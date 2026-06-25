В правительстве РФ посоветовали россиянам переходить с iPhone на Android

Apple за один день вычистила из App Store почти всю экосистему VK, и в правительстве моментально нашли, что вам с этим делать. Под раздачу попали, кажется, вообще все приложения и даже ни в чем неповинная «Почта Mail.ru». Решение простое до неприличия, вот только работает оно не совсем так, как звучит.



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Какие приложения VK удалили из App Store

25 июня Apple без предупреждения вынесла из App Store практически весь набор сервисов VK. Из магазина пропали «ВКонтакте», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Дзен», «Одноклассники», почта Mail.ru и десяток приложений помельче, вплоть до «Маруси», «Облака Mail» и «Юлы». Скачать их на iPhone теперь нельзя, обновить тоже.

В самой VK подчёркивают важную деталь: компания не под санкциями и в санкционных списках никогда не значилась. По словам холдинга, юридические заключения международных и американских юристов давно лежат у Apple на столе. Но приложения всё равно удалили, в одностороннем порядке и без объяснения причин.

Это не первая волна. В начале июня из App Store уже пропал национальный мессенджер MAX, и тогда Apple сослалась на санкции, не уточнив, какие именно. А если копнуть глубже, с 2022 года из магазина системно вымывают российский софт: сначала государственные СМИ, потом крупные банки, следом транспортные сервисы и маркетплейсы. VK просто оказалась следующей в очереди.

Что будет с приложениями VK на iPhone после удаления

Сразу успокою: приложения, которые уже стоят на вашем телефоне, никуда не делись и продолжают работать. Срочно что-то спасать не нужно.

Проблема в другом. Обновить удалённое приложение через App Store больше не выйдет, а вместе с обновлениями со временем отвалится и часть функций. Но куда неприятнее история с уведомлениями. Когда приложение исчезает из магазина, iOS отзывает токен, через который на телефон приходят пуши. Сервер просто перестаёт достучаться до устройства. На практике это значит, что новое сообщение или звонок в том же VK Мессенджере вы увидите только тогда, когда сами откроете приложение руками.

Та же беда раньше случилась с MAX: команда мессенджера на полном серьёзе советовала владельцам iPhone почаще открывать приложение. Звучит как издёвка, но технически по-другому пуши на iOS после удаления не приходят никак. Если MAX для вас критичен, есть способ вернуть уведомления за минуту, но это полумера.

Так что главный риск не в том, что у вас что-то пропадёт прямо сейчас. Он в том, что ваш iPhone тихо превращается в устройство, на которое половина привычных российских сервисов перестаёт нормально доставлять уведомления.

Почему россиянам советуют перейти с iPhone на Android

Теперь к самому интересному. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и совет вышел максимально конкретный: переходите на Android или на «наши системы» и спокойно пользуйтесь сервисами VK.

С первой частью не поспоришь. На Android приложения VK доступны в полном объёме, с обновлениями и уведомлениями, причём сразу в куче магазинов: RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах. Тут всё честно, проблема решается одной сменой смартфона.

А вот со второй частью сложнее. «Наших систем» с полноценной экосистемой приложений, сравнимой с iOS или Android, пока попросту не существует. Это красивая формулировка, за которой нет готового продукта, который можно взять и поставить вместо айфона. Получается, реально работающий совет тут ровно один, и он про Android, который и без рекомендаций сверху прекрасно открывает «ВКонтакте».

Песков заодно усомнился в надёжности Apple как поставщика услуг и пообещал, что Россия запросит у компании разъяснения, а если ответа не будет, сделает выводы о дальнейшем сотрудничестве. Председатель профильного комитета Госдумы Сергей Боярский назвал удаление политически мотивированным и припомнил, что Стив Джобс строил Apple на уважении к пользователям по всему миру. Аргумент красивый, но к работающему уведомлению в мессенджере он, увы, ничего не добавляет.

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Стоит ли переходить с iPhone на Android в 2026 году

Короткий ответ: не торопитесь. Если вы живёте в экосистеме Apple, держите там фото, заметки, подписки и привыкли к тому, как всё это работает вместе, ломать связку из-за одного мессенджера странно. VK на iPhone не исчез, он просто перестал обновляться и шуметь уведомлениями. Для многих это вполне терпимо.

Что реально стоит сделать прямо сейчас, так это не удалять установленные приложения VK с телефона. Заодно загляните в настройки и отключите автоматическое удаление неиспользуемых программ, иначе iOS однажды сама вынесет нужное приложение, а вернуть его из App Store вы уже не сможете. Это две минуты, которые избавят от лишней головной боли.

А дальше всё зависит от того, насколько эти сервисы нужны вам каждый день. Если вы и так одной ногой на Android или давно к нему присматриваетесь, нынешняя история, пожалуй, лишний повод. Если же iPhone вас полностью устраивает, спокойно живите дальше: критичные приложения можно держать открытыми в фоне, важное проверять вручную, а за уведомлениями ходить туда, где они приходят без сбоев.

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Совет из Кремля, если честно, мало что меняет. Всё, что он предлагает, на Android и так работало годами и без подсказок. А владельцам iPhone куда полезнее не громкие заявления, а понимание простой механики: пока приложения нет в App Store, нормальных пушей на iOS не будет. Вот от этого и стоит отталкиваться при любых решениях.