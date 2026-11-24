С момента выхода GTA 5 прошло больше 13 лет, и все это время многие ждали новую часть знаменитой серии Rockstar. Причем некоторые специально откладывали покупку игровой консоли до релиза GTA 6, чтобы не прогадать с выбором. Как оказалось, совершенно не зря. В сети уже протестировали GTA 6 на всех четырех совместимых приставках, и разница между ними оказалась куда серьезнее, чем можно было предположить. Причем дело не только в разрешении картинки и качестве графики, но и непосредственно в комфорте во время игры.



Даже PS5 Pro не потянула GTA 6 в 60 FPS

Когда Sony выпустила PlayStation 5 Pro, многие рассматривали ее покупку именно с прицелом на новую GTA. Все-таки за дополнительные деньги хотелось получить не только более красивую картинку, но и возможность играть с высокой частотой кадров. Вот только Rockstar решила иначе. На всех четырех консолях GTA 6 работает максимум при 30 кадрах в секунду (FPS). Причем никаких дополнительных режимов производительности разработчики не предусмотрели. Даже пожертвовать качеством графики ради плавности изображения не получится.

Однако это совершенно не означает, что владельцы PS5 Pro зря потратили деньги. Хотя игра на этой приставке работает с внутренним разрешением 2560 × 1440 точек, для масштабирования изображения до 4K используется фирменная технология PSSR. Благодаря ей консоль может восстанавливать мелкие детали, которые при обычном увеличении разрешения теряются. Особенно хорошо это будет заметно на большом телевизоре, когда вы едете по городу и перед вами одновременно находятся десятки автомобилей, прохожих, деревьев и различных вывесок. Вдобавок только на PS5 Pro в GTA 6 доступны тени с трассировкой лучей, которые делают освещение более реалистичным.

Но лично для меня куда важнее то, что происходит с частотой кадров непосредственно во время игры. За 75 часов обычного прохождения частота кадров на PS5 Pro почти все время держалась на отметке 30 FPS. Только когда нагрузку специально подняли, частота ненадолго упала до 24 FPS и быстро вернулась к 30. То есть большую часть времени вы получаете стабильные 30 FPS. И если уж Rockstar не дает нам возможности играть с более высокой частотой кадров, то хотелось бы хотя бы не испытывать проблем с имеющейся.

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Обычная PS5 практически не отличается от Xbox Series X

Несмотря на то что Xbox Series X на бумаге мощнее стандартной PlayStation 5, в новой GTA это преимущество практически никак себя не проявляет. Обе приставки формируют изображение с разрешением 1440p и масштабируют его до 4K. Однако вместо продвинутого алгоритма, который есть у PS5 Pro, Rockstar использует обычное временное сглаживание TAA и пространственное масштабирование. В результате картинка выглядит немного мягче. Разницу проще всего увидеть вблизи, например по надписям на вывесках. При этом глобальное освещение и отражения с трассировкой лучей на месте, поэтому назвать графику на этих приставках плохой язык не поворачивается.

Что касается производительности, то и здесь между консолями Microsoft и Sony практически полный паритет. Большую часть времени они справляются с целевыми 30 FPS, однако при быстрых перемещениях по городу и в особенно сложных сценах случаются просадки частоты кадров. Причем в отдельных ситуациях производительность может опускаться практически до 20 FPS. У Xbox Series X есть небольшое преимущество при подключении к телевизору с поддержкой переменной частоты обновления и 120 Гц. Картинка в таких условиях может восприниматься немного плавнее, хотя сама игра по-прежнему не выходит за пределы 30 кадров в секунду.

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Так что, если у вас уже есть одна из этих приставок, менять ее на другую исключительно ради GTA 6 точно не стоит. Да и покупать PS5 Pro, продавая практически новую PS5 с большой потерей в деньгах, я бы тоже не торопился. Особенно если вы играете на относительно небольшом телевизоре и не имеете привычки рассматривать текстуры под увеличительным стеклом. Лучше потратить деньги непосредственно на игру. Мы уже рассказывали, где выгоднее купить GTA 6 в России, а заодно советую проверить настройки телевизора. Неправильно выбранный режим изображения может испортить впечатление от игры даже на дорогой приставке. Больше советов по настройке техники есть в наших каналах в Telegram и МАКС.

Если покупаете игры в PlayStation Store, подойдет PlayStation 5 Slim Digital Edition. У этой модели нет дисковода, но в случае с GTA 6 это не минус. Игра все равно существует только в цифровом виде, на диске ее не купить. К тому же на графику и частоту кадров это не влияет.

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Если у вас уже есть какие-то игры на дисках, например от прошлой консоли, удобнее PlayStation 5 Slim с дисководом. На ней можно играть и с диска, и в цифровую версию из своего аккаунта.

