Далеко не из-за каждой мелочи мне приходится лезть в карман за айфоном. Привык, что часы помогают в небольших делах, и перестал это замечать. Причем речь совсем не об уведомлениях или подсчете шагов, с которыми Apple Watch обычно и ассоциируются. Есть у них другие возможности, которые легко пропустить среди приложений и настроек. Каждая по отдельности кажется мелочью, зато в нужный момент избавляет от лишней возни с телефоном. Стоило собрать свои привычные действия с часов в один список, и набралось пять таких функций. Одна из них особенно выручает нашу семью: без нее даже обычная фотография потребовала бы гораздо больше суеты.



Калькулятор на запястье помогает разобраться со счетом

Калькулятор на Apple Watch легко недооценить: экран маленький, на айфоне считать вроде бы удобнее. Но ради пары действий доставать телефон мне лень. Особенно когда нужно прикинуть чаевые или разделить общую сумму поровну. Для этого у часов есть отдельная кнопка, которая избавляет от вычислений в несколько приемов.

Встроенный расчет показывает сумму на каждого с учетом выбранного процента чаевых. Причем процент и количество участников меняются колесиком Digital Crown. Не приходится стирать пример и вводить его заново, если к оплате присоединился еще один человек. Пользоваться можно так:

Откройте «Калькулятор» на Apple Watch. Введите сумму счета и нажмите «$%». Поверните Digital Crown, чтобы задать процент чаевых. Коснитесь пункта «Людей» и колесиком выберите количество человек. Посмотрите общую сумму и долю каждого участника.

Тут есть ограничение: Apple предупреждает, что «Чаевые» доступны не во всех странах и регионах. Если такой кнопки нет, повторить инструкцию не получится. Обычное деление в калькуляторе при этом остается. И еще: часы делят счет поровну. Когда один заказал кофе, а другой полноценный ужин, разбираться с отдельными позициями придется самостоятельно. За такую компанию калькулятор решение не примет.

Открываю виджеты, не прикасаясь к экрану

Жесты на Apple Watch мне нравятся именно в небольших действиях. Посмотреть виджет, когда вторая рука занята, удобнее, чем пытаться попасть пальцем по экрану. В watchOS 27 к двойному смыканию добавилось однократное: двумя смыканиями можно открыть смарт-стопку и пролистывать виджеты, одним — выбрать показанный виджет.

Речь о большом и указательном пальцах той руки, на которой надеты часы. Вторая рука не нужна. Для этих жестов подходят Apple Watch Series 9 и новее, Ultra 2 и новее, а также SE 3. Однократное смыкание требует watchOS 27. На старой модели наличие обновления само по себе поддержку жеста не добавит.

Откройте на Apple Watch «Настройки» и раздел «Жесты». Проверьте, что «Смыкание пальцев» включены. Вернитесь к циферблату и поднимите запястье, чтобы экран стал активным. Дважды сомкните большой и указательный пальцы, чтобы открыть смарт-стопку. Повторяйте двойное смыкание для прокрутки, а для выбора виджета сомкните пальцы один раз.

Если часы не реагируют, сначала проверьте посадку ремешка и блокировку. Режим энергосбережения и фокусирование «Сон» тоже мешают работе жестов. Я бы начинал знакомство с ними стоя на месте: сначала поймете, какое движение распознают часы, а уже потом будете пользоваться им на ходу.

Какие еще мелочи в watchOS экономят лишние касания, обсуждаем в наших каналах в Telegram и МАКС. Подписывайтесь, если тоже любите находить применение функциям, которые раньше пропускали.

Снимаю всю семью на iPhone с помощью часов

Для меня одна из самых удобных функций Apple Watch — удаленное управление камерой айфона. Очень выручает, когда фотографируемся всей семьей. Ставлю смартфон на расстоянии, встаю со всеми и включаю камеру с часов. Не нужно подходить к телефону ради каждого кадра или оставлять кого-то за камерой. Еще один способ реже брать айфон в руки, причем с понятной пользой.

