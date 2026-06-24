5 устройств Apple, которые я планирую купить до повышения цен

Цены на технику в России живут своей жизнью, и каждый год повторяется одно и то же: летом затишье, к осени курс дёргается, и ценники подтягиваются следом. В этот раз поводов ждать ещё меньше, чем обычно: судя по всему, Apple скоро сама поднимет цены, и я решил больше не тянуть. Я не люблю покупать на эмоциях, поэтому заранее составил список из пяти устройств Apple, которые хочу забрать до подорожания.



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Список не случайный. Часть техники у меня заметно устарела, часть давно просилась в корзину, а до чего-то я просто наконец дозрел. Расскажу по каждому пункту честно, без маркетингового лоска: где реальная необходимость, а где обычное желание обновиться.

Какой MacBook Air выбрать в 2026 году

Мой нынешний Air на M2 до сих пор бодрый, и формально менять его рано. Но я каждый день вижу, где он начинает упираться. Десяток вкладок, фоновая выгрузка фото, пара тяжёлых страниц с рекламой, и нагрев уже чувствуется. Для статей, почты и браузера машинки хватает, но стоит открыть монтаж короткого ролика или большой документ с картинками, и появляются паузы, которых раньше я не замечал.

M5 интересен мне не цифрами в тестах, а запасом на пару лет вперёд. Я пользуюсь ноутбуком долго, поэтому беру всегда с прицелом на будущее. Новый Air обещает быть холоднее под нагрузкой и заметно живее в повседневных задачах, а это ровно то, чего мне не хватает. Плюс автономность: я часто работаю не за столом, и лишний час без розетки решает.

За старшую конфигурацию это будет дорого, но вот база Air M5 по цене хороша. И именно поэтому я хочу успеть до осенней коррекции. Разница между «купить сейчас» и «купить через полгода» может вылиться в стоимость неплохих аксессуаров. Свежие разборы новинок Apple мы выкладываем в наших каналах в Telegram и МАКС, загляните, если хотите быть в курсе раньше остальных.

Цена: 82 500 рублей

Купить MacBook Air

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Какой iPhone выбрать для повседневного использования

С 16 Plus я прожил год и понял про себя важную вещь: готов пожертвовать большим экраном ради других функций. Телефон удобный, экран отличный, этого у него не отнять. Правда к концу дня запястье устаёт, особенно когда снимаешь на ходу. Подробно о том, почему я меняю 16 Plus, я уже рассказывал отдельно.

Поэтому в этот раз беру обычный iPhone 17. Базовая модель за последние поколения сильно подтянулась: нормальная частота обновления экрана, достойная камера, шустрый процессор. Мне не нужен перископ и три объектива, я снимаю детей и бытовые сюжеты, тут хватает основного модуля с головой.

Ещё момент про деньги. Перепродать годовалый Plus в хорошем состоянии пока можно адекватно, а вот через несколько месяцев его цена на вторичке просядет вместе с выходом новых слухов. Так что обмен выгоднее проводить сейчас, на тёплом рынке.

Цена: 68 700 рублей

Купить iPhone 17

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Когда пора менять iPhone 15 Plus на новый смартфон

А вот тут логика обратная. Жене как раз нужен большой и автономный телефон, и её 15 Plus отработал своё. Батарея уже не та, к вечеру приходится подкармливать от розетки, а фотографий она снимает много: дети, прогулки, готовка, всё подряд.

iPhone 17 Pro Max тут логичный апгрейд. Камеры заметно сильнее базовой модели, зум честный, а не цифровая дорисовка, и для семейного архива это важно. Корпус крупный, что её полностью устраивает, и автономности должно хватать на полный день с запасом. По сути это телефон, который проживёт у неё года три-четыре, поэтому переплата за старшую модель оправдана.

Брать его отдельно от своего тоже хочу до подорожания. Pro Max дорожает охотнее всех остальных, потому что спрос на него стабильно высокий, а параллельный импорт реагирует на курс быстро. На эту тему у нас есть целая подборка айфонов, которые стоит купить, пока ценники держатся.

Цена: 98 000 рублей

Купить iPhone 17 Pro Max

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeWaT2m4q

Для чего нужен AirTag и как он помогает искать вещи

Эту мелочь я хотел купить буквально годами и каждый раз забывал. Метка стоит копейки на фоне остальной техники, но именно поэтому она постоянно вылетала из списка: то телефон, то ноутбук, то что-то ещё важнее.

В этот раз я внесу её в заказ принципиально. Метка нужна мне на ключи и в автомобиль. Просто на всякий случай. Связка с экосистемой тут работает безотказно: открыл «Локатор», увидел точку на карте, дошёл. Для меня это покупка из категории «почему я так долго тянул».

Раз уж собираю крупный заказ, добавить сюда метку логично. Если сами не знаете, что выбрать, спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут по опыту.

Цена: 3200 рублей

Купить AirTag

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeWaT2m9F

Какой iPad выбрать для работы и учёбыя

Планшеты у меня живут долго, дольше любого другого устройства. Именно поэтому к выбору новой модели я подхожу осторожно: если беру, то надолго и с прицелом, что это будет рабочий инструмент, а не игрушка для дивана.

iPad Pro 11 мне интересен как раз для дела. Хочу попробовать вычитывать тексты, размечать материалы и делать наброски прямо с планшета, не привязываясь к ноутбуку. Дисплей у Pro другого уровня, чем у обычных моделей, под пера он отзывчивее, а производительности хватит на годы вперёд. С учётом того, что планшет я меняю раз в несколько лет, переплата размазывается на долгий срок и перестаёт пугать.

И снова та же история с ценой. iPad Pro относится к технике, которую редко возят про запас, поэтому при скачке курса он дорожает почти моментально. Брать его выгоднее в спокойный сезон, пока на складах есть стоки по старым ценникам.

Цена: 81 000 рублей

Купить iPad Pro

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeWaT2mDb

Вот такой у меня список на ближайшие месяцы. Пять покупок, каждая со своей причиной: где-то реальная необходимость, где-то давнее желание, а где-то просто здравый расчёт успеть до подорожания. Конкретные цены называть не буду, они пляшут от курса и продавца, но логика простая: спокойный сезон почти всегда дешевле осеннего ажиотажа. Если у вас тоже зрел похожий план, возможно, сейчас и правда удачное окно, чтобы его закрыть.