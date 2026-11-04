Входящий с номера 900: как понять, что звонит Сбербанк, а не мошенники

Увидели на экране айфона «900» и уже готовы ответить? Привычка понятная: этот номер знает почти каждый клиент Сбера, и как раз на этом доверии мошенники строят свои схемы. При этом подделка далеко не всегда выглядит подделкой, а знакомые цифры на экране сами по себе ничего не гарантируют. Отличить одно от другого все-таки можно, и часть подсказок iPhone выдает еще до того, как вы взяли трубку. Ниже разберем, на что смотреть на экране входящего вызова, по каким поводам банк звонит на самом деле и что настроить заранее. А чем заканчивается лишнее доверие в таких разговорах, мы уже показывали на примере демонстрации экрана «сотруднику банка».



Номер 900 на экране еще не пропуск

По данным самого Сбербанка, 900 — единственный короткий номер, с которого сотрудники могут связаться с клиентом. Для звонков из-за границы и с городских есть еще 8 800 555-55-50, но на мобильный банк звонит именно с 900. Проблема в том, что мошенники прекрасно это знают и подбирают номера, которые похожи на 900 при беглом взгляде на экран.

Вариантов хватает: 90-0, 9-00, +900, «9 0 0» с пробелами или с буквой «О» вместо нуля. В спешке, на ходу, с айфоном в одной руке и пакетами в другой разницу легко не заметить. Особенно если звонок приходит вечером и голос на том конце сразу говорит о «подозрительной операции».

Поэтому смотреть стоит не на то, что цифры похожи, а на то, кто именно звонит. Самый простой способ сделать это за долю секунды — сохранить настоящий номер в контакты, об этом ниже. Тогда настоящий Сбер подпишется именем, а любая подделка останется голыми цифрами.

Айфон сам подскажет, что звонят не по сотовой связи

В 2024 году клиенты Сбера массово жаловались на звонки через Viber. На экране высвечивалось ровно «900», без дефисов и пробелов. Сначала говорил робот: приложение банка якобы перестало работать из-за «ошибки оператора», оставайтесь на линии. Потом подключался «сотрудник» и уговаривал переустановить СберБанк Онлайн по его инструкции.

Ловушка в том, что имя или номер в мессенджере можно задать почти любым. Зато iPhone честно показывает, через что пришел вызов. Когда звонят через Viber, Telegram или другой мессенджер, под номером на экране входящего вызова видна приписка вроде «Аудио Viber» или «Аудио Telegram». Обычный звонок от оператора такой подписи не имеет.

Это главный признак, который стоит запомнить, а лучше пересказать родителям. Сбер не звонит и не пишет от имени поддержки в WhatsApp*, Telegram и Viber. Официальных каналов у банка четыре: звонок с 900, SMS, push-уведомления и чат поддержки в самом приложении. Если вызов пришел через мессенджер, дальше можно даже не слушать.

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Сбер звонит редко и всегда по делу

Настоящий звонок из банка случается, но повод у него почти всегда понятен вам самим. Сотрудник может позвонить, если вы сами обращались в банк и ждете ответа, если начали оформлять услугу или операцию и что-то пошло не так, или если банк заметил подозрительный перевод и хочет его уточнить. Как напомнил сам Сбербанк, если вы никуда не обращались, неожиданный звонок уже повод насторожиться.

Даже в последнем случае настоящий сотрудник ничего не просит продиктовать. Вот что Сбер не спрашивает никогда:

коды из SMS и push-уведомлений;

полный номер карты;

CVV или CVC с обратной стороны;

логин и пароль от СберБанк Онлайн;

ПИН-код.

К этому списку смело добавляйте просьбы перевести деньги на «безопасный счет», поставить приложение по ссылке или включить демонстрацию экрана. Ни один из этих сценариев к банку отношения не имеет. Любое такое предложение означает, что разговор пора заканчивать, кем бы ни представился собеседник.

Еще одна подсказка появилась с 1 сентября 2025 года. Звонки организаций на мобильные теперь должны сопровождаться названием компании. Если вам «из банка» звонит безымянный номер, это еще один довод положить трубку.

Пара настроек, которые сработают до звонка

Первая занимает полминуты. Откройте «Телефон», создайте контакт «СберБанк» и впишите в него номер 900. Теперь настоящий звонок банка подпишется на экране именем, а все эти 9-00 и +900 останутся просто цифрами. Разница видна сразу, даже если вы отвечаете на бегу.

Порядок действий такой:

Откройте приложение «Телефон» и перейдите на вкладку «Контакты». Нажмите «+» в правом верхнем углу. В поле имени напишите «СберБанк», в поле номера — 900. Нажмите синюю галочку.

Вторая настройка живет в самом приложении банка. В СберБанк Онлайн есть определитель номера в разделе «Безопасность»: он предупреждает о звонках с номеров, которые банк считает мошенническими, и умеет их блокировать. На iPhone такие сервисы подключаются через «Настройки — Приложения — Телефон — Блокировка и идентификация вызова». Названия пунктов в разных версиях приложения отличаются, а Сбера в App Store до сих пор нет, так что держите приложение свежим. Мы отдельно разбирали, как обновлять банки без App Store.

Если вы включили на айфоне «Заглушение неизвестных», сохраненный контакт выручает вдвойне. Без него iPhone молча отправит в автоответчик и настоящий звонок с 900, а с ним банк до вас дозвонится.

Обе настройки обязательно сделайте на телефонах родителей. Пожилые люди чаще других становятся целью, и схемы против них постоянно меняются: недавно мы рассказывали, как в МАКС разводят родителей. Не получается найти нужный пункт на мамином айфоне? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там помогут разобраться по шагам.

Десять секунд, которые сберегут деньги

Даже если вы сомневаетесь совсем чуть-чуть, на проверку уйдет секунд десять плюс сам звонок. Банк от этого ничего не потеряет: если вопрос настоящий, его повторят по второму звонку. А вот мошенник на перезвон не рассчитывает, ему важно удержать вас на линии.

Действуйте так:

Скажите, что перезвоните сами, и положите трубку. Не перезванивайте на номер из звонка и не набирайте телефоны, которые продиктовал собеседник. Наберите 900 вручную или выберите сохраненный контакт «СберБанк». Спросите оператора, звонили ли вам из банка и есть ли вопросы по вашим операциям.

Неловко бросать трубку посреди разговора? Это нормально. Настоящий сотрудник к такому привык, а фальшивый обычно начинает давить: пугает блокировкой счета, торопит, просит не отключаться. Давление и спешка — лучший индикатор, что на том конце не банк.

Если вы уже успели что-то продиктовать или перевести, не ждите. Сразу звоните в банк по 900, блокируйте карту в приложении и меняйте пароль от СберБанк Онлайн. Чем быстрее, тем выше шанс остановить операцию.

Так что «900» на экране — это повод посмотреть внимательнее, а не повод расслабиться. Сохраненный контакт, взгляд на приписку под номером и привычка перезванивать самому закрывают почти все известные схемы. Пока разбираетесь с настройками на телефонах родителей, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС: недорогой держатель на стол или чехол с ремешком для маминого айфона там попадаются постоянно.