Я проверил, какие подписки списывают деньги с моей карты. Айфон показал пусто, а банк нашёл

Иван Кузнецов

Про подписки я всегда думал, что держу их под контролем. Если что-то и списывается каждый месяц, то это видно в айфоне, а там я давно всё лишнее отменил. Поэтому, когда открыл список подписок в настройках и увидел, что он пустой, даже немного собой погордился. А потом из любопытства заглянул в приложение банка. И выяснилось, что моя карта сохранена в куче мест, о которых я успел забыть, а на кредитке тихо ждёт своего часа подписка, которая однажды начнёт списывать деньги сама.

Где сохранена ваша карта, знает только банк, а не айфон

Где сохранена ваша карта, знает только банк, а не айфон

👉 Читай AppleInsider.ru в MAX

Пустой список подписок в айфоне ничего не гарантирует

Начать проверку логично с самого айфона, тем более что всё лежит в одном месте:

  • откройте настройки и нажмите на своё имя;
  • выберите пункт Подписки;
  • посмотрите, что в списке, и нажмите на лишнюю подписку, чтобы отменить её.

У меня этот экран оказался пустым. И тут есть подвох, о котором я раньше не задумывался. В списке показаны только подписки, оформленные через App Store, а платят за них в России вообще не картой. На моём аккаунте, например, способом оплаты стоит мобильный телефон, то есть подписки Apple списываются со счёта номера или с баланса Apple ID. Чем сейчас можно платить за сервисы Apple, мы уже рассказывали.

В списке подписок айфона у меня пусто

В списке подписок айфона у меня пусто

А вот всё, на что вы подписывались на сайте сервиса или прямо в его приложении, оплачивая картой, в этот список не попадает вовсе. Кинопоиск, онлайн-кинотеатры, музыка, книги, подписки маркетплейсов и самих банков списываются напрямую, и айфон о них ничего не знает. Apple, кстати, в своей справке прямо советует: если подписки нет в списке, ищите её в выписке по карте. Только листать выписку за полгода никто не станет. Хорошо, что делать это и не нужно.

Банк собрал на одном экране всех, кто держит вашу карту

В Сбербанк Онлайн такой список есть, просто в меню он спрятан глубоко. Быстрее всего добраться до него поиском:

  • нажмите на строку поиска на главном экране;
  • напишите куда привязан;
  • выберите действие Куда привязаны ваши счета и карты.

Откроется список всех магазинов и сервисов, где сохранена ваша карта или подключена оплата через SberPay. У каждого написано, какой картой вы там платите, когда и сколько списали в последний раз. Сверху есть фильтры: можно оставить только подписки, только привязки по СБП или те, кому вы уже запретили списания.

Этот раздел Сбера показывает, где сохранена ваша карта

Этот раздел Сбера показывает, где сохранена ваша карта

В моём списке нашлись ожидаемые ВкусВилл, Самокат и Яндекс Еда. Но рядом оказались РЖД, оплата в RuStore и интернет-аптека, где я когда-то заказал лекарства один раз и благополучно об этом забыл. Карта до сих пор сохранена в каждом из этих мест, и оплата там проходит в одно касание. С продуктами и билетами это удобно, а вот лишние привязки после такого просмотра хочется убрать. Подписок во вкладке Сбера у меня не нашлось, но карта у меня не одна. А самое неприятное пряталось как раз во втором банке.

⚡ Подписывайся на AppleInsider.ru в Telegram

Пробная подписка тихо ждала своего часа на кредитке

В Т-Банке подписки, которые банк нашёл по платежам с карты, собраны в отдельном списке:

  • откройте вкладку Платежи;
  • перейдите в раздел Регулярные;
  • прокрутите вниз до блока Подписки.

У меня там была всего одна строчка, VK Музыка с пометкой Пробная. Банк помнит о ней всё: 12 сентября с карты дважды списали по рублю, а в этом месяце трат по ней нет. Пробный период для того и нужен, чтобы ничего не платить. Только заканчивается он сам, а дальше подписка продлевается уже за деньги.

