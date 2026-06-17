3 новых устройства, которые Apple представит в 2027 году

К концу 2027 года Apple готовит сразу несколько громких новинок. По данным источников, в одной волне выйдут AirPods со встроенной камерой, новое поколение складного iPhone и отдельная модель к 20-летию линейки. Самое интересное в этом слухе то, что первый складной iPhone Apple ещё даже не показала публике, а над его наследником, похоже, уже идёт работа. Источником информации стал Марк Гурман из Bloomberg, который обычно неплохо знает внутреннюю кухню компании. Гурман редко ошибается с самим фактом разработки, хотя сроки в его прогнозах иногда уезжают. Сразу оговорюсь: перед нами инсайд, а не официальный анонс, поэтому к конкретике стоит относиться спокойно.



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Главные новинки Apple на 2027 год

По информации Bloomberg, на конец 2027 года у компании намечен целый набор устройств. В материале речь идёт о трёх ключевых продуктах, которые Apple хочет вывести примерно в одно время:

AirPods со встроенной камерой. Наушники, с которыми Apple рассчитывает закрепиться на рынке гаджетов с искусственным интеллектом.

Наушники, с которыми Apple рассчитывает закрепиться на рынке гаджетов с искусственным интеллектом. Складной iPhone второго поколения. Обновление самой первой гибкой модели, которую компания, по слухам, выпустит раньше остальных новинок.

Обновление самой первой гибкой модели, которую компания, по слухам, выпустит раньше остальных новинок. Юбилейный iPhone к 20-летию. Отдельный аппарат, приуроченный к двадцатилетию культовой линейки.

Больше из публикации выжать не выйдет: ни цен, ни характеристик, ни точной даты в ней нет. Гурман лишь очертил состав будущей линейки, а подробности наверняка будут всплывать постепенно, ближе к делу. Чтобы не пропустить эти и другие новинки Apple, заходите в наш Telegram-канал с новостями, там всё появляется первым делом.

AirPods с камерой: что известно о новом устройстве

Самая необычная деталь слуха, конечно, камера в наушниках. По данным Bloomberg, для Apple это способ зацепиться за быстро растущий рынок устройств с искусственным интеллектом. Тренд понятен: умные очки и наушники с датчиками сейчас активно осваивают и другие крупные игроки, так что Apple просто не хочет отдавать этот сегмент конкурентам. Ранее то же издание сообщало, что камерные AirPods дошли до продвинутой стадии тестирования.

Логика тут примерно такая: камера видит то же, что и владелец, и передаёт картинку голосовому помощнику, чтобы тот подсказывал про окружение. Похожим образом работают и некоторые конкурирующие ИИ-гаджеты. Но конкретных сценариев в источнике нет, так что о реальной пользе говорить рано. Любопытно, что снимать фото и видео на такие AirPods, по другим данным, всё же не получится сделать привычным образом. Камера здесь скорее глаз для ассистента, а не замена основной камере смартфона.

Каким может быть складной iPhone 2027 года

Формулировка «второе поколение складного iPhone» прямо говорит о том, что к 2027 году первая гибкая модель уже окажется на рынке. Bloomberg отдельно отмечал: в коде iOS 27 нашлись намёки на будущий складной аппарат, и это косвенно подтверждает движение Apple в эту сторону.

Для обычного покупателя вывод простой. Складной iPhone оказался не разовым экспериментом, а целым направлением, которое в Apple собираются развивать дальше. Для сравнения, складные смартфоны на Android существуют уже несколько лет, но массовыми так и не стали именно из-за высокой цены и вопросов к надёжности шарнира. Ждать от Apple демократичного ценника тут вряд ли приходится. Уже спорите, нужен ли вам гибкий айфон вообще? Тогда залетайте в наш чат в Telegram или МАКС, там как раз любят такие темы.

Каким будет юбилейный iPhone 20 в 2027 году

Первый iPhone вышел в 2007 году, а значит, в 2027 году линейке исполняется ровно двадцать лет. По данным Bloomberg, к этой дате Apple готовит отдельную юбилейную модель. Подобные круглые даты компания уже отмечала особыми устройствами, достаточно вспомнить iPhone X к десятилетию. Кстати, именно iPhone X первым принёс вырез под фронтальную камеру и отказ от кнопки Home, заметно изменив привычный облик смартфона.

Каким именно будет этот аппарат, в источнике не сказано, поэтому любые разговоры про его экран, дизайн и цену сейчас чистые домыслы. Зато известно, что Apple вовсю экспериментирует с радикальными форматами. Например, ходят слухи про iPhone 19 Pro и дизайн, который изменит айфоны навсегда. Так что юбилейная модель вполне может оказаться куда смелее привычных смартфонов.

Стоит ли ждать новые устройства Apple 2027 года

Если коротко, прямо сейчас делать ничего не нужно. Все три устройства, если планы верны, появятся не раньше конца 2027 года, а по меркам индустрии это очень далеко. Сроки и состав линейки ещё не раз могут поменяться, ведь даже надёжные инсайды у Apple регулярно сдвигаются.

Полезнее всего эта новость тем, кто планирует крупные покупки на пару лет вперёд или просто следит за курсом компании. А если наушники или смартфон нужны вам уже сегодня, ориентируйтесь на актуальные модели. Ждать устройство, до которого минимум полтора года и о котором почти ничего не известно, особого смысла нет. И чтобы не потерять нас, если Telegram вдруг начнёт капризничать, подпишитесь на наш канал в МАКС.