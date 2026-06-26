Перехожу с iPhone на Android. Выбираю среди этих 5 смартфонов

Кирилл Пироженко

Последние недели в российском App Store напоминают генеральную уборку: сначала удалили мессенджер МАКС, а потом приложения ВК пропали из магазина одно за другим,. На этом фоне власти прямым текстом советуют пересаживаться с айфонов на Android, и мне в личку всё чаще прилетает один и тот же вопрос. На что переходить, чтобы потом не жалеть? Я собрал пятёрку смартфонов, на которые с iPhone реально перейти без боли. Без сухих таблиц и маркетинговых лозунгов, просто по делу: чем каждый аппарат хорош в обычной жизни и кому он зайдёт.

Потихоньку начинаем отказываться от iPhone. Фото.

Потихоньку начинаем отказываться от iPhone

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Samsung Galaxy S26: почему стоит перейти с айфона на самсунг

Если вы годами жили в iPhone и переучиваться не хотите, начните отсюда. Galaxy S26 ближе всего к привычному ритму: компактный корпус с экраном 6,3 дюйма, плавные 120 Гц и оболочка One UI, в которой всё лежит примерно там, где вы и ожидаете найти. 12 ГБ оперативки, 256 ГБ под файлы и фото, тройная камера сзади и фирменная история Samsung с долгими обновлениями. Через год аппарат не превратится в тыкву, а будет получать свежие версии Android ещё долго.

Samsung Galaxy S26: почему стоит перейти с айфона на самсунг. Samsung по дизайну самый простой. Фото.

Samsung по дизайну самый простой

Главный аргумент для тех, кто переходит с iPhone, это производитель. Samsung — такая же крупная компания, как Apple, и качество как устройств, так и софта находится на отличном уровне. Так что у вас есть возможность перейти с одного добротного аппарата на другой.

Не уверены, как перенести контакты и фото с iPhone? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем по шагам.

Цена: 59 600 ₽.

Купить Samsung Galaxy S26

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeWoSCV39

Oppo Find X9 Ultra: лучший камерофон 2026 года

Этот вариант для тех, кто на iPhone в первую очередь снимал. Find X9 Ultra собран вокруг камеры, причём настроенной вместе с Hasselblad, и это чувствуется по цвету на снимках: кожа выглядит живой, небо не уходит в кислоту, портреты получаются с честным боке. Главный модуль на 200 Мп плюс второй на 50 Мп дают запас по детализации и зуму, которого вам хватит и для города, и для поездок с семьёй.

Oppo Find X9 Ultra: лучший камерофон 2026 года. Выглядит смартфон весьма мощно. Фото.

Выглядит смартфон весьма мощно

Экран здесь крупный, 6,82 дюйма AMOLED, так что фото и видео разглядывать одно удовольствие. Батарея на 7050 мА·ч с фирменной зарядкой SuperVOOC переживёт самый длинный день, а утром поднимется до 100% быстрее, чем вы успеете выпить кофе. Есть NFC для оплаты и поддержка eSIM, что для путешествий важно. Это глобальная версия, к ней пошлину уже посчитали.

Хотите узнать про мобильную съёмку ещё больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем камеры подробно.

Цена с учётом таможенной пошлины: 104 100 ₽.

Купить Oppo Find X9 Ultra

Xiaomi 17 Ultra: настоящий флагман с камерой Leica

Если хочется максимума и не страшно немного доплатить, смотрите сюда. Xiaomi 17 Ultra собран без компромиссов: огромный экран 6,9 дюйма OLED, свежий процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оптика Leica, где телевик на 200 Мп тянет дальние планы так, будто вы подошли вплотную. Это аппарат, который одинаково уверенно снимает закат, тянет тяжёлые игры и не задумывается на двух десятках вкладок.

Xiaomi 17 Ultra: настоящий флагман с камерой Leica. Xiaomi настоящий камерофон. Фото.

Xiaomi настоящий камерофон

Батарея на 6000 мА·ч держит сутки активного использования, есть NFC и быстрая зарядка. Берёте вы глобальную версию, так что языковых сюрпризов и кривых переводов не будет. По соотношению начинки и цены с купоном это, пожалуй, самый интересный флагман в подборке: вы получаете топовое железо и камеру уровня настоящего фотоаппарата, а платите заметно меньше, чем за сопоставимый iPhone.