Пробная VK Музыка нашлась в Т-Банке, на кредитной карте

Пробная VK Музыка нашлась в Т-Банке, на кредитной карте

Ещё больше меня смутило, какой картой оплачивается подписка. Это не основная дебетовая карта Сбера, а кредитка Т-Банка, которой я почти не пользуюсь. Списание с неё не уменьшает остаток на зарплатной карте, поэтому заметить его гораздо сложнее. А когда именно закончится пробный период, в карточке подписки не сказано. Банк только предлагает напомнить об окончании, и этим, похоже, стоит воспользоваться в первую очередь.

С подписками из App Store проще: все они видны в одном списке в настройках, а пробную Apple советует отменять хотя бы за сутки до конца. С картой всё зависит от самого сервиса, и где он покажет дату окончания, заранее не угадаешь. Так что проверять стоит каждый банк, где у вас есть карта, и если в подписках что-то нашлось, разбираться с этим лучше сразу.

🔥 Залетай в чат AppleInsider.ru в MAX

Ненужную подписку проще отрезать до первого списания

Самый надёжный способ — отменить подписку в самом сервисе, в настройках аккаунта или на его сайте. Мы уже показывали, как это сделать для Яндекс Плюса, Иви и клуба Wildberries. А с 1 марта 2026 года закон прямо запрещает сервису списывать деньги с карты, если вы от подписки отказались, и обязывает принять отказ в электронном виде. Достаточно отменить подписку в приложении или на сайте сервиса.

В Сбере есть фильтр запрещённых списаний, в Т-Банке — напоминание о конце пробного периода

В Сбере есть фильтр запрещённых списаний, в Т-Банке — напоминание о конце пробного периода

Второй замок можно повесить в банке. Сбер прямо пишет вверху раздела с привязками, что лишние можно запретить, а для таких сервисов там есть отдельный фильтр. Значит, отрезать магазин или подписку от карты можно прямо оттуда, не дожидаясь, пока сервис сам отпустит. С Т-Банком так не выйдет: отменить подписку из его приложения нельзя. Кнопка Не показывать подписку только убирает строчку из списка, а платёж всё равно спишется, если продление не отключено в самом сервисе. Зато в Т-Банке можно нажать Напомнить об окончании: банк предупредит, когда пробный период подойдёт к концу, и отменить подписку в сервисе вы успеете.

Когда деньги успела списать подписка из App Store, попросить их обратно можно у Apple:

  • откройте в Safari страницу reportaproblem.apple.com и войдите в аккаунт;
  • выберите запрос на возврат средств и укажите причину;
  • отметьте подписку и отправьте заявку.

Статус обновится через сутки-двое. Правда, вернут ли деньги, решает Apple, так что надёжнее всё-таки отменять заранее.

Проверка заняла у меня от силы пять минут, и айфон в ней оказался самым бесполезным местом. Подписки, которые идут с карты, видит только банк, причём каждый свой: Сбер показал, где сохранена карта, а забытую подписку нашёл Т-Банк. Заглядывать в оба стоит хотя бы раз в пару месяцев. Зато теперь конец пробной VK Музыки хотя бы не застанет меня врасплох. Вы когда-нибудь находили у себя подписку, о которой давно забыли? Расскажите в нашем Telegram-чате.

Apple в РоссииСбербанк Онлайн на АйфонеСоветы по работе с Apple
Новости по теме: Сбербанк Онлайн на Айфоне
Входящий с номера 900: как понять, что звонит Сбербанк, а не мошенники. Фото.
Входящий с номера 900: как понять, что звонит Сбербанк, а не мошенники
В России началась новая волна блокировок VPN. Теперь не спасают даже личные серверы. Фото.
В России началась новая волна блокировок VPN. Теперь не спасают даже личные серверы
Скачал ВТБ на iPhone без App Store и компьютера. Так просто ещё никогда не было. Фото.
Скачал ВТБ на iPhone без App Store и компьютера. Так просто ещё никогда не было