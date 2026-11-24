На AliExpress продолжается Черная пятница, и, хотя после распродажи 11.11 я планировал какое-то время ничего не заказывать, в итоге опять не удержался. Жене заказал аксессуары для Айфона, себе выбрал кое-что для пробежек, а заодно присмотрел пару устройств для дома и машины. В подборке десять вещей, на которых я в итоге остановился. У нескольких товаров цена заметно падает после применения купона, а защитные стекла выгоднее брать в комбо-корзине.



70mai можно спрятать за зеркалом

Не вижу особого смысла тратить десятки тысяч рублей на видеорегистратор, когда даже относительно недорогие модели уже научились снимать в хорошем качестве. Вот, например, 70mai M310 Plus 2K обойдется вам чуть дороже двух тысяч рублей. При этом он записывает видео в разрешении 2560 на 1440 точек, поддерживает ночную съемку и подключается к смартфону через Wi-Fi.

Мне нравится, что у этого регистратора нет собственного экрана, за счет чего он занимает совсем немного места на лобовом стекле. Есть даже режим наблюдения за машиной на парковке, правда, для его работы придется отдельно докупить комплект постоянного питания. В комплектацию за эту цену карта памяти не входит.

Цена: 2 160 рублей

Купить видеорегистратор 70mai

Одной розетки хватит для трех устройств

У меня дома все больше устройств с USB-C, и для каждого приходится искать свободную розетку. Поэтому мне приглянулась компактная зарядка UGREEN на 30 Вт. В ней два USB-C и один обычный USB-A. Для ноутбука я бы взял блок мощнее. У нас есть обзор дорожного адаптера UGREEN для ноутбука, которым можно заряжать и смартфон.

Можно поставить на зарядку Айфон, наушники и часы, заняв всего одну розетку. Благодаря использованию технологии GaN блок питания получился достаточно компактным, так что его удобно брать с собой в поездки. Только имейте в виду, что 30 Вт — это общая максимальная мощность зарядки, и при одновременной зарядке нескольких устройств она делится между разъемами. Цена ниже указана для версии с европейской вилкой.

Цена: 800 рублей (с купоном)

Купить зарядку UGREEN

С рамкой проще приклеить стекло ровно

Жене для ее Айфона в этот раз заказал набор защитных стекол UGREEN. Мне давно нравится, что производители подобных аксессуаров начали класть в комплект рамки для установки. С ней проще сразу попасть стеклом по краям экрана.

Здесь в коробке сразу два защитных стекла, так что одно можно оставить про запас. Причем в пересчете на штуку цена получается настолько приятной, что платить за установку стекла в каком-нибудь магазине аксессуаров вообще не вижу смысла. Есть варианты для разных поколений Айфонов, поэтому внимательно выбирайте модель перед заказом. Указанная цена действует в комбо-корзине при заказе от 1000 рублей. Если до этой суммы не хватает пары мелочей, можно заглянуть в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Цена: 500 рублей (через комбо-корзину)

Купить защитные стекла UGREEN

Кабель от этого повербанка дома не останется

Если уж выбирать внешний аккумулятор для повседневного использования, то я бы сейчас в первую очередь смотрел на модели со встроенным проводом. Сколько раз бывало, что повербанк лежит в сумке, а кабель от него остался дома. С внешним аккумулятором Vention такой проблемы не будет.

Его емкость составляет 10 000 мАч, а максимальная заявленная мощность достигает 22,5 Вт. Для Айфона с USB-C этого вполне достаточно, чтобы не растягивать зарядку на несколько часов. На цифровом индикаторе заряда видно, сколько процентов осталось в самом повербанке. Он небольшой и помещается даже в карман куртки. С купоном продавца цена падает примерно вдвое. Если купон пропал, можно проверить, где еще искать скидку на AliExpress.

Цена: 1 040 рублей (с купоном)

Купить повербанк Vention

В этом чехле цвет Айфона остается виден

Вместе с защитными стеклами жене заказал еще и прозрачный чехол JYX для Айфона. В последнее время мне все больше нравятся именно такие аксессуары. Все-таки мы не просто так выбираем цвет смартфона, чтобы потом спрятать его под каким-нибудь черным куском силикона.

Внешне этот чехол очень напоминает фирменный прозрачный аксессуар Apple. В нем есть магниты MagSafe, поэтому не придется снимать чехол для использования магнитной зарядки, автомобильного держателя или совместимого повербанка. Отдельно предусмотрели накладку на кнопку управления камерой. Сделан чехол из комбинации поликарбоната и ТПУ. На выбор есть версии для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. А вот переплачивать за оригинальный аксессуар Apple в такой ситуации я бы не стал.

