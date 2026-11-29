Одним из главных преимуществ iPhone перед смартфонами на Android долгое время считалась безопасность. Apple самостоятельно проверяет приложения перед публикацией в App Store, а пользователям не приходится задумываться о том, насколько надежен источник, из которого они скачивают программы. Однако в последние несколько лет эта система все чаще дает сбои, причем особенно сильно от этого страдают клиенты российских банков. Иногда достаточно установить приложение из официального магазина Apple и пройти привычную процедуру авторизации, чтобы поставить под угрозу все свои сбережения.



Странное название мобильного банка стало привычным

На днях появились очередные данные о масштабах финансового мошенничества в России. Согласно отчету Банка России, за третий квартал 2026 года было совершено более 477 тысяч мошеннических операций на общую сумму 7,25 миллиарда рублей. Одним из инструментов, которыми пользуются злоумышленники, остаются фишинговые копии банковских сервисов. Причем встретить их можно даже в официальном магазине приложений Apple.

Проблема заключается в том, что за последние несколько лет российские владельцы Айфонов привыкли к совершенно ненормальному процессу установки мобильных банков. Если раньше достаточно было ввести название финансовой организации в поиске App Store, то теперь приходится следить за новостями и скачивать приложения под совершенно неожиданными названиями.

Мы уже рассказывали, почему российские банки выпускают приложения всего на сутки. Чтобы обойти санкционные ограничения, финансовые организации используют сторонние названия, меняют иконки и публикуют программы от имени неизвестных большинству пользователей разработчиков. О том, под какими названиями банки возвращают свои приложения в App Store, мы рассказываем в наших каналах в Telegram и МАКС.

В результате практически все признаки, по которым раньше можно было вычислить поддельное приложение банка, перестали нормально работать. Странное название? Обычное дело. Незнакомый разработчик? Скорее всего, очередная попытка обойти санкции. Приложение появилось в магазине несколько часов назад? Надо скорее скачивать, пока Apple его не удалила.

Именно эта спешка и играет на руку злоумышленникам. Вместо того чтобы внимательно изучить карточку приложения, пользователи стараются как можно быстрее установить его на смартфон. Причем рассчитывают на то, что в случае опасности модерация App Store просто не пропустит такую программу в магазин.

Подделки в App Store меняют названия, а схема остается прежней

На самом деле проблема существует практически с момента введения санкций против российских финансовых организаций. Еще в мае 2022 года мы рассказывали, что в App Store попало поддельное приложение Сбербанк Онлайн. В феврале следующего года в магазине обнаружились клоны других российских банков, а в апреле 2024 года появился очередной фейковый клиент Сбера.

Причем речь идет далеко не о единичных случаях. В июле 2026 года мы публиковали целый список поддельных приложений из App Store. Среди прочего в него попали программы, которые выдавали себя за следующие банковские сервисы:

«Банк assist — кредит, ипотека» — Сбербанк;

«Банк Инвестиции: Брокер» — Т-Инвестиции;

«Сервис Втб Рядом» — ВТБ;

«Сервис Втб: Менеджер Трат» — ВТБ;

«Твой Кабинет: Умный Доступ» — Т-Банк;

«Такой Один Банк» — Т-Банк.

Это исторические примеры, и к настоящему моменту часть таких программ могла быть удалена из магазина. Однако ничто не мешает злоумышленникам создавать новые подделки под другими названиями. Причем проблема касается не только банков. Осенью мы обнаружили в App Store поддельные MAX, VK Видео и Rutube. Если встретите похожую подделку, ее название можно обсудить с другими читателями в наших чатах в Telegram и МАКС.

Возникает вполне закономерный вопрос: куда смотрит Apple? Компания действительно проверяет приложения перед публикацией, однако проверка App Store не гарантирует, что абсолютно все мошеннические программы будут обнаружены. Кроме того, часть содержимого приложения может загружаться через интернет и меняться уже после прохождения модерации.

