10 вещей для отпуска, которые я купил на AliExpress — и безумно рад

Каждый отпуск я набиваю чемодан одними и теми же вещами — и каждый раз понимаю, что забыл что-то важное. В этом году подошёл к сборам иначе: заранее прошёлся по AliExpress и закрыл все дыры — от зарядки в пару к тому идеальному ЗУ для Айфона до горячего чая в дороге. Представляю вашему вниманию 10 вещей, которые реально поехали со мной в отпуск и реально пригодились. Ни одну не выкинул, ни одну не пожалел — и вот почему.



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Повербанк для iPhone, который я таскаю в кармане шорт

Знаете, что самое ценное в отпуске? Не фотки заката, а заряженный телефон, с которого вы эти фотки сделаете. Я взял с собой компактный повербанк Vention — и он буквально жил у меня в кармане шорт, не мешая и не оттягивая ткань. 5000 мАч — это полная зарядка iPhone, а быстрая зарядка на 20 Вт означает, что за полчаса на пляже телефон набирает процентов 60.

Тут главное — не гнаться за ёмкостью, если вам нужна именно портативность. Я пользуюсь им с апреля, и за это время он спасал раз двадцать: навигатор в незнакомом городе жрёт батарею как бешеный. iPhone заряжается через Lightning или USB-C без проблем. Габариты — даже меньше дезодоранта-стика, а вес вообще не чувствуется.

Цена: 1100 рублей

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Ремешок для Apple Watch — взял три, не жалко

Ехать в отпуск с одним ремешком на Apple Watch — это как взять одну футболку на две недели. Я заказал силиконовые ремешки для Apple Watch сразу в трёх цветах: белый под пляж, чёрный на вечер и яркий — просто под настроение. За 100 рублей штука — это вообще не вопрос.

Силикон не боится воды, солнцезащитного крема и пота — после моря просто сполоснул под краном и пошёл дальше. Подходит на все размеры Apple Watch: 40, 41, 44, 45 и 49 мм. Защёлка держит надёжно, за весь отпуск ни разу не расстегнулся. Оригинальный ремешок Apple за те же деньги — это, простите, из области фантастики.

Цена: 100 рублей

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Автомобильная кружка-чайник — я пил горячий чай на трассе

Раньше я останавливался на заправках ради кофе сомнительного качества. Теперь просто втыкаю автомобильную кружку-чайник в прикуриватель и через несколько минут у меня горячий чай прямо в дороге. Работает от 12 и 24 В, подходит и для легковой, и для грузовика. Объём — 500 мл, на двоих хватает.

На дисплее видно текущую температуру, можно выставить нужную, чтобы не обжечься. Есть отдельные режимы для чая, кофе и просто подогрева. Купил в мае перед поездкой на юг — использовал каждый день по дороге туда и обратно. Единственное — крышку надо закручивать плотно, иначе на кочках может плеснуть.

Цена: 1 200 рублей

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Soundcore K20i — наушники, которые я взял в отпуск вместо AirPods

В отпуске наушники — это вообще предмет первой необходимости, но AirPods банально жалко потерять. Мало ли что. Поэтому я взял Soundcore K20i от Anker и ни разу не пожалел. 36 часов автономной работы — это не маркетинговая цифра, я реально заряжал кейс один раз. А динамики 13 мм дают приличный бас для полувкладышей.

Выглядят, прямо скажем, подозрительно похоже на AirPods — белый глянцевый кейс, ножки, всё как полагается. Подключаются к iPhone по Bluetooth без проблем, переключение треков работает. При всех недостатках формата полувкладышей (в ухе сидят свободнее, чем затычки) — на пляже это даже плюс: слышишь, что вокруг происходит. И всё это за 1000 рублей.

Цена: 1000 рублей

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Портативный вентилятор с распылителем — спас меня на балконе

Кондиционер в съёмной квартире — лотерея. Нам не повезло, и первые два дня отпуска я провёл в поисках хоть какого-то спасения от жары. Хорошо, что заранее кинул в чемодан портативный вентилятор с увлажнителем. Штука размером с кружку, заряжается по USB и одновременно дует и распыляет мелкую водяную пыль.

Эффект, конечно, не как от сплит-системы, но когда на балконе +35 и вы сидите с книжкой — разница ощутимая. Воду заливаете в небольшой резервуар, хватает на пару часов. Несколько скоростей обдува, работает тихо. За четыре сотки — это, по сути, одноразовая покупка, которую не жалко, даже если пригодится три раза за лето.