Цена: 1 310 рублей (с купоном)

Купить прозрачный чехол для Айфона

Фото с Айфона можно забрать на флешке

Я начал переносить фото и видео из облака на отдельные накопители. Помимо внешних дисков, решил заказать еще и флешку BIWIN UD150 на 256 ГБ. У нее два разъема, USB-A и USB-C, поэтому флешка подойдет и для телефона, и для компьютера. Про резервное копирование Айфона на флешку у нас есть отдельный разбор.

Можно подключить накопитель непосредственно к Айфону с USB-C, скинуть на него фотографии и видео, а потом перенести их на компьютер. Никаких переходников и зависимости от скорости интернета. Корпус у флешки металлический, а заявленная скорость чтения достигает 150 МБ/с.

На флешке я буду держать дополнительную копию, а важные фото оставлю еще и на другом накопителе. Если Айфон не видит подключенную флешку, напишите нам в чат в Telegram или чат в МАКС.

Цена: 1 730 рублей (с купоном)

Купить флешку BIWIN на 256 ГБ

Кино можно смотреть даже на потолке

Давно поглядываю в сторону проекторов, причем не столько в качестве замены телевизору, сколько для периодических просмотров фильмов на большом экране. На Черной пятнице обратил внимание на проектор HORLAT T09MAX. За относительно небольшие деньги можно получить устройство со встроенной системой Google TV, автоматической фокусировкой и удобной поворотной подставкой.

Не придется подключать к нему отдельную ТВ-приставку, а благодаря подставке можно направить изображение даже на потолок и смотреть кино лежа в кровати. Только не ведитесь на надпись 4K в названии товара. Собственное разрешение проектора составляет 1920 на 1080 точек, а 4K он поддерживает на уровне воспроизведения видео. Для просмотра фильмов по вечерам в затемненной комнате этого вполне достаточно. Тем более что версия с подставкой и европейской вилкой стоит чуть больше десяти тысяч рублей.

Цена: 10 380 рублей (с купоном)

Купить проектор HORLAT

На пробежку решил взять браслет полегче

Для пробежек решил заказать себе Xiaomi Smart Band 11. Все-таки далеко не всегда хочется надевать на тренировку полноценные умные часы, особенно когда от них требуется лишь отслеживание физической активности. А небольшой фитнес-браслет практически не ощущается на руке и не занимает много места под рукавом спортивной кофты.

У нового браслета Xiaomi цветной AMOLED-экран, есть различные режимы тренировок, отслеживание сна, подсчет шагов и возможность получать уведомления со смартфона. По ссылке продается серебристая глобальная версия с русским языком. Скидки на браслеты и часы во время распродаж быстро меняются. Свежие предложения мы публикуем в наших каналах в Telegram и МАКС.

Цена: 3 280 рублей (с купоном)

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Овощные очистки можно отправить прямо в слив

На кухню я присмотрел измельчитель пищевых отходов MIUI EJ-S55. Он крепится под раковиной и перемалывает пищевые остатки, которые обычно летят в ведро.

Особенно удобно пользоваться подобными устройствами, когда чистите овощи или моете посуду после ужина. Скорость вращения двигателя составляет 3300 оборотов в минуту, а для включения предусмотрен пневматический выключатель. Работает измельчитель от обычной сети 220 В.

Перед покупкой обязательно проверьте размеры сливного отверстия и наличие свободного места под мойкой. Все-таки устройство достаточно крупное, и будет обидно, если после доставки окажется, что установить его некуда. В карточке товара есть купон на 252 рубля.

Цена: 6 100 рублей (с купоном)

Купить измельчитель пищевых отходов

К браслету заодно заказал беговые кроссовки

Ну и раз уж я заказал себе новый фитнес-браслет для пробежек, то заодно решил обновить и спортивную обувь. Выбор пал на беговые кроссовки Li-Ning Red Hare 9. Мне вообще нравится, что на AliExpress можно найти нормальную спортивную обувь известных китайских брендов по цене, за которую в российских магазинах зачастую продаются совершенно непримечательные кроссовки.

У этой модели дышащий верх, достаточно толстая подошва с амортизирующим материалом LIGHT FOAM ULTRA и большое количество расцветок на выбор. Я бы взял их и на долгую прогулку. Перед заказом сверьте длину стопы с таблицей продавца, потому что размерная сетка может отличаться от привычной. Указанная цена действует для белых кроссовок с бирюзовой вставкой в 45-м размере. Для других вариантов она может отличаться.

Цена: 2 890 рублей (с купоном)

Купить кроссовки Li-Ning

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