Самое неприятное заключается в том, что злоумышленникам необязательно искать уязвимости в iOS или получать доступ к защищенным разделам системы. Достаточно убедить владельца Айфона самостоятельно ввести данные для входа в мобильный банк. В такой ситуации даже достаточно продвинутые механизмы защиты iPhone могут оказаться бессильны.

Самое опасное начинается при вводе данных

Не стоит впадать в панику, если вы обнаружили на своем Айфоне подозрительную программу. Сам по себе факт ее установки из App Store еще не означает, что злоумышленники получили доступ к вашим банковским счетам. В iOS приложения работают изолированно друг от друга, поэтому поддельный мобильный банк не может просто взять и прочитать пароль, сохраненный в настоящем банковском приложении.

Основная опасность возникает в момент, когда пользователь начинает взаимодействовать с программой. Например, вводит номер телефона, реквизиты банковской карты или данные для авторизации в личном кабинете. Внешне этот процесс может практически ничем не отличаться от входа в настоящий мобильный банк.

Особенно внимательно следует относиться к кодам подтверждения из СМС. Всегда читайте полный текст сообщения от банка. Если в нем говорится о подтверждении перевода, регистрации нового устройства или восстановлении доступа, хотя вы ничего подобного не делали, продолжать авторизацию нельзя.

Если вы уже успели воспользоваться подозрительным банковским приложением, рекомендую придерживаться следующего порядка действий:

Прекратите пользоваться приложением и ничего больше в нем не подтверждайте. Позвоните в банк по номеру, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте. Сообщите сотруднику банка, какие данные вы ввели в подозрительное приложение. При необходимости заблокируйте карты, ограничьте операции по счетам и смените пароль от личного кабинета. Проверьте историю операций, завершите посторонние сеансы и удалите поддельное приложение. Если деньги уже списали, незамедлительно подайте заявление в банк и обратитесь в полицию.

Дополнительно можно сообщить о подозрительной программе непосредственно Apple через сервис Report a Problem. Возможно, это поможет быстрее добиться удаления приложения из магазина и уберечь других пользователей от потери денег.

Ссылку на приложение лучше брать у самого банка

За последние несколько лет у меня сформировалось простое правило: не искать приложения российских банков непосредственно в магазине Apple. Даже если программа занимает первое место в поисковой выдаче, имеет несколько тысяч положительных отзывов и внешне напоминает привычный мобильный банк, это еще ничего не гарантирует.

Перед установкой нового банковского приложения на Айфон советую проверить несколько вещей:

сообщал ли сам банк о выпуске нового приложения;

совпадает ли ссылка на программу с той, которую распространяет финансовая организация;

нет ли среди свежих отзывов предупреждений о подделке;

какие функции заявлены в описании программы и кто указан в качестве разработчика.

Причем последние два пункта стоит воспринимать исключительно как дополнительные меры предосторожности. Единственным действительно весомым аргументом в пользу установки является подтверждение со стороны банка. Если найти официальную ссылку не получается, лучше самостоятельно обратиться в службу поддержки и уточнить, есть ли в настоящий момент актуальное приложение для iPhone. Не забывайте и про веб-версии мобильных банков.

Самостоятельно откройте официальный сайт финансовой организации в Safari. Нажмите кнопку «Поделиться». Выберите пункт «На экран Домой» и нажмите «Добавить».

На рабочем столе Айфона появится отдельная иконка, через которую можно будет быстро открывать личный кабинет.

Да, пользоваться таким сервисом не всегда столь же удобно, как полноценным приложением. Однако в большинстве случаев для проверки баланса, оплаты услуг и переводов возможностей веб-версии банка вполне достаточно. Проверять адрес страницы перед вводом реквизитов полезно и при покупках с Айфона, даже если товар вы нашли через «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

В свое время Apple приучила нас к тому, что скачивать приложения из фирменного магазина можно практически без опасений. К сожалению, российским владельцам Айфонов от этой привычки пора избавляться. Особенно когда речь идет о программах, которым мы собираемся доверить свои деньги.