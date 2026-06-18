Что нового для AirPods в iOS 27: все функции, о которых Apple не сказала на презентации

На презентации iOS 27 Apple показала всего пару новых функций для AirPods, хотя на деле обновлений заметно больше. Компания уже выпустила первую бету iOS 27, и поставить её на iPhone может любой желающий. В новой системе наушники получили ручную настройку звука, синхронизацию пульса с тренажёрами и обновлённую Siri. Разбираемся, что именно изменилось и кому из владельцев AirPods новинки реально пригодятся.



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Ручной эквалайзер AirPods: как изменить звук под себя

Возможность самому регулировать звучание наушников владельцы AirPods ждали давно. В iOS 27 появилась ручная настройка звука, она же Custom EQ. Теперь можно задать собственный профиль вместо стандартного, который Apple подбирает «как задумано» для музыки, фильмов и звонков.

Настройка живёт в параметрах AirPods: раздел «Аудио и маршрутизация», затем «Эквалайзер» и пункт «Пользовательский». Там есть регулировка низких, средних и высоких частот. Если интересно, мы подробно рассказали, как включить ручной эквалайзер и тонко его настроить. Можно добавить баса или вытянуть верха, когда стандартный звук кажется глуховатым.

Функция работает на AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods Max 2 и AirPods 4. Если у вас модель постарше, новинка вас не коснётся. Полезнее всего она тем, кому вечно не хватало низких частот или хотелось убрать резкость верхов. Теперь это можно подкрутить вручную, без сторонних приложений.

GymKit в AirPods Pro 3: как работает синхронизация тренировок

Технология GymKit у Apple появилась давно, но раньше работала только с Apple Watch. Она связывает iPhone с кардиотренажёрами (беговыми дорожками, эллипсоидами, велотренажёрами) и обменивается с ними данными о тренировке.

В iOS 27 GymKit наконец заработал с iPhone через датчик пульса AirPods Pro 3. Связка телефона и наушников частично заменяет Apple Watch в зале. Достаточно поднести iPhone к тренажёру, выбрать тип тренировки и запустить её прямо с дорожки. Это лишь одно из десятков нововведений: мы собрали 30 новых функций iOS 27 в отдельном материале.

Дальше идёт обмен данными. Тренажёр получает пульс с AirPods Pro 3, а приложение «Фитнес» на iPhone забирает дистанцию, темп, наклон и калории от самого тренажёра. Момент важный: точный наклон и пройденную по ленте дистанцию iPhone с наушниками сами не посчитают, а тренажёр знает их точно. Данные тренировки остаются на iPhone и стираются с оборудования.

Кому пригодится: тем, кто ходит в зал, пользуется AirPods Pro 3, но Apple Watch не носит. Полной заменой часам это не станет. Нужен совместимый тренажёр с поддержкой GymKit, а такие стоят не в каждом зале.

Что умеет Siri AI через AirPods в iOS 27

Для большинства владельцев AirPods самым заметным изменением станет обновлённая Siri. Apple распространила полную поддержку новой Siri AI и на наушники, фактически превращая их в голосового ИИ-помощника, который умеет куда больше прежней версии ассистента.

Есть оговорка: Siri AI работает только на совместимых моделях iPhone. Поэтому сами по себе новые AirPods ничего не гарантируют, всё упирается в телефон. Если iPhone из поддерживаемых, через наушники открываются новые возможности.

Среди ключевых функций, по описанию Apple:

ответы на вопросы почти на любую тему, от фактов до рецептов и советов, где поесть, с опорой на свежую информацию из интернета

живой диалог: можно задавать открытые вопросы, обсуждать идеи и вести естественный разговор с уточнениями

работа с личными данными: найти старое фото, отыскать письмо в почте или открыть нужную заметку, просто попросив голосом

Насколько всё это хорошо на практике, вопрос отдельный, и судить лучше уже по финальной версии. Но именно эта функция способна изменить повседневный сценарий: часть задач реально решать голосом, не доставая телефон из кармана. Хотите разобраться в новой Siri и других возможностях iOS 27 поглубже? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Что изменилось в настройках AirPods после обновления

С каждым обновлением экран настроек AirPods обрастал новыми пунктами и становился всё более громоздким. В iOS 27 Apple переработала и заново упорядочила все настройки наушников.

Теперь параметры разбиты на больше категорий и подразделов, появились цветные иконки. На практике это значит одно: нужную настройку стало проще найти, не пролистывая длинный сплошной список. Мелочь, но приятная, особенно если вы часто переключаете режимы шумоподавления или пространственного звука.

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Точный поиск AirPods на Apple Watch: как работает функция

Ранее в этом году вместе с AirTag 2 Apple впервые добавила точный поиск, он же Precision Finding, на Apple Watch. Но работал он тогда только с самим AirTag 2.

В iOS 27 и watchOS 27 точный поиск на часах распространили и на AirPods Pro 3. В кейсе этих наушников стоит новый чип сверхширокополосной связи (UWB) второго поколения. Он и позволяет находить потерянный кейс точнее, с пошаговыми подсказками прямо на запястье: куда идти и сколько осталось до цели.

Полезно тем, кто регулярно теряет кейс дома и носит Apple Watch. Для остальных это скорее страховка на всякий случай, чем функция на каждый день.

Стоит ли обновлять iPhone до iOS 27 владельцам AirPods

Главное для владельцев AirPods в iOS 27 это новая Siri и ручная настройка звука. Первое зависит от модели iPhone, второе работает на актуальных наушниках, включая AirPods 4 и оба поколения Pro. Синхронизация пульса с тренажёрами и точный поиск с часов приятные, но узкие функции. Они пригодятся в основном владельцам AirPods Pro 3, которые ходят в зал или носят Apple Watch.

Обновляться отдельно ради AirPods смысла нет, все эти функции приедут вместе с iOS 27. А вот покупать новые наушники только ради них стоит лишь в одном случае: если вам реально нужны точный поиск кейса и пульс на тренажёре, а они завязаны именно на AirPods Pro 3.