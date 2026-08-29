Установил iOS 27 на iPhone 17: как изменилась автономность и скорость работы

Недавно я сменил iPhone 16 Plus на iPhone 17, и о причинах такого решения я подробно рассказывал в отдельном материале. Но одно дело первые минуты знакомства, и совсем другое — жизнь с телефоном каждый день. За это время новинка успела показать себя в реальных сценариях: банки, автономность, фоновые процессы и общая скорость работы. Делюсь тем, что увидел на практике и почему уже сейчас готов советовать этот переход другим.



Почему пришлось сразу ставить iOS 27

Планировал я оставить новый смартфон на iOS 26 и спокойно перенести на него данные. Не вышло. На iPhone 16 Plus у меня стояла iOS 27, а резервная копия с более свежей версии на старую просто не ложится. Система прямо говорит, что восстановление невозможно. Так что выбор был простой: либо собирать телефон с нуля вручную, либо обновлять новый iPhone 17 до iOS 27 и разворачивать бэкап как положено. Я выбрал второе, и об этом ни разу не пожалел.

Если вы тоже думаете, стоит ли переходить на новую версию системы прямо сейчас, у меня есть отдельный разбор про то, когда лучше всего обновлять айфон. Там я по личному опыту объясняю, в какой момент это делать безопаснее всего.

Момент с несовместимостью копий — штука неочевидная, и многие на нее натыкаются как раз при переезде на новый аппарат. Держите в голове главное правило: бэкап от новой ОС нельзя поставить на старую. Копия с iOS 27 встанет только на iOS 27 или выше. Так что если основной телефон уже на свежей бете, новый смартфон придется тянуть на тот же уровень.

Система реально летает на iPhone 17

Теперь к самому приятному. iPhone 17 на iOS 27 работает очень бодро. За все время я не поймал ни единого глюка, ни одного микрофриза, ни малейшего подлагивания в интерфейсе. Прокрутка лент, переходы между приложениями, открытие камеры, свайпы по рабочим столам — система реально летает в любых экранах и меню. Ощущение такое, будто держишь в руках уже вылизанный релиз, а не предфинальную сборку. Отдельно порадовала анимация: она везде плавная, без рывков даже при быстром переключении между тяжелыми приложениями. Тесты я не гонял, мне важнее именно повседневный отклик, и вот с ним тут все в полном порядке.

Пока разбирался с настройками, заодно покопался в новых настройках экрана блокировки, которые появились в этой версии. Мелочь, а приятно: несколько параметров стоит включить сразу после переезда, чтобы не возвращаться к ним потом.

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Что вышло с банковскими приложениями

Отдельная история — банки, ведь для российского пользователя это самая нервная часть переезда. Новое приложение Сбера я перенести не смог: iMazing у меня отказался работать, а без него вытащить свежую версию не получилось. Тогда я поставил старый Сбер версии 16.0.1 через сервис Верни Сбер. И вот тут был первый сюрприз: старое приложение работает отлично. Никаких вылетов, все платежи и переводы проходят как надо.

С Альфа-Банком помогла поддержка. Через них удалось поставить Апгрейд — это последняя версия альфы, которая успела выйти в App Store, прежде чем ее оттуда убрали. А вот Т-Банк вообще удивил: свежее приложение само подтянулось из App Store, хотя его удалили из магазина больше недели назад. Как так вышло, я до конца не понял, но факт есть факт — установка прошла без плясок с бубном.

Раз уж речь про платежи, добавлю полезное. До всей этой истории с банками я добавил все карты в Wallet и физический кошелек больше практически не ношу. На iOS 27 это работает стабильно и заметно упрощает жизнь.

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Автономность и долгая оптимизация Spotlight

По батарее сюрпризов не случилось, и это хорошо. Неконтролируемого жора батареи нет, ни одно приложение не выбивается из общего графика и не потребляет заряд в фоне. Все ведет себя ровно и предсказуемо, как и должно быть на нормально настроенном телефоне.

Единственное, что заняло время, — индексация Spotlight. Она шла у меня целых два дня, с понедельника по среду. И это при том, что на смартфоне занято всего 73 гигабайта памяти и установлено 83 приложения. Объем скромный, а система все равно неспешно раскладывала все по полочкам почти двое суток. На автономность это, к слову, тоже толком не повлияло, просто держите в голове, что первые пару дней после переезда телефон еще дообустраивается. Пока Spotlight не закончил свою работу, поиск по устройству находил не все, так что если у вас после обновления что-то не ищется, скорее всего дело именно в этом, а не в поломке.

Если подводить итог, iOS 27 на iPhone 17 меня уже сейчас полностью устраивает. Система работает отлично, банки удалось поднять все до единого, автономность в норме. Так что если вы раздумываете, какой айфон купить прямо сейчас, семнадцатую модель я смело рекомендую. Переход прошел гладко, и никаких причин тянуть с ним лично я не вижу.

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