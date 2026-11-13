Я проверил, какие подписки списывают деньги с моей карты. Айфон показал пусто, а банк нашёл

Про подписки я всегда думал, что держу их под контролем. Если что-то и списывается каждый месяц, то это видно в айфоне, а там я давно всё лишнее отменил. Поэтому, когда открыл список подписок в настройках и увидел, что он пустой, даже немного собой погордился. А потом из любопытства заглянул в приложение банка. И выяснилось, что моя карта сохранена в куче мест, о которых я успел забыть, а на кредитке тихо ждёт своего часа подписка, которая однажды начнёт списывать деньги сама.



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Пустой список подписок в айфоне ничего не гарантирует

Начать проверку логично с самого айфона, тем более что всё лежит в одном месте:

откройте настройки и нажмите на своё имя;

выберите пункт Подписки;

посмотрите, что в списке, и нажмите на лишнюю подписку, чтобы отменить её.

У меня этот экран оказался пустым. И тут есть подвох, о котором я раньше не задумывался. В списке показаны только подписки, оформленные через App Store, а платят за них в России вообще не картой. На моём аккаунте, например, способом оплаты стоит мобильный телефон, то есть подписки Apple списываются со счёта номера или с баланса Apple ID. Чем сейчас можно платить за сервисы Apple, мы уже рассказывали.

А вот всё, на что вы подписывались на сайте сервиса или прямо в его приложении, оплачивая картой, в этот список не попадает вовсе. Кинопоиск, онлайн-кинотеатры, музыка, книги, подписки маркетплейсов и самих банков списываются напрямую, и айфон о них ничего не знает. Apple, кстати, в своей справке прямо советует: если подписки нет в списке, ищите её в выписке по карте. Только листать выписку за полгода никто не станет. Хорошо, что делать это и не нужно.

Банк собрал на одном экране всех, кто держит вашу карту

В Сбербанк Онлайн такой список есть, просто в меню он спрятан глубоко. Быстрее всего добраться до него поиском:

нажмите на строку поиска на главном экране;

напишите куда привязан;

выберите действие Куда привязаны ваши счета и карты.

Откроется список всех магазинов и сервисов, где сохранена ваша карта или подключена оплата через SberPay. У каждого написано, какой картой вы там платите, когда и сколько списали в последний раз. Сверху есть фильтры: можно оставить только подписки, только привязки по СБП или те, кому вы уже запретили списания.

В моём списке нашлись ожидаемые ВкусВилл, Самокат и Яндекс Еда. Но рядом оказались РЖД, оплата в RuStore и интернет-аптека, где я когда-то заказал лекарства один раз и благополучно об этом забыл. Карта до сих пор сохранена в каждом из этих мест, и оплата там проходит в одно касание. С продуктами и билетами это удобно, а вот лишние привязки после такого просмотра хочется убрать. Подписок во вкладке Сбера у меня не нашлось, но карта у меня не одна. А самое неприятное пряталось как раз во втором банке.

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Пробная подписка тихо ждала своего часа на кредитке

В Т-Банке подписки, которые банк нашёл по платежам с карты, собраны в отдельном списке:

откройте вкладку Платежи;

перейдите в раздел Регулярные;

прокрутите вниз до блока Подписки.

У меня там была всего одна строчка, VK Музыка с пометкой Пробная. Банк помнит о ней всё: 12 сентября с карты дважды списали по рублю, а в этом месяце трат по ней нет. Пробный период для того и нужен, чтобы ничего не платить. Только заканчивается он сам, а дальше подписка продлевается уже за деньги.

Ещё больше меня смутило, какой картой оплачивается подписка. Это не основная дебетовая карта Сбера, а кредитка Т-Банка, которой я почти не пользуюсь. Списание с неё не уменьшает остаток на зарплатной карте, поэтому заметить его гораздо сложнее. А когда именно закончится пробный период, в карточке подписки не сказано. Банк только предлагает напомнить об окончании, и этим, похоже, стоит воспользоваться в первую очередь.

С подписками из App Store проще: все они видны в одном списке в настройках, а пробную Apple советует отменять хотя бы за сутки до конца. С картой всё зависит от самого сервиса, и где он покажет дату окончания, заранее не угадаешь. Так что проверять стоит каждый банк, где у вас есть карта, и если в подписках что-то нашлось, разбираться с этим лучше сразу.

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Ненужную подписку проще отрезать до первого списания

Самый надёжный способ — отменить подписку в самом сервисе, в настройках аккаунта или на его сайте. Мы уже показывали, как это сделать для Яндекс Плюса, Иви и клуба Wildberries. А с 1 марта 2026 года закон прямо запрещает сервису списывать деньги с карты, если вы от подписки отказались, и обязывает принять отказ в электронном виде. Достаточно отменить подписку в приложении или на сайте сервиса.

Второй замок можно повесить в банке. Сбер прямо пишет вверху раздела с привязками, что лишние можно запретить, а для таких сервисов там есть отдельный фильтр. Значит, отрезать магазин или подписку от карты можно прямо оттуда, не дожидаясь, пока сервис сам отпустит. С Т-Банком так не выйдет: отменить подписку из его приложения нельзя. Кнопка Не показывать подписку только убирает строчку из списка, а платёж всё равно спишется, если продление не отключено в самом сервисе. Зато в Т-Банке можно нажать Напомнить об окончании: банк предупредит, когда пробный период подойдёт к концу, и отменить подписку в сервисе вы успеете.

Когда деньги успела списать подписка из App Store, попросить их обратно можно у Apple:

откройте в Safari страницу reportaproblem.apple.com и войдите в аккаунт;

выберите запрос на возврат средств и укажите причину;

отметьте подписку и отправьте заявку.

Статус обновится через сутки-двое. Правда, вернут ли деньги, решает Apple, так что надёжнее всё-таки отменять заранее.

Проверка заняла у меня от силы пять минут, и айфон в ней оказался самым бесполезным местом. Подписки, которые идут с карты, видит только банк, причём каждый свой: Сбер показал, где сохранена карта, а забытую подписку нашёл Т-Банк. Заглядывать в оба стоит хотя бы раз в пару месяцев. Зато теперь конец пробной VK Музыки хотя бы не застанет меня врасплох. Вы когда-нибудь находили у себя подписку, о которой давно забыли? Расскажите в нашем Telegram-чате.