Какие устройства Apple не подорожали после повышения цен

Apple провела масштабное повышение цен почти на всю свою технику, но несколько линеек продуктов все еще сохранили прежний прайс. С учетом того, что подорожание вышло достаточно приличным, уцелевшие линейки достаточно сильно удивляют. Признаюсь честно, я ждал новых цен в первую очередь именно на эти гаджеты, но, как оказалось, у нас с Apple разные взгляды. Если вы как раз присматривали один из этих гаджетов, сейчас лучший момент для покупки.



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Почему подорожали Mac, iPad и другие устройства Apple

Apple подняла цены сразу на большую часть продуктов, но часть линеек повышение не затронуло. Поводом стал дефицит оперативной памяти и накопителей, спрос на которые подстегивает бурное развитие ИИ.

Еще неделей ранее Тим Кук назвал главную причину грядущего подорожания и прямо предупредил, что рост цен «неизбежен». Тогда его слова звучали как осторожный прогноз, а уже сегодня эти самые цены выросли.

Память и накопители за последние месяцы заметно прибавили в цене на мировом рынке, и Apple перекладывает часть этих затрат на покупателя. Чипы памяти сейчас нарасхват у разработчиков ИИ, дата-центрам их нужно все больше, и в итоге дефицит ощущают все производители техники.

Повышение оказалось выборочным, и понимание логики Apple реально помогает решить, брать что-то прямо сейчас или подождать. Дальше пройдемся по всем категориям и посмотрим, что подорожало, а что нет.

Какие устройства Apple не подорожали

Повышение обошло стороной три линейки целиком. Без изменения цены остались iPhone, Apple Watch и AirPods, ни одна модель из этих категорий сегодня не стала дороже.

В цифрах это семь моделей iPhone, три Apple Watch и четыре модели AirPods. Аксессуары, судя по всему, повышение тоже не затронуло, так что вся мелочевка вроде ремешков и чехлов пока продается по старым ценникам.

iPhone — все актуальные модели по старой цене

Apple Watch — три модели без изменений

AirPods — четыре модели по прежней стоимости

Аксессуары — пока без повышения

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На какие устройства Apple выросли цены

А вот остальной технике повезло меньше. Дороже стали все Mac и iPad, устройства для умного дома и Apple Vision Pro, причем новые цены действуют сразу.

О том, что повышение случится раньше, чем многие ожидали, говорили сразу несколько косвенных признаков. Так что для тех, кто следит за рынком, новость оказалась скорее ожидаемой, чем внезапной.

Если вы планировали обновить ноутбук или планшет, теперь это обойдется дороже, чем еще вчера. Особенно обидно тем, кто откладывал покупку нового Mac или iPad на потом и так и не успел оформить заказ по старой цене.

Сильнее всего рост чувствуется на старших конфигурациях с большим объемом памяти и накопителя, ведь именно эти компоненты и подорожали в первую очередь. Так что чем мощнее модель вы присматривали, тем заметнее будет разница в чеке по сравнению со вчерашним днем.

Когда могут подорожать iPhone, AirPods и Apple Watch

Точную причину Apple не называет. Самое вероятное объяснение звучит так: компания может ждать сентября, когда традиционно представляют новые модели.

Осенью ждем устройства следующего поколения, например iPhone 18 Pro, Apple Watch Ultra 4 и другие новинки. О том, на сколько подорожает iPhone 18 Pro в рублях, мы рассказывали отдельно. Логично, что цены на эти линейки удобнее пересматривать вместе с анонсом, а не задирать стоимость уходящих моделей.

Но есть важный момент. Это не гарантия, что цены не вырастут позже. Не случайно к отсутствию подорожания этих продуктов все аккуратно применяют слово «пока»: повышение для iPhone, Apple Watch и AirPods может случиться в любой момент даже до осени.

Стоит ли покупать iPhone, Apple Watch или AirPods сейчас

Если вы и так собирались брать одно из этих устройств, сейчас разумное время для покупки. Текущие модели остаются по прежней цене, а после осенних анонсов ситуация легко может поменяться.

Кому есть смысл поторопиться:

тем, кому iPhone, Apple Watch или AirPods нужны прямо сейчас, а не когда-нибудь

тем, кто не гонится за новейшим поколением и доволен текущими моделями

тем, кто давно рассматривал покупку аксессуаров Apple

Кому можно не спешить, так это тем, кто и так ждал осенних новинок. Им логичнее дождаться сентябрьского анонса, даже если будущие модели iPhone выйдут уже по обновленным ценам. Сомневаетесь, брать сейчас или подождать? Спросите совета в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут по вашей конкретной ситуации.

Отдельно держим в голове российскую специфику. Цены в РФ формируют продавцы, которые к закупочной цене добавляют логистику и свою наценку поэтому официальное решение Apple отражается на местных ценниках не напрямую и с некоторой задержкой. Вывод простой. Нужен новый iPhone, Apple Watch или AirPods, брать сейчас выгоднее, чем тянуть до осени, когда обновление цен может затронуть и эти линейки.

А вот желающим обновить Mac, iPad или Vision Pro новости неприятные. Эта техника уже подорожала, и быстрого отката цен ждать не стоит. Тут остается либо смириться с новой стоимостью, либо искать выгодные предложения у конкретных продавцов.

Если же есть возможность немного подождать, имеет смысл последить за акциями и сравнить ценники в разных магазинах, потому что разброс бывает приличным. Иногда пара дней мониторинга цен экономит вполне ощутимую сумму, особенно на дорогих Mac.