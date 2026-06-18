5 айфонов, которые стоит купить, пока Apple не подняла цены

Тим Кук впервые сказал вслух то, чего многие давно опасались: техника Apple подорожает. В свежем интервью он честно признал, что сдерживать рост цен на память уже не выходит, и часть этих расходов рано или поздно ляжет на покупателей. Конкретных цифр и сроков компания пока не называет, но направление понятно без лишних слов. То, что сегодня стоит вменяемых денег, завтра вполне может прибавить пару десятков тысяч. Если вы давно поглядываете на новый айфон, сейчас как раз тот момент, когда лучше не тянуть. Я собрал пять моделей, которые есть смысл брать прямо сейчас, пока ценники держатся на месте.



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Стоит ли покупать iPhone 17 Pro Max в 2026 году

Это вершина линейки, и тут Apple не урезала вообще ничего. Внутри стоит чип A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти, так что запаса мощности хватит на годы вперёд. Экран 6,9 дюйма с частотой 120 Гц разгоняется до 3000 нит и читается даже под прямым солнцем. Сзади три камеры по 48 Мп, включая телевик с 8-кратным зумом, а фронталка получила квадратный сенсор Center Stage на 18 Мп.

Снаружи новый алюминиевый корпус, испарительная камера охлаждения и самый ёмкий аккумулятор в истории iPhone, так что придраться будет просто не к чему. Брать Pro Max стоит тем, кому нужен максимум и кто не хочет думать об апгрейде ближайшие лет пять. Хотите следить за свежими разборами камер iPhone и не только? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

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Какой iPhone выбрать по соотношению цены и возможностей

Базовая модель iPhone 17 в этом году перестала быть младшей по остаточному принципу. Она забрала почти всё, что раньше было привилегией Pro: дисплей с ProMotion на 120 Гц, Always-On, Dynamic Island и яркость до 3000 нит. Внутри чип A19, спереди та же умная камера Center Stage на 18 Мп, сзади пара модулей на 48 Мп, которых с головой хватает для повседневной съёмки.

Корпус прикрыт новым стеклом Ceramic Shield 2, на месте быстрая зарядка и привычная защита от воды. По ощущениям это полноценный флагман, просто без приставки Pro и без перископа, и для большинства людей это ровно тот айфон, который нужен. Не уверены, что выбрать под свои задачи? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, поможем определиться.

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Какой айфон выбрать с большим экраном и хорошей батареей

Если вам важна крупная диагональ, но отдавать за неё как за Pro Max не хочется, iPhone 16 Plus остаётся самым разумным вариантом. Экран на 6,7 дюйма отлично подходит под сериалы, игры и долгую переписку, а большой корпус прячет внушительный аккумулятор, который легко тянет полный день и даже больше. Работает всё на чипе A18, и его мощности хватает с запасом под любые задачи.

Сзади основная камера на 48 Мп и сверхширик, по бокам кнопка Camera Control и привычная Action Button, снизу USB-C. Да, тут обычные 60 Гц вместо ProMotion, но в реальной жизни вы получаете большой экран и отличную автономность без флагманской наценки. Если прикидываете бюджет, загляните в свежий разбор, сколько стоит айфон в России, и Plus окажется одним из самых выгодных вариантов.

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Какой недорогой iPhone купить в 2026 году

Это самый недорогой способ оказаться внутри актуального поколения. Самое приятное, что сердце у iPhone 17e ровно такое же, как у старшего iPhone 17, тот самый чип A19, просто графика чуть скромнее. На практике в мессенджерах, навигации и стриминге разницы вы не почувствуете вообще, а экран 6,1 дюйма и компактный лёгкий корпус удобно лежат в руке.

Сзади одна основная камера на 48 Мп с оптической стабилизацией и приличным для своего класса качеством, в базе сразу 256 ГБ памяти, появились MagSafe и поддержка Qi2, чего так не хватало прошлой ешке. Это надёжный современный айфон без переплаты за всё подряд, особенно при переходе со старого 11 или 12. Кстати, если давно пора обновить старый айфон родителям, на которых скоро перестанут работать мессенджеры, 17e тут отличный кандидат.

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Стоит ли покупать iPhone 16 после выхода новых моделей

Прошлогодний базовый iPhone 16 никуда не делась и по-прежнему отлично себя чувствует. Это компактный и сбалансированный смартфон на чипе A18, который тянет любые задачи и спокойно проживёт несколько лет на свежих обновлениях iOS. Экран 6,1 дюйма с Dynamic Island, сзади пара камер на 48 и 12 Мп, есть Camera Control, Action Button и USB-C.

По сути вы получаете почти весь современный опыт, кроме топовых фишек вроде 120 Гц и продвинутого зума. Зато стоит он ощутимо дешевле новинок, а ведёт себя как полноценный актуальный айфон. Если хочется новое устройство с гарантией и поддержкой, но без переплаты за самые свежие модели, шестнадцатый остаётся очень крепким и понятным выбором.

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Как выбрать айфон перед ростом цен

Подорожание уже не гипотеза, а вопрос времени, и Кук подтвердил это напрямую. Так что если какая-то из этих моделей давно крутилась у вас в голове, тянуть смысла нет.

Берите Pro Max, если нужен абсолютный потолок, обычный 17, если хочется баланса без компромиссов, Plus ради большого экрана, 17e ради экономии или шестнадцатый как надёжный середняк. Любой из этих айфонов выгоднее купить сегодня, чем переплачивать за ровно то же самое уже через пару месяцев.