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Экономия на Xbox Series S вышла боком

Когда Microsoft выпустила Xbox Series S, идея купить игровую приставку нового поколения за относительно небольшие деньги выглядела очень заманчиво. Если дома нет телевизора с разрешением 4K, то зачем переплачивать за возможность выводить на него соответствующую картинку? И на протяжении нескольких лет подобный подход действительно имел смысл. Вот только с выходом GTA 6 стало понятно, насколько сильно пострадала младшая консоль Microsoft от экономии на железе. Внутреннее разрешение игры на Xbox Series S составляет всего 1280 × 720 точек. Благодаря технологии AMD FSR 4 разработчикам удалось приблизить итоговую картинку к Full HD, но одним лишь разрешением дело не ограничилось.

Вот какие еще упрощения графики получили владельцы Xbox Series S по сравнению с более дорогими приставками:

менее детализированные текстуры;

размытые отражения в воде и на других поверхностях;

снижение качества теней и точности освещения;

упрощенные облака и поверхность воды;

менее реалистичные волосы персонажей;

более заметная подгрузка объектов при быстром перемещении по городу.

И если бы все эти жертвы позволили разработчикам добиться стабильной частоты кадров, то я бы еще мог понять покупку Xbox Series S ради GTA 6. Вот только даже с таким количеством упрощений приставка регулярно испытывает проблемы с производительностью. Значительную часть времени игра работает в диапазоне от 25 до 30 FPS, а при высокой нагрузке частота кадров может падать ниже 20. Причем ладно бы это происходило в каких-нибудь постановочных сценах, где от игрока ничего не зависит. Но сталкиваться с подобным придется в том числе во время поездок и перестрелок.

Получается, что даже при наличии обычного Full HD телевизора вы не сможете полностью избавиться от недостатков младшей консоли Microsoft. Разницу в разрешении с большого расстояния еще можно не заметить, а вот регулярные подтормаживания будут видны на любом экране. А ведь многие наверняка проведут в GTA 6 сотни часов даже после первого прохождения. Поэтому, если вы только собираетесь покупать приставку, экономить таким образом я бы не стал. Предложения со скидками на технику мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

За что стоит доплатить при выборе консоли для GTA 6

Если бы я сейчас выбирал игровую приставку специально для GTA 6, то в первую очередь отталкивался бы от того, насколько сильно меня раздражают различные графические упрощения и падения частоты кадров. Все-таки хочется купить консоль, подключить ее к телевизору и спокойно играть, а не постоянно думать о том, что надо было доплатить за более дорогую модель. Чтобы вам было проще определиться с выбором, собрал основные отличия всех четырех приставок в одной таблице:

Консоль Внутреннее разрешение Частота кадров Кому подойдет PlayStation 5 Pro 1440p Наиболее стабильные 30 FPS Тем, кто хочет играть с лучшей графикой и минимумом проблем PlayStation 5 / Slim 1440p 30 FPS с периодическими просадками Тем, кто не привередлив к графике и не хочет переплачивать Xbox Series X 1440p 30 FPS с периодическими просадками Тем, кто предпочитает Xbox и не гонится за максимальным качеством изображения Xbox Series S 720p Регулярные просадки ниже 30 FPS Не рекомендую покупать ради GTA 6

Я бы выбрал PlayStation 5 Pro, если бюджет позволяет доплатить за более четкую картинку и стабильные 30 FPS. Особенно если дома уже есть хороший телевизор с разрешением 4K и большой диагональю. Именно в такой связке вы сможете получить максимум от графики GTA 6. Единственное, чего не стоит делать, так это покупать Pro в надежде на появление режима 60 FPS в будущих обновлениях. Rockstar пока ничего подобного не обещала, поэтому ориентироваться надо на то, что консоль способна предложить прямо сейчас. Ну и не забудьте правильно настроить PS5 и телевизор.

А вот если вы не особо привередливы к графике, то спокойно покупайте обычную PlayStation 5 или Xbox Series X. Причем выбирать между ними можно уже исходя из стоимости самой приставки, удобства геймпада и наличия других интересных вам игр. А вместо Xbox Series S я бы лучше присмотрелся к подержанной PS5 или немного подкопил на новую. Все-таки игровая консоль покупается на несколько лет, и начинать знакомство с ней с настолько серьезных компромиссов мне бы совершенно не хотелось. Да и столько лет ждать выхода GTA 6, чтобы в итоге экономить на качестве картинки и мириться с тормозами, как-то неправильно. Если уже играете в GTA 6, напишите в чат в Telegram или МАКС, на какой приставке вы замечали просадки.