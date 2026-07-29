Apple покажет осенью три новых устройства — и это не iPhone и MacBook

Apple много лет обещала превратить умный дом в отдельное большое направление, но дальше приставки Apple TV и колонки HomePod дело толком не двигалось. Судя по всему, ситуация наконец меняется. Недавно стало известно, что Apple опять перенесла свои умные очки, а вот устройства для дома компания откладывать больше не собирается. По данным Bloomberg, у Apple уже готовы сразу три гаджета, и первая пара доберется до магазинов этой осенью.



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Новые Apple TV и HomePod mini: что изменится

Начнет Apple с двух хорошо знакомых устройств. По информации Bloomberg, компания готовит новую приставку Apple TV и обновленную версию HomePod mini, и обе новинки могут показать уже этой осенью. Внешне гаджеты почти не изменятся, так что перепутать их с текущими моделями будет легко.

Главное скрыто внутри. Оба устройства получат более быстрые процессоры, которые нужны для работы обновленной Siri на базе искусственного интеллекта. Именно ради этого Apple и затевает апгрейд, ведь старое железо новую систему просто не потянет.

Для понимания масштаба стоит вспомнить, на чем работают нынешние модели. Актуальная приставка Apple TV 4K построена на чипе A15 Bionic, а HomePod mini до сих пор довольствуется процессором S5. Это тот же чип, что стоял в Apple Watch Series 5, а этой модели уже много лет. Так что запас для роста тут огромный.

Отдельный вопрос — насколько сильно новые функции будут завязаны на облако. Если Siri AI требует постоянного соединения с серверами, то без сети умные сценарии могут работать не так гладко, как хотелось бы. Мы уже разбирали, будет ли работать умный дом в условиях, когда интернет пропал, и там есть свои нюансы.

HomePad от Apple: что известно о новом устройстве

Самое интересное Apple приберегла на потом. Тот самый умный домашний хаб, которого фанаты ждут уже несколько лет, тоже почти готов к выходу. По данным источника, устройство должно дебютировать в промежутке между октябрем и началом следующего года.

Причем в разработке сразу две версии этого гаджета. Первая ставит экран на полукруглую подставку, чтобы устройство можно было поставить на стол или тумбу. Вторая крепится на стену с помощью новой магнитной системы, так что хаб превращается в аккуратную панель управления домом.

Технические характеристики повторяют то, о чем говорили и раньше. У устройства будет квадратный семидюймовый дисплей, а вся начинка построена вокруг Siri AI. Работать хаб станет на совершенно новой операционной системе, собранной на основе tvOS. Если вы пропустили, мы подробно рассказывали, что такое HomePad и когда его стоит ждать.

Интерфейс описывают как смесь tvOS и watchOS — с приложениями, иконками и виджетами. Кстати, кое-что из этого мы уже видели своими глазами: год назад Apple случайно засветила интерфейс колонки с экраном. Помимо базовых вещей хаб получит поддержку FaceTime, мониторинг домашней безопасности, интеграцию с HomeKit и настраиваемые циферблаты в духе Apple Watch.

Как будет работать распознавание лиц в HomePad

Но настоящая изюминка нового устройства даже не в дисплее и не в системе. Главной особенностью хаба обещает стать распознавание лиц. Гаджет сможет понимать, кто именно сейчас смотрит на экран, определять расстояние до человека и подстраивать интерфейс в реальном времени.

Работает это довольно умно. Устройство меняет размер и тип информации в зависимости от того, кто перед ним стоит и как далеко находится. Подошли ближе — хаб покажет мелкие детали, отошли к дивану — увеличит крупные элементы, чтобы все было читаемо издалека.

Персонализация идет еще дальше. Хаб показывает календарь и заметки конкретного человека, а также другой личный контент, привязанный к тому, кто оказался перед экраном. По сути каждый член семьи видит на одном и том же устройстве свой собственный набор данных, и вручную ничего переключать не нужно.

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Какие устройства для дома Apple выпустит дальше

Тремя устройствами дело не ограничится. Bloomberg упоминает еще два продукта в разработке, которые выйдут позже. Первый — это более дорогая роботизированная версия хаба с девятидюймовым экраном, который сможет двигаться и поворачиваться за пользователем. Второй — продвинутая домашняя камера безопасности.

Получается, Apple выстраивает целую линейку для дома, а не выпускает одиночный гаджет. Сначала обновленные приставка и колонка, затем умный хаб с распознаванием лиц, а следом более премиальные устройства для тех, кто готов вложиться серьезнее. Такой поэтапный заход на рынок вполне в духе компании.

Для российских пользователей тут есть о чем подумать заранее. Даже если официальных продаж не будет, часть сценариев можно собрать уже сейчас на базе доступного железа. Мы подробно показывали, как собрать умный дом на HomeKit с нуля и без больших затрат, так что дожидаться нового хаба вовсе не обязательно.

Если коротко, то осень будет насыщенной. Apple TV и HomePod mini обновятся первыми и подготовят экосистему к новой Siri, а следом появится тот самый хаб, ради которого все и затевалось. Останется только дождаться цен и решить, стоит ли ввязываться в новую волну умных устройств.

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