5 устройств Apple, которые я планирую купить до повышения цен

Кирилл Пироженко

Цены на технику в России живут своей жизнью, и каждый год повторяется одно и то же: летом затишье, к осени курс дёргается, и ценники подтягиваются следом. В этот раз поводов ждать ещё меньше, чем обычно: судя по всему, Apple скоро сама поднимет цены, и я решил больше не тянуть. Я не люблю покупать на эмоциях, поэтому заранее составил список из пяти устройств Apple, которые хочу забрать до подорожания.

Выбрал себе пятерку гаджетов, чтобы обновиться до повышения цен. Фото.

Выбрал себе пятерку гаджетов, чтобы обновиться до повышения цен

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Список не случайный. Часть техники у меня заметно устарела, часть давно просилась в корзину, а до чего-то я просто наконец дозрел. Расскажу по каждому пункту честно, без маркетингового лоска: где реальная необходимость, а где обычное желание обновиться.

Какой MacBook Air выбрать в 2026 году

Мой нынешний Air на M2 до сих пор бодрый, и формально менять его рано. Но я каждый день вижу, где он начинает упираться. Десяток вкладок, фоновая выгрузка фото, пара тяжёлых страниц с рекламой, и нагрев уже чувствуется. Для статей, почты и браузера машинки хватает, но стоит открыть монтаж короткого ролика или большой документ с картинками, и появляются паузы, которых раньше я не замечал.

Какой MacBook Air выбрать в 2026 году. Решил обновить Макбук. Фото.

Решил обновить Макбук

M5 интересен мне не цифрами в тестах, а запасом на пару лет вперёд. Я пользуюсь ноутбуком долго, поэтому беру всегда с прицелом на будущее. Новый Air обещает быть холоднее под нагрузкой и заметно живее в повседневных задачах, а это ровно то, чего мне не хватает. Плюс автономность: я часто работаю не за столом, и лишний час без розетки решает.

За старшую конфигурацию это будет дорого, но вот база Air M5 по цене хороша. И именно поэтому я хочу успеть до осенней коррекции. Разница между «купить сейчас» и «купить через полгода» может вылиться в стоимость неплохих аксессуаров. Свежие разборы новинок Apple мы выкладываем в наших каналах в Telegram и МАКС, загляните, если хотите быть в курсе раньше остальных.

Цена: 82 500 рублей

Купить MacBook Air

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Какой iPhone выбрать для повседневного использования

С 16 Plus я прожил год и понял про себя важную вещь: готов пожертвовать большим экраном ради других функций. Телефон удобный, экран отличный, этого у него не отнять. Правда к концу дня запястье устаёт, особенно когда снимаешь на ходу. Подробно о том, почему я меняю 16 Plus, я уже рассказывал отдельно.

Какой iPhone выбрать для повседневного использования. Решил обновиться с iPhone 16 Plus на базовый iPhone 17. Фото.

Решил обновиться с iPhone 16 Plus на базовый iPhone 17

Поэтому в этот раз беру обычный iPhone 17. Базовая модель за последние поколения сильно подтянулась: нормальная частота обновления экрана, достойная камера, шустрый процессор. Мне не нужен перископ и три объектива, я снимаю детей и бытовые сюжеты, тут хватает основного модуля с головой.

Ещё момент про деньги. Перепродать годовалый Plus в хорошем состоянии пока можно адекватно, а вот через несколько месяцев его цена на вторичке просядет вместе с выходом новых слухов. Так что обмен выгоднее проводить сейчас, на тёплом рынке.

Цена: 68 700 рублей

Купить iPhone 17

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Когда пора менять iPhone 15 Plus на новый смартфон

А вот тут логика обратная. Жене как раз нужен большой и автономный телефон, и её 15 Plus отработал своё. Батарея уже не та, к вечеру приходится подкармливать от розетки, а фотографий она снимает много: дети, прогулки, готовка, всё подряд.

Когда пора менять iPhone 15 Plus на новый смартфон. Жену решил обновить сразу на iPhone 17 Pro Max. Фото.

Жену решил обновить сразу на iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max тут логичный апгрейд. Камеры заметно сильнее базовой модели, зум честный, а не цифровая дорисовка, и для семейного архива это важно. Корпус крупный, что её полностью устраивает, и автономности должно хватать на полный день с запасом. По сути это телефон, который проживёт у неё года три-четыре, поэтому переплата за старшую модель оправдана.

Брать его отдельно от своего тоже хочу до подорожания. Pro Max дорожает охотнее всех остальных, потому что спрос на него стабильно высокий, а параллельный импорт реагирует на курс быстро. На эту тему у нас есть целая подборка айфонов, которые стоит купить, пока ценники держатся.

Цена: 98 000 рублей

Купить iPhone 17 Pro Max

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Для чего нужен AirTag и как он помогает искать вещи

Эту мелочь я хотел купить буквально годами и каждый раз забывал. Метка стоит копейки на фоне остальной техники, но именно поэтому она постоянно вылетала из списка: то телефон, то ноутбук, то что-то ещё важнее.

Для чего нужен AirTag и как он помогает искать вещи. Давно хотел взять парочку AirTag, чтобы один повесить на ключи, а один кинуть в машину. Фото.

Давно хотел взять парочку AirTag, чтобы один повесить на ключи, а один кинуть в машину

В этот раз я внесу её в заказ принципиально. Метка нужна мне на ключи и в автомобиль. Просто на всякий случай. Связка с экосистемой тут работает безотказно: открыл «Локатор», увидел точку на карте, дошёл. Для меня это покупка из категории «почему я так долго тянул».

Раз уж собираю крупный заказ, добавить сюда метку логично. Если сами не знаете, что выбрать, спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут по опыту.

Цена: 3200 рублей

Купить AirTag

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Какой iPad выбрать для работы и учёбыя

Планшеты у меня живут долго, дольше любого другого устройства. Именно поэтому к выбору новой модели я подхожу осторожно: если беру, то надолго и с прицелом, что это будет рабочий инструмент, а не игрушка для дивана.

Какой iPad выбрать для работы и учёбыя. Планирую взять еще и iPad Pro, чтобы хватило реально надолго. Фото.

Планирую взять еще и iPad Pro, чтобы хватило реально надолго

iPad Pro 11 мне интересен как раз для дела. Хочу попробовать вычитывать тексты, размечать материалы и делать наброски прямо с планшета, не привязываясь к ноутбуку. Дисплей у Pro другого уровня, чем у обычных моделей, под пера он отзывчивее, а производительности хватит на годы вперёд. С учётом того, что планшет я меняю раз в несколько лет, переплата размазывается на долгий срок и перестаёт пугать.

И снова та же история с ценой. iPad Pro относится к технике, которую редко возят про запас, поэтому при скачке курса он дорожает почти моментально. Брать его выгоднее в спокойный сезон, пока на складах есть стоки по старым ценникам.

Цена: 81 000 рублей

Купить iPad Pro

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Вот такой у меня список на ближайшие месяцы. Пять покупок, каждая со своей причиной: где-то реальная необходимость, где-то давнее желание, а где-то просто здравый расчёт успеть до подорожания. Конкретные цены называть не буду, они пляшут от курса и продавца, но логика простая: спокойный сезон почти всегда дешевле осеннего ажиотажа. Если у вас тоже зрел похожий план, возможно, сейчас и правда удачное окно, чтобы его закрыть.

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