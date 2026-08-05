Huawei напихала Apple по полной. Почему я теперь хочу новый MateBook Pro S, а не MacBook Air

Пока весь техномир гадает, каким будет следующий тонкий ноутбук Apple, Huawei без лишнего шума выкатила машину, которая по железу заставляет купертиновцев занервничать. MateBook Pro S весит всего 798 граммов, а это легче любого MacBook Air за всю историю линейки. И тут самое время вспомнить, что недавно я рассказывал, почему хочу поменять MacBook Air m2 на m5. Так вот, глядя на новинку Huawei, начинаешь понимать, что выбор ноутбука в 2026 году стал куда интереснее, чем казался еще полгода назад.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Huawei MateBook Pro S: характеристики и цена

Huawei показала MateBook Pro S как ультралегкий ноутбук на 14 дюймов, и главный его козырь очевиден с первой секунды. 798 граммов при толщине 11,9 мм — это когда достаешь устройство из рюкзака и не сразу веришь, что там полноценный ноутбук, а не планшет с клавиатурой. Обычная бутылка воды в дороге весит больше. При этом внутри не ученический хромбук, а вполне серьезная начинка.

Вот что производитель уложил в этот корпус:

экран 14,2 дюйма с разрешением 3.1K, матрицей OLED, частотой 120 Гц и яркостью до 1600 нит

фирменный процессор Kirin XE90 собственной разработки

до 32 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ под файлы

батарея на 54 Вт·ч с автономностью до 18 часов

технология Anti-Spy Privacy, которая прячет картинку от взглядов сбоку по аналогии с Privacy Display в Galaxy S26 Ultra

операционная система HarmonyOS 6.1

Отдельно радует ценник. В Китае MateBook Pro S стартует с 8000 юаней, а это примерно 100 тысяч рублей. Для ноутбука с ярким OLED-экраном и таким весом это выглядит честно, а не как переплата за логотип.

Apple, к слову, тоже не сидит без дела и готовит обновление своей линейки. Если хотите заранее понимать, что нас ждет, почитайте разбор про MacBook Neo 2, его процессор, память и сроки выхода. А чтобы не пропускать такие новинки, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Сравнение MateBook Pro S и MacBook Air M5

Теперь к самому вкусному — лобовое сравнение. Актуальный MacBook Air вышел в марте 2026 года на чипе M5, стоит от 1099 долларов и по-прежнему остается эталоном тонкого ноутбука. Но если разложить характеристики по полочкам, Huawei местами обходит его заметно, а не на бумаге.

Характеристика Huawei MateBook Pro S MacBook Air M5 (13″) Вес 798 г 1240 г Толщина 11,9 мм 11,3 мм Экран 14,2″, OLED, 3.1K, 120 Гц, 1600 нит 13,6″, IPS, 2560×1664, 60 Гц, ~500 нит Процессор Kirin XE90 Apple M5 Оперативная память до 32 ГБ до 32 ГБ Накопитель до 1 ТБ до 4 ТБ Батарея 54 Вт·ч, до 18 ч ~53,8 Вт·ч, до 18 ч Защита от подглядывания Anti-Spy Privacy нет Система HarmonyOS 6.1 macOS 26 Tahoe

Главная разница — экран. У Huawei это OLED против обычного IPS у MacBook Air. Плюс 120 Гц вместо честных 60 Гц и пиковая яркость 1600 нит против примерно 500 у Apple. На улице под солнцем и при просмотре видео преимущество MateBook Pro S ощущается сразу, тут даже спорить не о чем.

По весу тоже разгром. Huawei легче почти на 450 граммов, и в дороге это чувствуется каждой лямкой рюкзака. Справедливости ради, MacBook Air чуть тоньше — 11,3 мм против 11,9 мм, но эти полмиллиметра вы вряд ли заметите, а вот разницу в массе почувствуете уже к обеду.

По остальному паритет и мелкие качели. Батарея почти одинаковая, до 18 часов заявляют оба. Оперативной памяти обоим дают до 32 ГБ. А вот по накопителю Apple берет объемом: до 4 ТБ против 1 ТБ у Huawei, хотя такие конфигурации стоят как отдельный ноутбук. Кстати, если выбираете между диагоналями Air, у нас есть подробный разбор, чем MacBook Air 13 отличается от 15 дюймов.

Чем macOS лучше HarmonyOS для работы

По железу Huawei действительно впечатляет. Но есть один нюанс, который перевешивает половину плюсов из таблицы, — операционная система. И вот тут расклад разворачивается в другую сторону.

HarmonyOS 6.1 — это уже не Android под другим соусом, а самостоятельная платформа со своим ядром. Звучит гордо, но проблема в том, что она относительно молодая. Привычного пакета программ там нет, часть западных приложений работает через костыли или не работает вовсе, а магазин сервисов только набирает вес. Для человека, который живет в связке Microsoft Office, Adobe и десятка рабочих утилит, это реальный барьер.

macOS в этом плане — выдержанная система с горой софта, отлаженными обновлениями и предсказуемым поведением. Тут и профессиональные пакеты, и игры через нативные порты, и тонны мелких утилит на любой случай. Я, например, уже писал, почему не буду обновлять свой MacBook Air на macOS 27, но даже там речь про осторожность с бетой, а не про нехватку возможностей. У Apple их с избытком.

И отдельная история — экосистема. AirDrop, Continuity, Handoff, единый буфер обмена с iPhone и iPad. Если у вас уже есть техника Apple, эта связка перевешивает многое. HarmonyOS такое пока предложить не может, хотя внутри своей вселенной Huawei движется в ту же сторону. Не разобрались, какой ноутбук возьмет ваши задачи? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разложим по полочкам под ваш сценарий.

Будет ли Huawei MateBook Pro S продаваться в России

С доступностью у Huawei в России исторически проще, чем у многих. Бренд никуда не уходил, сервис работает. Вот только вероятность, что Huawei поставит на MateBook Pro S Windows и привезет к нам в страну, невелика. Да и даже если компьютер доедет, ценник в районе 100 тысяч рублей для новинки с OLED-экраном сохранится вряд ли. Компания явно выставит его минимум за 120–130 тысяч рублей. В целом, это тот же уровень, где находится базовый MacBook Air. То есть выбирать придется не кошельком, а головой.

Мой вывод простой. Если для вас ноутбук — это в первую очередь железо, экран и вес, то MateBook Pro S объективно сильнее по характеристикам и легче почти на полкило. Huawei собрала аппарат, который по паспорту делает MacBook Air во многом. Это честный камень в огород Apple, и игнорировать его глупо.

Но если вы работаете в связке с iPhone, живете в macOS и цените, чтобы весь софт просто запускался без танцев с бубном, MacBook берут однозначно и без сомнений. HarmonyOS еще в начале пути, а у macOS за плечами годы вылизанного софта и экосистема, которую пока никто не повторил. Железо Huawei обгоняет, а вот по системе Apple держит уверенный отрыв. Кстати, за тем, куда движется сама Apple, тоже интересно следить — взгляните на дизайн MacBook Ultra и его отличия от MacBook Pro.

Итог такой: берите Huawei ради железа, берите MacBook ради системы. А золотая середина случится тогда, когда HarmonyOS дорастет до macOS по количеству софта. Пока же MateBook Pro S — это отличный повод для Apple перестать выпускать один и тот же MacBook Air с новым чипом внутри и наконец завезти OLED и высокую частоту.