Цена с учётом таможенной пошлины: 99 100 ₽.

Купить Xiaomi 17 Ultra

Honor 600 Pro: почему стоит купить Honor 600 Pro

А вот вариант для тех, кто хочет всё официально и без рисков. Honor 600 Pro продаётся как Ростест ЕАС, то есть вы получаете аппарат, заточенный под наш рынок, с поддержкой нужных диапазонов и без вопросов к гарантии. В оболочке уже есть Google Gemini, так что с ИИ-помощником всё в порядке из коробки.

Honor 600 Pro: почему стоит купить Honor 600 Pro. Издалека смартфон очень похож на iPhone 17 Pro Max. Фото.

Издалека смартфон очень похож на iPhone 17 Pro Max

Кстати, обычную версию без приставки Pro мы тоже пробовали, и это вышел настоящий топ за свои деньги: внешне её легко принять за айфон, а ценник приятно удивляет.

Начинка крепкая и сбалансированная: экран 6,57 дюйма AMOLED, процессор Qualcomm и связка из четырёх камер с главным модулем на 200 Мп. Батарея на 7000 мА·ч с зарядкой 80 Вт закрывает любые тревоги про автономность, а заряжается телефон стремительно. Есть поддержка eSIM вместе с двумя физическими симками, что удобно, если вы уже распробовали виртуальные тарифы. За эти деньги это один из самых разумных способов уйти с iPhone и не переплатить.

Цена с учётом таможенной пошлины: 63 000 ₽.

Купить Honor 600 Pro

OnePlus 15: лучший флагман по соотношению цены и возможностей

Закрывает подборку самый выгодный по цене аппарат, который при этом совсем не выглядит бюджетным. OnePlus 15 берёт скоростью во всём: экран 6,78 дюйма AMOLED с частотой 165 Гц, по которому палец просто скользит, флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5 и зарядка SuperVOOC на 120 Вт. Аккумулятор на 7300 мА·ч заряжается до полного за считанные минуты, так что розетка перестаёт быть вашей привязанностью.

OnePlus 15: лучший флагман по соотношению цены и возможностей. Один из лучших аппаратов на рынке прямо сейчас. Фото.

Один из лучших аппаратов на рынке прямо сейчас

Я сам сомневался, хотел купить iPhone 17, а в итоге остался с OnePlus и не пожалел ни разу. Оболочка OxygenOS у OnePlus традиционно чистая и шустрая, без лишнего мусора, поэтому переход с iOS проходит мягче, чем у многих конкурентов. Это история про максимум удовольствия за минимум денег: вы получаете честный флагман для игр, видео и повседневной жизни, а отдаёте за него меньше пятидесяти тысяч. Если бюджет ограничен, но опускаться до середнячков не хочется, это ваш кандидат номер один.

Цена: 49 100 ₽.

Купить OnePlus 15

Выбирать проще, если честно ответить себе на один вопрос: что для вас главное. Хотите снимать как на профессиональную камеру, берите Oppo или Xiaomi. Хотите реально крупного производителя или гарантию без приключений, смотрите на Samsung и Honor. Важнее всего цена и скорость, OnePlus сделает вас счастливым. В любом из этих сценариев расставание с айфоном пройдёт спокойнее, чем кажется на старте, а нужные приложения после переезда никуда из магазина уже не денутся.

Android или iPhoneЛучшее на АлиэкспрессСкидки на АлиЭкспрессСоветы по работе с Apple
Новости по теме: Android или iPhone
Из App Store пропал весь VK: что делать владельцу iPhone. Фото.
Из App Store пропал весь VK: что делать владельцу iPhone
Зачем платить за Айфон, если есть POCO? 4 смартфона с распродажи AliExpress, которые я бы взял прямо сейчас. Фото.
Зачем платить за Айфон, если есть POCO? 4 смартфона с распродажи AliExpress, которые я бы взял прямо сейчас
Хотел купить iPhone 17, но взял этот OnePlus 15 — и не пожалел. Фото.
Хотел купить iPhone 17, но взял этот OnePlus 15 — и не пожалел