Мы променяли проводные наушники на AirPods, но спустя 10 лет выяснилось, что зря

Если в последнее время вам кажется, что в метро и на улице снова мелькают белые провода, это не обман зрения. Мода на них давно вышла за пределы пары звездных фотографий, и теперь ее видно уже в отчетах о продажах. Вопрос логичный: зачем добровольно возвращаться к кабелю, когда в кармане лежат AirPods с шумоподавлением? Причина оказалась не только во внешнем виде, а одна крупная аудиокомпания даже успела под это перестроить свои планы. Ниже разберем, откуда взялся тренд, насколько он реален в цифрах и есть ли смысл переходить на провод именно вам.



Откуда взялась мода на провод

Тренд не новый. Еще прошлой осенью мы писали, как зумеры вернули EarPods в тренды, и тогда казалось, что это очередная волна из TikTok, которая схлынет за пару месяцев. Не схлынула. В мае 2026 года на YouTube вышел короткий ролик с простым вопросом, почему все вокруг снова носят проводные наушники, и его посмотрели больше 16 миллионов раз.

Началось все со знаменитостей. Мировых звезд с проводами в ушах фотографируют уже несколько лет, и как раз такие кадры раскрутили волну в соцсетях. В TikTok у нее даже появилось название — music aesthetic, то есть эстетика 2010-х, когда белый кабель торчал из кармана у каждого второго школьника. История похожа на возвращение винила. Пластинки тоже не удобнее стриминга, зато выглядят как осознанный выбор, а не как то, что положили в коробку по умолчанию.

Мне кажется, работает тут и бытовой сигнал. Один вкладыш в ухе, второй висит на груди, и всем вокруг понятно, что вы слушаете музыку, но готовы ответить. С AirPods со стороны вообще не разберешь, играет у человека что-то или он просто забыл их вытащить. Это уже моя догадка, а не данные исследований, но в поездах и кофейнях картинка именно такая.

Продажи впервые за пять лет пошли вверх

Если бы все держалось на фотографиях звезд, говорить было бы не о чем. Но по данным аналитической компании Circana, в 2025 году выручка от продаж проводных наушников в США выросла примерно на 3%, или на 15 миллионов долларов. Это первый рост за пять лет. Во втором полугодии прирост дошел до 10%, а за первые шесть недель 2026-го составил уже 20%.

Масштаб при этом надо понимать правильно. Беспроводные вкладыши в 2025 году забрали 65% всех денег, потраченных на наушники. Средняя проводная пара стоила около 13 долларов, Bluetooth-модель — около 99. Провод растет с очень низкой базы, и вытеснять AirPods он не собирается. Да и 20% посчитаны за полтора месяца, а по такому короткому отрезку о долгой тенденции судить рано.

Зато к цифрам прислушались производители. 28 сентября Bose представила Noise Cancelling Wired Earbuds — первые проводные наушники компании за 11 лет. По данным WIRED, все началось с того, что один из руководителей Bose отвез ребенка в колледж и увидел провода буквально у всех студентов вокруг. Разработка заняла восемь-девять месяцев. Продажи стартуют 15 октября, цена — 99 долларов.

Любопытно, как Bose обошла главный минус провода. В наушниках есть активное шумоподавление, режимы Quiet и Aware и по два микрофона в каждом вкладыше, а батареи нет совсем: питание приходит от смартфона прямо по кабелю длиной 128 см. Подключаются они только через USB-C, мини-джека нет. Аудиофилов с отдельными ЦАПами это расстроит, зато владельцу iPhone 15 и новее переходник не понадобится.

Bose редко делает такие резкие повороты, и вряд ли она останется единственной. Кто следующим вспомнит про провод, будет видно уже в ближайшие месяцы, и эти новости мы приносим в наши каналы в Telegram и МАКС.

Что провод делает лучше AirPods

Цена, конечно, играет роль. Проводные наушники устроены проще, поэтому тот же звук в них обходится дешевле. Но одной экономией тренд не объяснить: есть вещи, которые замечаешь только в ежедневной носке:

Их не нужно заряжать. Наушники не садятся посреди поездки, а через пару лет у них нечему изнашиваться, кроме кабеля.

Нет задержки звука. По Bluetooth звук опаздывает за картинкой, в играх и при монтаже это заметно, а по проводу задержки практически нет.

Физические кнопки. Громкость и пауза на пульте нажимаются вслепую, без жестов по ножке.

Микрофон ближе ко рту. В шумном месте пульт можно поднести к губам, и собеседник услышит вас, а не улицу.

Никакого сопряжения. Воткнул и слушаешь, без исчезающих из списка устройств и внезапных переключений на соседний iPad.

Отдельно про качество звука. Apple Music отдает треки в Lossless, но по Bluetooth до AirPods они доходят сжатыми через кодек AAC. Без потерь трек дойдет только по проводу. Правда, на недорогих EarPods разницу вы вряд ли услышите: тут потолок задают сами наушники, а не способ подключения. Еще одна история гуляет по соцсетям: провод якобы безопаснее для здоровья. Аудиологи с этим не согласны. Для слуха неважно, как именно звук попал в наушник. Важны громкость и то, сколько часов в день вы так слушаете.

Как подключить проводные наушники к айфону

С 2016 года, когда вышел iPhone 7, мини-джека в айфонах нет, поэтому сначала смотрите на порт. Если любимые наушники у вас с обычным штекером 3,5 мм, понадобится переходник, и в нашей подборке есть переходники для iPhone под мини-джек и другие разъемы. Во всех остальных случаях проще сразу взять наушники с нужным штекером.

Вариантов немного:

Переходник берите со встроенным ЦАП. Через USB-C айфон не выводит аналоговый звук, поэтому пассивный кабель без чипа он просто не заметит. Если же наушники подключены, а звука все равно нет, посмотрите наш разбор, что делать, если айфон не видит проводные наушники. Не помогло? Опишите свою связку из айфона, переходника и наушников в нашем чате в Telegram или МАКС, вместе найдем, в чем загвоздка.

Сам переходник стоит копейки по сравнению с наушниками, и терять его менее жалко, чем кейс от AirPods. Недорогие адаптеры с ЦАП и запасные проводные вкладыши время от времени появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, так что второй комплект в рюкзак можно собрать без больших трат.

Кому стоит вернуться к проводу

Так почему все снова носят проводные наушники? Началось с моды, тут спорить бессмысленно. Но держится тренд на вполне приземленных вещах: батарея не садится, звук не опаздывает, а пульт работает с первого нажатия. Поэтому провод имеет смысл, если вы играете на айфоне, монтируете видео, часто созваниваетесь на ходу или вечно забываете поставить кейс на зарядку. И отдельно тем, у кого AirPods уже держат заряд заметно хуже, чем в первый год.

AirPods по-прежнему удобнее на пробежке, в спортзале и в любой ситуации, где кабель цепляется за одежду и рюкзак. Шумоподавление в метро у проводных моделей пока тоже редкость, исключение — та самая новинка Bose. Так что я бы не выбирал что-то одно. Проводные EarPods отлично работают второй парой: они весят несколько граммов, не требуют внимания и спасают ровно в тот момент, когда AirPods решили сесть посреди дороги домой.

Реклама. Рекламодатель ООО “АЛИБАБА.КОМ (РУ)” ИНН 7703380158 erid: Kra2449mN