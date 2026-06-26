Перехожу с iPhone на Android. Выбираю среди этих 5 смартфонов

Последние недели в российском App Store напоминают генеральную уборку: сначала удалили мессенджер МАКС, а потом приложения ВК пропали из магазина одно за другим,. На этом фоне власти прямым текстом советуют пересаживаться с айфонов на Android, и мне в личку всё чаще прилетает один и тот же вопрос. На что переходить, чтобы потом не жалеть? Я собрал пятёрку смартфонов, на которые с iPhone реально перейти без боли. Без сухих таблиц и маркетинговых лозунгов, просто по делу: чем каждый аппарат хорош в обычной жизни и кому он зайдёт.



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Samsung Galaxy S26: почему стоит перейти с айфона на самсунг

Если вы годами жили в iPhone и переучиваться не хотите, начните отсюда. Galaxy S26 ближе всего к привычному ритму: компактный корпус с экраном 6,3 дюйма, плавные 120 Гц и оболочка One UI, в которой всё лежит примерно там, где вы и ожидаете найти. 12 ГБ оперативки, 256 ГБ под файлы и фото, тройная камера сзади и фирменная история Samsung с долгими обновлениями. Через год аппарат не превратится в тыкву, а будет получать свежие версии Android ещё долго.

Главный аргумент для тех, кто переходит с iPhone, это производитель. Samsung — такая же крупная компания, как Apple, и качество как устройств, так и софта находится на отличном уровне. Так что у вас есть возможность перейти с одного добротного аппарата на другой.

Не уверены, как перенести контакты и фото с iPhone? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем по шагам.

Цена: 59 600 ₽.

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Oppo Find X9 Ultra: лучший камерофон 2026 года

Этот вариант для тех, кто на iPhone в первую очередь снимал. Find X9 Ultra собран вокруг камеры, причём настроенной вместе с Hasselblad, и это чувствуется по цвету на снимках: кожа выглядит живой, небо не уходит в кислоту, портреты получаются с честным боке. Главный модуль на 200 Мп плюс второй на 50 Мп дают запас по детализации и зуму, которого вам хватит и для города, и для поездок с семьёй.

Экран здесь крупный, 6,82 дюйма AMOLED, так что фото и видео разглядывать одно удовольствие. Батарея на 7050 мА·ч с фирменной зарядкой SuperVOOC переживёт самый длинный день, а утром поднимется до 100% быстрее, чем вы успеете выпить кофе. Есть NFC для оплаты и поддержка eSIM, что для путешествий важно. Это глобальная версия, к ней пошлину уже посчитали.

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Цена с учётом таможенной пошлины: 104 100 ₽.

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Xiaomi 17 Ultra: настоящий флагман с камерой Leica

Если хочется максимума и не страшно немного доплатить, смотрите сюда. Xiaomi 17 Ultra собран без компромиссов: огромный экран 6,9 дюйма OLED, свежий процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оптика Leica, где телевик на 200 Мп тянет дальние планы так, будто вы подошли вплотную. Это аппарат, который одинаково уверенно снимает закат, тянет тяжёлые игры и не задумывается на двух десятках вкладок.

Батарея на 6000 мА·ч держит сутки активного использования, есть NFC и быстрая зарядка. Берёте вы глобальную версию, так что языковых сюрпризов и кривых переводов не будет. По соотношению начинки и цены с купоном это, пожалуй, самый интересный флагман в подборке: вы получаете топовое железо и камеру уровня настоящего фотоаппарата, а платите заметно меньше, чем за сопоставимый iPhone.

Цена с учётом таможенной пошлины: 99 100 ₽.

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Honor 600 Pro: почему стоит купить Honor 600 Pro

А вот вариант для тех, кто хочет всё официально и без рисков. Honor 600 Pro продаётся как Ростест ЕАС, то есть вы получаете аппарат, заточенный под наш рынок, с поддержкой нужных диапазонов и без вопросов к гарантии. В оболочке уже есть Google Gemini, так что с ИИ-помощником всё в порядке из коробки.

Кстати, обычную версию без приставки Pro мы тоже пробовали, и это вышел настоящий топ за свои деньги: внешне её легко принять за айфон, а ценник приятно удивляет.

Начинка крепкая и сбалансированная: экран 6,57 дюйма AMOLED, процессор Qualcomm и связка из четырёх камер с главным модулем на 200 Мп. Батарея на 7000 мА·ч с зарядкой 80 Вт закрывает любые тревоги про автономность, а заряжается телефон стремительно. Есть поддержка eSIM вместе с двумя физическими симками, что удобно, если вы уже распробовали виртуальные тарифы. За эти деньги это один из самых разумных способов уйти с iPhone и не переплатить.

Цена с учётом таможенной пошлины: 63 000 ₽.

Купить Honor 600 Pro

OnePlus 15: лучший флагман по соотношению цены и возможностей

Закрывает подборку самый выгодный по цене аппарат, который при этом совсем не выглядит бюджетным. OnePlus 15 берёт скоростью во всём: экран 6,78 дюйма AMOLED с частотой 165 Гц, по которому палец просто скользит, флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5 и зарядка SuperVOOC на 120 Вт. Аккумулятор на 7300 мА·ч заряжается до полного за считанные минуты, так что розетка перестаёт быть вашей привязанностью.

Я сам сомневался, хотел купить iPhone 17, а в итоге остался с OnePlus и не пожалел ни разу. Оболочка OxygenOS у OnePlus традиционно чистая и шустрая, без лишнего мусора, поэтому переход с iOS проходит мягче, чем у многих конкурентов. Это история про максимум удовольствия за минимум денег: вы получаете честный флагман для игр, видео и повседневной жизни, а отдаёте за него меньше пятидесяти тысяч. Если бюджет ограничен, но опускаться до середнячков не хочется, это ваш кандидат номер один.

Цена: 49 100 ₽.

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Выбирать проще, если честно ответить себе на один вопрос: что для вас главное. Хотите снимать как на профессиональную камеру, берите Oppo или Xiaomi. Хотите реально крупного производителя или гарантию без приключений, смотрите на Samsung и Honor. Важнее всего цена и скорость, OnePlus сделает вас счастливым. В любом из этих сценариев расставание с айфоном пройдёт спокойнее, чем кажется на старте, а нужные приложения после переезда никуда из магазина уже не денутся.