Я проверил на своем айфоне, как Т-Банк и Сбер используют Face ID при входе. В обоих приложениях рядом с привычным входом по лицу нашлась еще одна настройка. Со стороны оба варианта выглядят почти одинаково. Касаешься иконки, и перед тобой уже счета. Разница становится заметна, когда айфон уже разблокирован и вы даете его кому-то в руки, например чтобы показать фотографии. Оказывается, любой человек в этот момент может зайти в ваш банк, даже не зная пароля.



Одной разблокировки iPhone может хватить и для входа в банк

Когда вы открываете банковское приложение с обычным входом по Face ID, оно может отдельно проверить, кто сейчас держит айфон. У «Быстрого входа» другая логика. Банк учитывает, что телефон только что разблокировали по лицу, и на короткое время пропускает повторную проверку. Это настройка самого банка. В iOS есть свой способ запросить биометрию при открытии приложения. Он работает через меню значка на экране «Домой». О том, как это выглядит, мы писали в инструкции про блокировку приложений на айфоне.

Представьте, что вы только что разблокировали телефон и дали его знакомому посмотреть фото. Если в этот момент он откроет банк, приложение может сразу показать счета. То же самое возможно, если разблокированный айфон ненадолго остался на столе. Для доступа к списку операций в таком случае может хватить того, что вы сами открыли телефон своим лицом несколько секунд назад.

Что именно окажется доступно после входа, зависит от приложения и настроек. Даже если приложение показало баланс и историю покупок, для перевода банк может запросить отдельное подтверждение. Я бы и историю покупок предпочел оставить при себе. Я бы начал с отключения быстрого входа в каждом из двух банков.

В других банковских приложениях имеет смысл читать описание переключателя. Сами слова «быстрый вход» могут означать разные вещи. Ищите указание на то, что банк учитывает недавнюю разблокировку телефона и на какое-то время разрешает открыть приложение без своего запроса Face ID или кода.

Т-Банк оставляет на быстрый вход целых пять минут

Судя по подсказке в приложении, после разблокировки айфона по Face ID Т-Банк дает пять минут на вход без повторной авторизации. Пять минут для такой настройки меня удивили. За это время легко показать кому-то несколько фотографий, ответить на сообщение и вообще забыть, что телефон недавно был разблокирован. Переключатель нашелся в настройках профиля.

Откройте Т-Банк на iPhone и зайдите в свой профиль. Нажмите на синюю кнопку настроек в правом верхнем углу. В блоке «Безопасность» выберите «Вход в приложение». Выключите переключатель «Быстрый вход».

Рядом с переключателем есть синий значок вопроса. Нажмите на него, если хотите увидеть, какой интервал указан в вашей версии приложения. А строку «Использовать Face ID» выше можно оставить включенной. Тогда, когда Т-Банк запросит подтверждение входа, будет достаточно взглянуть на экран.

Проверять результат удобнее на новом запуске. Так вы увидите, что случится сразу после разблокировки телефона.

Выгрузите Т-Банк из карусели по инструкции в конце статьи. Заблокируйте айфон и снова разблокируйте его по Face ID. Сразу откройте Т-Банк и посмотрите, появился ли индикатор Face ID.

Проверка по лицу может пройти так быстро, что ее легко пропустить. Следите за экраном в момент, когда нажимаете на значок банка.

В Сбере быстрый вход спрятан глубже и действует 20 секунд

В версии 17.6.1 приложения СберБанк Онлайн, которую я проверил, быстрый вход работает в течение 20 секунд после разблокировки айфона по лицу. Этого хватит, если вы как раз отдаете телефон другому человеку, чтобы он что-то посмотрел. В Сбере настройку ищите в профиле, под шестеренкой.

Откройте СберБанк Онлайн и зайдите в профиль. Коснитесь шестеренки в правом верхнем углу. В настройках прокрутите до блока «Сервисы» и откройте «Безопасность».

На странице безопасности нужная строка идет сразу под плитками быстрых действий. Сам переключатель появится в меню, которое выезжает снизу.

Нажмите «Вход в СберБанк Онлайн». Выключите «Быстрый вход». Серый переключатель с кружком слева означает, что функция выключена.

«Вход по лицу» находится строкой выше. Оставьте его включенным, если вам удобно подтверждать личность взглядом. При проверке настроек Сбера открывайте банк сразу после разблокировки. Пока будете листать экран «Домой» или искать приложение в библиотеке, эти 20 секунд могут пройти сами.

У вас меню выглядит иначе? Напишите, какая версия Сбера стоит на айфоне, в наш чат в Telegram или МАКС. Номер версии на моем скриншоте виден внизу страницы настроек. За изменениями банковских приложений можно следить в наших каналах в Telegram и МАКС.

После перевода банк можно выгрузить из карусели многозадачности

Когда возвращаетесь на экран «Домой», iPhone оставляет карточку банка среди недавних приложений. После перевода или просмотра выписки закройте приложение через карусель. Для этого пригодится жест переключения между приложениями. Если вы случайно удалили банковский клиент с айфона, у нас есть инструкция, как вернуть его на айфон.

На iPhone с Face ID проведите от нижнего края экрана вверх и на секунду задержите палец в центре. На модели с кнопкой «Домой» дважды нажмите ее. Пролистайте карточки влево или вправо до банковского приложения. Смахните его карточку вверх, чтобы она исчезла из карусели.

Удаление карточки завершает работу приложения на айфоне. Попросит ли банк снова подтвердить вход, зависит от его настроек и состояния сессии. Поэтому для проверки сначала отключите «Быстрый вход», а затем попробуйте открыть банк после выгрузки. Если нужно завершить именно банковскую сессию, воспользуйтесь кнопкой «Выйти» в самом приложении. В проверенной версии Сбера она есть внизу настроек.

Если приходится показывать платежку на ходу, пригодится чехол с ремешком. С ним проще держать телефон при себе, пока показываете экран. Такие аксессуары для айфона бывают в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А когда закончили с банком и убираете айфон в карман, удобнее всего сразу нажать боковую кнопку. Так экран заблокируется сразу, без ожидания таймера автоблокировки.