На запястье виден кадр с камеры iPhone, поэтому можно проверить, все ли поместились. Это гораздо удобнее съемки вслепую. Для семейного снимка я бы оставлял трехсекундный таймер: после нажатия успеете опустить руку и посмотреть в объектив.

Поставьте iPhone на устойчивую поверхность или закрепите на штативе, направив камеру на место съемки. Отойдите к семье и откройте на Apple Watch приложение «Пульт Камеры». Посмотрите на экран часов и проверьте кадр. При необходимости измените масштаб колесиком Digital Crown. Нажмите кнопку с тремя точками, чтобы выбрать переднюю или заднюю камеру и проверить трехсекундный таймер. Нажмите кнопку затвора, опустите руку и смотрите в камеру.

Фото сохраняется на айфоне. Просмотреть результат можно и на часах, нажав миниатюру внизу слева. Рабочее расстояние ограничено Bluetooth, ориентир Apple — около 10 метров. Для семейного кадра этого хватает, а уходить с часами на другой конец парка уже не стоит.

Для такой съемки пригодится небольшой штатив с держателем телефона. Подобные аксессуары можно присмотреть через «Сундук Али-Бабы» в МАКС, чтобы не пристраивать айфон на случайную опору.

Компас запоминает дорогу обратно

«Компас» у меня тоже не остается приложением ради галочки. В нем есть функция «Возврат по маршруту»: часы записывают пройденный путь, а затем показывают его для возвращения к исходной точке. На незнакомой тропе такая запись полезнее попыток вспомнить, у какого поворота вы свернули.

Мне нравится сама возможность вернуться по своим следам. Но тут я бы сразу отделял ее от привычного навигатора: часы показывают записанный путь, а не обещают провести по безопасной дороге с учетом всех препятствий. Запись лучше включить в начале прогулки, когда еще хорошо понимаете, откуда вышли.

Откройте «Компас» на Apple Watch. Нажмите кнопку «Возврат по маршруту» со значком следов и выберите «Записать маршрут». Когда понадобится возвращаться, нажмите кнопку записи маршрута и выберите «Вернуться по маршруту». Следуйте показанному пути до исходной точки, отмеченной белой точкой. Закончив прогулку, откройте управление возвратом и нажмите «Удалить маршрут».

Apple предназначает эту функцию прежде всего для незнакомой местности за пределами густонаселенных районов, без Wi-Fi. Я бы ориентировался именно на такое применение, а для городских прогулок оставил обычные карты. Перепады высоты и препятствия функция не учитывает. Записанная линия через ручей не означает, что его теперь можно перейти в любом месте.

Будильник будит меня касаниями по запястью

Тихий будильник — еще одна функция, к которой я привык и перестал замечать ее удобство. Часы могут разбудить вибрацией, не поднимая всех вокруг звуковым сигналом. Если толчки кажутся слабыми, полезно отдельно разобраться, как усилить вибрацию Apple Watch. Для будильника это особенно кстати.

Настраивать советую будильник на самих часах. Так проще проверить, какое именно устройство должно вас будить. Бесшумный режим Apple Watch не отключает отдельно заведенный звуковой будильник на айфоне, поэтому про него тоже не забудьте.

Откройте на часах приложение «Будильник» и нажмите кнопку добавления. Задайте время колесиком Digital Crown и подтвердите его галочкой. Откройте созданный будильник и при необходимости выберите дни повтора. В watchOS 27 проверьте, что «Обход бесшумного режима» выключен, иначе сигнал будет звучать даже на руке. Нажмите боковую кнопку для открытия Пункта управления и включите бесшумный режим кнопкой с колокольчиком. Оставьте часы на запястье на ночь, заранее проверив заряд.

Попробуйте сначала поставить тестовый будильник на пару минут вперед. Сразу станет понятно, ощущаете ли вы касания и не остался ли включен звук. На зарядке часы не коснутся запястья, а в ночном режиме у них предусмотрен звуковой сигнал.

У вас будильник продолжает звенеть после настройки? Напишите модель часов и версию watchOS в чат в Telegram или МАКС: так будет проще найти нужный переключатель. А перед первым тихим пробуждением все-таки проверьте его днем. Утро рабочего дня для экспериментов подходит плохо.