Цена: 390 рублей

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Baseus — насос, который живёт у меня в багажнике

На трассе спущенное колесо — это не приключение, а потерянный час отпуска. Беспроводной насос Baseus лежит у меня в багажнике с марта, и за это время я доставал его раз шесть: два раза для машины, один раз для велосипеда, остальное — мячи и надувной матрас на пляже. Задаёте нужное давление, нажимаете кнопку — насос сам останавливается, когда накачает.

Подходит для автомобильных шин, велосипедов, самокатов — в комплекте несколько насадок. Компактный корпус реально помещается в бардачок. Работает от встроенного аккумулятора, заряжается по USB. Именно поэтому я не вожу с собой ручной насос уже полгода — этот заменил всё.

Цена: 1 600 рублей

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Google Pixel 10a — отдал дочери на каникулы и не переживаю

Дочери 11 лет, и требовать от неё бережного обращения с техникой — утопия. Нужен был смартфон, который не жалко, но при этом снимает нормально и не тормозит. А то ведь в школе не поймут, сами понимаете, и Google Pixel 10a идеально лёг в эту нишу: экран 6,3 дюйма на 120 Гц, чистый Android без предустановленного мусора и камера, которая в автоматическом режиме выдаёт фотографии уровня флагманов двухлетней давности.

Корпус компактный, без выпирающего блока камер — в карман шорт помещается без проблем. Работает шустро, приложения открываются мгновенно. За 31 300 рублей вы получаете смартфон, на который можно снимать отпуск, не таская с собой отдельную камеру. Другое дело, что для фанатов iOS это Android-территория — но если вам нужен второй телефон для путешествий, вариант отличный.

Цена: 31 300 рублей

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Blackview Mega 2 — планшет, на котором я смотрел кино весь перелёт

В самолёте смотреть фильм на смартфоне — занятие для мазохистов. Я закинул в рюкзак планшет Blackview Mega 2 и ни секунды не пожалел. Экран 12,2 дюйма с частотой 120 Гц — кино идёт плавно, картинка сочная, углы обзора отличные. Внутри процессор Dimensity 7200, который тянет и фильмы, и игры без подвисаний.

Android почти чистый, без китайских сюрпризов. Задняя крышка с текстурой под кожу — приятно держать и не скользит на столике в самолёте. Батареи хватает на весь перелёт с запасом. За 16 370 рублей — это серьёзный планшет для развлечений, который стоит втрое дешевле iPad Air, а для офлайн-кино и сериалов справляется ничуть не хуже.

Цена: 16 370 рублей

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Реле для света по хлопку — поставил на даче и забыл

Да, это тот предмет, который я не повез в жаркие страны, а утащил на дачу. Но ведь я там тоже проводил отпуск, так что технически в нашу подборку вполне подходит. Я установил реле для включения света по хлопку в подрозетник на даче — и теперь просто хлопаю в ладоши. Свет включается и выключается хлопком, никакого Wi-Fi и приложений не нужно.

Монтируется за выключателем как мост — справится любой, кто хоть раз держал отвёртку. К Wi-Fi не подключается, это не умный дом в полном смысле, а скорее бюджетная автоматизация за 200 рублей. Но в отпускном контексте — на даче, в съёмном доме — работает идеально. Приехал, поставил, уехал, снял. Никакой инфраструктуры не надо.

Цена: 200 рублей

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Беспроводной пылесос — купил специально для дачи

После похода всей семьей на озеро у нас обычно весь дом в песке. Раньше я мирился с этим, тем более, что убирался не я, а жена, а потом получил от благоверной нагоняй и понял: нам нужен удобный пылик. Брать Дайсон было, конечно, накладно. Тем более, для дачи, поэтому я заказал вот такую копию, благо он и весит немного, и работает от аккумулятора, и стоит недорого.

В комплекте несколько насадок: основная для пола и ручная для мебели — кресла и диван тоже приводите в порядок за минуту. Мощность 550 Вт для сухой уборки более чем достаточно. За 6 200 рублей — это не тот пылесос, который жалко оставить на даче до следующего лета. Если у вас есть загородный дом, точно берите отдельный — таскать основной из города нет никакого смысла.

Цена: 6 200 рублей

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