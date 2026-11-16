Где самая низкая цена на Айфон 17 в России? Проверил Авито, Ozon, WB, Яндекс Маркет и AliExpress

За один и тот же iPhone 17 на 256 ГБ сейчас легко переплатить столько, что хватило бы на AirPods, просто открыв не то приложение. Я прошелся по пяти площадкам, где его обычно ищут, и посчитал итоговую сумму вместе с пошлиной. Самым странным оказался АлиЭкспресс: цена на одинаковый айфон там зависит от того, через какой маркетплейс вы его заказываете. А самая низкая цена нашлась вовсе не на маркетплейсе.



За 30 тысяч сверху прошка дает меньше, чем кажется

Обычный iPhone 18 осенью так и не вышел, его ждут только в следующем году, поэтому iPhone 17 до сих пор остается главной базовой моделью Apple. Недавно я рассказывал, как поменял iPhone 15 Pro Max на обычный iPhone 17, и за прошедший месяц мое мнение только окрепло. Прошки за последний месяц заметно подешевели, iPhone 18 Pro на Авито теперь стоит около 99 тысяч рублей. Но это все равно прилично дороже базового айфона. Что вы получаете за эту разницу?

А получаете вы меньше, чем раньше. В iPhone 17 Apple впервые поставила в базовую модель экран 120 Гц с функцией Always-On, которую годами держала только для прошек. Диагональ подросла до 6,3 дюйма, ярко на солнце, плавно при прокрутке. Чип A19 с 8 ГБ оперативки тянет все игры из App Store и всю Apple Intelligence, а памяти с завода сразу 256 ГБ. Доплачивать за вторую ступень хранилища, как раньше, больше не нужно.

С камерами похожая история. Основной и сверхширокоугольный модули здесь по 48 Мп, и ширик впервые в базовом айфоне снимает с той же детализацией, что и главная камера, а макро от этого тоже выиграло. Фронталка на 18 Мп с квадратным сенсором снимает горизонтальное селфи, даже когда айфон в руке вертикально. Для компании друзей это удобнее, чем кажется по описанию.

Что остается прошкам? Телевик с 4-кратным зумом, A19 Pro с 12 ГБ памяти, более емкий аккумулятор и испарительная камера охлаждения. Если вы много снимаете детей на утреннике издалека или часами играете в тяжелые игры, доплата оправдана. Всем остальным iPhone 17 дает почти тот же айфон без вопросов к батарее и производительности.

Маркет и Озон просят больше всех, и по разным причинам

Дальше начинается самое интересное. Цены я смотрел 16 ноября, везде брал одинаковую версию на 256 ГБ и считал сумму, которую вы реально отдадите, а не цифру крупным шрифтом на карточке.

Самым дорогим вышел Яндекс Маркет. Минимальная цена среди 155 предложений составляет 78 150 рублей за зеленый iPhone 17 с nano-SIM и eSIM. Плюс у такого варианта один: айфон уже лежит на складе продавца в городе, его можно забрать сегодня, а пошлину платить не нужно. Минус тоже заметный. Продавец принимает только наличные, так что ни кэшбэка с карты, ни оплаты частями не будет.

Купить iPhone 17 на Яндекс Маркете

Озон на первый взгляд выглядит выгоднее: белый iPhone 17 за 68 540 рублей с картой Озон Банка и 70 360 без нее. Но это индийская версия, которая едет из-за границы, и уже в корзине к ней добавляется таможенный платеж около 8520 рублей. В сумме выходит 77 060 рублей, почти как на Маркете, только ждать доставку придется до 24 ноября. Еще одна деталь: айфон продается предактивированным, то есть его уже включали, чтобы проверить работоспособность.

Цены на маркетплейсах меняются буквально каждый день, особенно перед Черной пятницей. Чтобы не пропустить, когда iPhone 17 упадет еще ниже, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там такие находки появляются первыми.

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Тот же АлиЭкспресс через Вайлдберриз дешевле на 6 тысяч

С АлиЭкспресс все сложнее, потому что там к цене тоже прибавляется пошлина. Мы уже подробно считали, сколько стоит iPhone 17 Pro с пошлиной на АлиЭкспресс, и базовая модель устроена так же: сумму сбора площадка показывает прямо под ценой.

