсказки пишут не для прототипа, а для устройства, которое вот-вот отправят покупателям.

Сценарий использования получается простой. Идете по улице, видите афишу или обложку книги, просите Siri сохранить это на потом, и ассистент откладывает информацию без единого касания смартфона. Наушники превращаются из аксессуара для звука в постоянного помощника, который всегда смотрит вперед вместе с вами. Не разобрались с новой функцией или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Кодовые имена и вторая пара наушников

У наушников с камерой есть кодовое имя B790 — именно его раньше называл инсайдер Bloomberg Марк Гурман, обещавший выход уже в этом году. В той же сборке macOS Tahoe 26.7 нашли ссылки на B790 и строчку с кодом для image stream, то есть потока изображения с камеры. Все сходится: промо-ролик, упоминания в коде и слова Гурмана про осенний запуск указывают на одну и ту же дату.

Интереснее другое. Эти AirPods не единственная модель с камерой, над которой работает Apple. Параллельно в разработке есть устройство под кодом B798, и его ждут только в 2027 году. Вполне возможно, речь про более дорогую и продвинутую версию, а о том, что известно про AirPods Ultra, мы уже разбирали подробно. Так что камеры в наушниках это не разовый эксперимент, а целое направление, которое Apple собирается развивать несколько лет.

Две отдельные модели под разными кодами намекают и на разброс по цене. Логично ждать более доступную версию уже этой осенью и топовую позже, когда технологию обкатают на массовом устройстве. Такой подход Apple использует не первый раз: сначала функция появляется в одной линейке, а через год переезжает в остальные. Наверняка и другие производители в скором времени сделают нечто подобное, поэтому подписывайтесь на канал «Сундук Али-Бабы в МАКС», и как только мы увидим недорогие наушники с камерами, сразу выложим там.

Когда ждать официальный анонс

Раз Apple вставила рекламный ролик прямо в релиз-кандидат macOS, тянуть с презентацией она вряд ли станет. Скорее всего, наушники покажут уже в сентябре, на том же мероприятии, где представят iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra. Для компании это удобный ход: свежая линейка смартфонов и сразу яркий аксессуар, который умеет то, чего пока не делал никто на рынке.

Остается дождаться самого события и ценников, но по нынешним меркам камеры в наушниках выглядят закономерным шагом. Apple давно тянет Visual Intelligence во все свои устройства, от iPhone до Apple Watch, и AirPods тут напрашивались сами собой. Наушник и так сидит рядом с глазами, добавить в него камеру логичнее, чем кажется на первый взгляд.

До анонса осталось совсем немного, а значит, скоро мы узнаем и цену, и точные характеристики, и список поддерживаемых функций. Хотите узнать про будущие гаджеты Apple еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропустить анонс.