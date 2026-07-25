Как установить VK на iPhone без App Store

Открываете App Store, чтобы поставить ВК, а его там больше нет. Знакомая картина? С недавних пор скачать приложение на айфон привычным способом не выйдет, да и уведомления у тех, у кого оно осталось, приходить перестали. История мутная, и когда все вернется на свои места, пока непонятно. Мы уже прикидывали, когда вернут VK в App Store, но обнадежить особо нечем. Поэтому ждать не будем, а просто поставим ВК другим путем, и я по шагам покажу каким.



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Почему ВК исчез из App Store

В конце июня из российского App Store в один день вымело весь холдинг. Ушли и «ВКонтакте», и «VK Видео» с «VK Музыкой», и мессенджер, и «Дзен», и «Одноклассники», и почта с облаком Mail.ru, а следом еще пачка сервисов помельче. Apple убрала их в одностороннем порядке, без предупреждения и без внятных объяснений, ограничившись сухим словом «санкции». Санкции действительно появились, но значительно позже.

Тут важно понимать одну вещь. Если ВК у вас уже установлен, он никуда не денется и продолжит открываться. Проблема в другом: переустановить или обновить его через магазин теперь невозможно. Слетело приложение, сменили телефон, почистили память — и все, привычной кнопки «Загрузить» вы больше не увидите. Но и это, честно говоря, полбеды.

Куда неприятнее, что вместе с приложением с айфона пропадают пуши. Я разбирал это подробно в тексте про то, что делать после удаления сервисов VK, и суть там простая. Уведомления на iOS завязаны на специальный токен, который живет ровно до тех пор, пока программа числится в магазине. Пропала из App Store — токен аннулируется, и сервер VK физически не дозванивается до вашего устройства. Отсюда и тишина: значок висит, а внутри пусто. У владельцев Android этой головной боли нет, у них ВК спокойно раздается через RuStore, Google Play и AppGallery. А нам предстоит зайти с другой стороны.

Как установить веб-приложение ВК на iPhone

Выручает то, что у соцсети давно есть толковая веб-версия, и работает она почти неотличимо от полноценной программы. Фокус в технологии PWA: Safari берет обычный сайт и оформляет его как отдельное приложение с иконкой на экране. Открываешь — и никакой адресной строки, никаких вкладок, просто чистый интерфейс во весь дисплей. При этом ставить и качать ничего не нужно.

Один нюанс решает все — адрес. Открывать надо vk.ru, а старый vk.com в сторону. Сама соцсеть давно зовет пользователей на новый домен, и зачем нужен переезд на vk.ru я уже разбирал в отдельном материале. Смысл в том, что это официальный российский адрес, и именно на нем без сюрпризов подцепляются уведомления. Так что берем на вооружение правильный домен и приступаем.

Вся настройка укладывается меньше чем в минуту:

Запустите Safari или другом браузере и наберите в адресной строке vk.ru. Подождите, пока сайт прогрузится целиком, и коснитесь кнопки «Поделиться» внизу — это квадратик со стрелкой вверх. Прокрутите появившееся меню вниз до строчки «На экран Домой» и выберите ее. Система спросит, как назвать ярлык. Оставьте вариант по умолчанию или придумайте свой, тут как удобнее. Тапните «Добавить» в верхнем правом углу — и вот на рабочем столе уже красуется иконка ВК.

По ощущениям это практически настоящее приложение, отличить на глаз почти нереально. И приятный бонус: точно так же оживает любой сервис холдинга. Захотелось вернуть почту, «Дзен» или музыку — открываете нужный сайт в Safari и повторяете тот же набор действий. Хотите первыми узнавать про такие лазейки в обход ограничений? Заглядывайте в наши каналы в Telegram и МАКС.

Как включить уведомления ВК на айфоне

Просто иконка на экране пуши сама по себе не включит, разрешение придется выдать вручную. Дело нехитрое, но пары деталей легко не заметить, поэтому пройдемся по порядку:

Зайдите в свежий ярлык прямо с рабочего стола, а не открывайте сайт через браузер — это принципиально. Войдите в аккаунт. Данные для входа те же, что вы вводили в приложении. Спуститесь на нижнюю вкладку «Уведомления». Тапните по шестеренке настроек в правом верхнем углу. Переведите в активное положение переключатель «Получать push-уведомления». Во всплывающем окошке дайте согласие. Жмите строго «Разрешить», иначе вся затея насмарку. Отметьте, что именно вам присылать: личку, ответы, упоминания, реакции. Ненужное лучше отсеять сразу, чтобы не захлебнуться в потоке.

Дальше айфон снова начнет подавать голос при каждом новом сообщении в ВК. Да, ведут себя такие пуши немного иначе, чем у обычного приложения, и порой запаздывают на минуту-другую. Но ничего важного вы уже не проспите, а для повседневного общения этого более чем достаточно.

Бывает, что после всех манипуляций все равно тихо. Тогда загляните в системные «Настройки», отыщите там ярлык ВК в разделе с уведомлениями и проверьте, что тумблеры на месте. Заодно снимите «Не беспокоить» и просмотрите активные «Фокусы» — нередко именно они втихую режут оповещения. Застряли на каком-то шаге или ничего не выходит? Загляните к нам в чат в Telegram или МАКС, там подскажут по горячим следам.

Как пользоваться приложениями без App Store на iPhone

И напоследок мысль на перспективу. Похоже, таких браузерных иконок на айфоне у нас будет только прибавляться. Сперва был «Макс», теперь целый VK, а кого выпилят завтра — гадать бесполезно. Чтобы экран не зарос ярлыками вперемешку, лучше сразу отвести им персональную папку. Делается элементарно: удерживаете иконку до дрожания, накидываете ее на соседнюю, и папка создается сама. Дайте ей внятное имя вроде «Веб-сервисы» и ссыпайте туда всех браузерных двойников.

И держите эту папку поближе. Пока история с магазином не разрулится, веб-версии будут главным мостиком к общению. Случись очередное удаление из App Store — вы уже не растеряетесь: Safari, «На экран Домой», разрешить пуши, дело закрыто.

А ситуация вокруг VK — это, по сути, свежая глава в давнем споре Apple с российскими сервисами. Причем ставки растут, и вполне может дойти до того, что Apple запретят в России за нежелание ставить RuStore. Приложения способны вернуться так же неожиданно, как и пропали. А до тех пор веб-версия закрывает вопрос надежнее всего. Несколько минут возни — и ваш ВК снова на связи.