Черный iPhone 17 в глобальной версии с nano-SIM и eSIM на АлиЭкспресс стоит 67 110 рублей. С купоном продавца на 2375 рублей цена падает до 64 740. Пошлина за него около 8310 рублей, поэтому итог получается 73 040 рублей с купоном и 75 420 без него. Доставка бесплатная, привезут к 27-29 ноября.

Купить iPhone 17 на АлиЭкспресс

А теперь фокус. Товары АлиЭкспресс продаются еще и на Вайлдберриз, причем от тех же продавцов. Зеленый iPhone 17 в такой же карточке и с тем же набором SIM, что на Али, там стоит 59 740 рублей. Пошлина за него 6920 рублей, и в сумме выходит 66 660 рублей. Дымчато-синий вариант только с eSIM обойдется в 66 900 рублей. Получается, что тот же айфон через Вайлдберриз дешевле на 6-9 тысяч, чем напрямую на АлиЭкспресс.

Почему так? Скорее всего, на Вайлдберриз продавцы участвуют в своих акциях к Черной пятнице и закладывают другую наценку. А поскольку пошлину считают от стоимости товара, вместе с ценой падает и она: на Али сбор около 8,3 тысячи, на WB меньше 7. Звучит абсурдно, но перед заказом с Али теперь стоит проверить ту же карточку на Вайлдберриз.

Авито снова дешевле всех, и пошлину там платить не нужно

И все же самым выгодным местом остается Авито. Новый iPhone 17 на 256 ГБ там продают от 66 500 рублей, а если списать бонусы, выходит 66 240. Соседнее объявление с плашкой «Цена ниже рыночной» стоит 66 890 рублей.

Главное отличие от Али и Озона в том, что это цена из наличия. Продавцы уже ввезли айфоны в Россию, поэтому никаких пошлин сверху не будет, а сумма в объявлении и есть итоговая. Если продавец в вашем городе, айфон можно забрать в тот же день и проверить на месте. С доставкой из другого города к цене прибавится ее стоимость, и разница с Вайлдберриз почти исчезнет.

Подвох у самых дешевых предложений один: это версия только с eSIM, без лотка под физическую SIM-карту. Все крупные российские операторы eSIM уже поддерживают, но на перевод номера уйдет поход в салон связи или пара минут в приложении оператора. Версии с лотком тоже есть, просто стоят чуть дороже. И смотрите на рейтинг продавца и количество отзывов, а еще лучше берите с Авито Гарантией: так деньги не уйдут продавцу, пока вы не проверите айфон.

Сомневаетесь в конкретном объявлении или не понимаете, что значит версия айфона в описании? Скиньте ссылку в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, стоит ли связываться.

Одна таблица вместо пяти приложений

Чтобы не держать все цифры в голове, я свел их вместе. Везде iPhone 17 на 256 ГБ, цена с учетом пошлины, если она есть, на 16 ноября. Кстати, если айфон приедет на старой прошивке, сначала посмотрите, как iPhone 17 работает на iOS 27.2.1: от версии зависит и 5G, и банковские приложения.

Площадка Итоговая цена Что важно Авито от 66 240 рублей из наличия, без пошлины, только eSIM Вайлдберриз (товары АлиЭкспресс) 66 660 рублей 59 740 + пошлина 6920 рублей, nano-SIM и eSIM АлиЭкспресс 73 040 рублей с купоном 2375 рублей и пошлиной около 8310 Озон 77 060 рублей индийская версия, с картой Озон Банка и пошлиной Яндекс Маркет 78 150 рублей из наличия, только наличными

Разрыв между первой и последней строкой почти 12 тысяч рублей за один и тот же айфон. Нужен iPhone 17 сегодня и дешевле всех, тогда идите на Авито и ищите продавца в своем городе. Важен слот под SIM-карту и готовы подождать пару недель, смотрите Вайлдберриз: там та же цена, что и на Авито, но с лотком. Заказывать напрямую на АлиЭкспресс сейчас имеет смысл, только если на WB нужного цвета не осталось. А Маркет и Озон пригодятся тем, кому важен возврат через маркетплейс и кто готов за это переплатить.

Чехол и защитное стекло лучше заказать заранее, пока айфон в пути. Недорогие и годные варианты для iPhone 17 мы выкладываем в «Сундук Али-Бабы» в МАКС, так что к приезду смартфона все будет готово.

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