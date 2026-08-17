iOS 26.6.1 вышла для всех. Нужно обновить iPhone прямо сейчас — и вот почему

Около недели назад Apple тихо выпустила iOS 26.6.1, и заметили это далеко не все: сборка ушла узкому кругу разработчиков в статусе релиз-кандидата, а не публичным обновлением. Тогда мы уже объяснили, почему её стоит скачать, не дожидаясь очереди, и вот версия добралась до всех Айфонов. Ситуация нечастая: для точечной сборки Apple перескочила сразу к кандидату на релиз, минуя привычную вереницу бет, а теперь она доступна каждому.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ «СУНДУК АЛИ-БАБЫ» В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Изменения в iOS 26.6.1: пока только безопасность

В заметках к обновлению Apple по традиции немногословна: одна строчка про исправления безопасности для iPhone и iPad. Полного перечня закрытых уязвимостей пока нет, страница безопасности Apple на момент публикации ещё не обновилась. Так компания делает намеренно: детали выкладывают с задержкой, чтобы не подсказывать злоумышленникам, где искать бреши.

Куда любопытнее сам сценарий выхода. Обычно промежуточная версия проходит через несколько бет и лишь затем превращается в финальную сборку. Здесь же Apple сразу выложила релиз-кандидат (последнюю тестовую сборку перед публичной), а через несколько дней раскатала его на всех. Для такого обновления ход редкий, и он намекает, что внутри есть что-то важнее пары строчек в примечаниях.

Патчи безопасности выходят всё чаще, и виноват ИИ

iOS 26.6.1 приехала не в одиночку, а следом за целой серией срочных обновлений. Незадолго до Айфонов Apple срочно выпустила сразу три обновления macOS: они закрывали серьёзную дыру в общем доступе к экрану. Логика простая: движки и код у Mac и iPhone во многом общие, поэтому найденная на компьютере уязвимость почти наверняка касается и телефона.

Есть и причина поглубже. Ещё в июне Apple прямо предупредила, что будет закрывать уязвимости быстрее, и виноват в этом искусственный интеллект: с нейросетями злоумышленники находят слабые места в системе куда шустрее, чем раньше. Отсюда и частые обновления с третьей цифрой в номере, которые лучше не пропускать. Как только Apple раскроет полный список исправленных ошибок, мы расскажем о самом важном.

Небольшие правки ошибок из iOS 26.6

Формально в примечаниях только безопасность, но Apple редко расписывает все правки, а у июльской iOS 26.6 хватало шероховатостей. Один из частых поводов для жалоб касался приложения Телефон: у части людей пропал блок «Избранное», хотя сами контакты оставались в недавних вызовах.

Досталось и связке с Mac: некоторые ловили сбои Handoff и обнаружения AirDrop, когда файлы и задачи между устройствами передавались через раз. Мелочи, но именно они бьют по повседневным сценариям.

Бывало и хуже: после установки iOS 26.6 отдельные пользователи столкнулись с тем, что Айфон и вовсе заблокировался. На таком фоне свежее исправление выглядит не капризом, а страховкой.

Заряд на iOS 26.6.1: держим кулаки

Отдельная головная боль iOS 26.6 касалась автономности. После июльского обновления Айфоны стали ощутимо быстрее садиться, а вместе с нагревом это превращалось в двойной удар по батарее. Мы даже прогнали отдельный тест заряда и сравнили 26.6 со старыми версиями iOS: цифры вышли невесёлые, особенно на возрастных моделях, где просадка ощущалась сильнее всего.

Есть шанс, что 26.6.1 подтянет расход обратно к норме, но обещать этого Apple не стала. Хотите узнать первыми, стало ли лучше? Следите за замерами и живыми впечатлениями в нашем чате в Telegram.

iOS 26.6.1 против беты iOS 27

Многие сейчас держат на Айфоне бету iOS 27 и ждут осеннего релиза. Но бета остаётся бетой: сырые функции, случайные вылеты и та же автономность, которая проседает сильнее обычного. iOS 26.6.1, наоборот, приносит свежие исправления безопасности на стабильной базе, без экспериментов.

Если вы не гоняете новинки ради самого процесса, выбор напрашивается сам собой. Мы подробно разобрали, что разумнее скачать этим летом: стабильную 26.6.1 или свежую сборку iOS 27. Если коротко, до официального выхода iOS 27 в следующем месяце спокойнее пожить на 26.6.1.

Оперативные анонсы дублируем в МАКС: подписывайтесь, чтобы узнать подробности первыми.

Как обновить Айфон до iOS 26.6.1

Теперь, когда сборка стала публичной, профиль бета-тестирования больше не нужен, обновление придёт обычным путём. Установка занимает пару минут плюс время на загрузку:

Сделайте резервную копию через iCloud или компьютер, на всякий случай. Откройте «Настройки» и зайдите в раздел «Основные». Выберите пункт «Обновление ПО» и дождитесь, пока система найдёт iOS 26.6.1. Нажмите «Обновить сейчас» и введите код-пароль, если Айфон его запросит. Держите Айфон на зарядке и подключённым к Wi-Fi до конца установки.

Перед стартом стоит освободить немного места: прошивке нужно заметно больше памяти, чем весит сам файл обновления, иначе установка встанет на полпути. Если 26.6.1 в списке пока нет, ничего страшного: публичная раздача идёт волнами и доберётся до вашего Айфона в ближайшее время.

Заметили в обновлении изменения, которых нет в примечаниях? Поделитесь в комментариях. А чтобы не пропустить разбор закрытых уязвимостей, заглядывайте за новостями в наш Telegram.