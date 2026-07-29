Apple покажет осенью три новых устройства — и это не iPhone и MacBook

Кирилл Пироженко

Apple много лет обещала превратить умный дом в отдельное большое направление, но дальше приставки Apple TV и колонки HomePod дело толком не двигалось. Судя по всему, ситуация наконец меняется. Недавно стало известно, что Apple опять перенесла свои умные очки, а вот устройства для дома компания откладывать больше не собирается. По данным Bloomberg, у Apple уже готовы сразу три гаджета, и первая пара доберется до магазинов этой осенью.

Хотели бы себе такой девайс от Apple?. Фото.

Хотели бы себе такой девайс от Apple?

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Новые Apple TV и HomePod mini: что изменится

Начнет Apple с двух хорошо знакомых устройств. По информации Bloomberg, компания готовит новую приставку Apple TV и обновленную версию HomePod mini, и обе новинки могут показать уже этой осенью. Внешне гаджеты почти не изменятся, так что перепутать их с текущими моделями будет легко.

Новые Apple TV и HomePod mini: что изменится. Будет новая Apple TV. Фото.

Будет новая Apple TV

Главное скрыто внутри. Оба устройства получат более быстрые процессоры, которые нужны для работы обновленной Siri на базе искусственного интеллекта. Именно ради этого Apple и затевает апгрейд, ведь старое железо новую систему просто не потянет.

Для понимания масштаба стоит вспомнить, на чем работают нынешние модели. Актуальная приставка Apple TV 4K построена на чипе A15 Bionic, а HomePod mini до сих пор довольствуется процессором S5. Это тот же чип, что стоял в Apple Watch Series 5, а этой модели уже много лет. Так что запас для роста тут огромный.

Новые Apple TV и HomePod mini: что изменится. А еще обновится мини-колонка. Фото.

А еще обновится мини-колонка

Отдельный вопрос — насколько сильно новые функции будут завязаны на облако. Если Siri AI требует постоянного соединения с серверами, то без сети умные сценарии могут работать не так гладко, как хотелось бы. Мы уже разбирали, будет ли работать умный дом в условиях, когда интернет пропал, и там есть свои нюансы.

HomePad от Apple: что известно о новом устройстве

Самое интересное Apple приберегла на потом. Тот самый умный домашний хаб, которого фанаты ждут уже несколько лет, тоже почти готов к выходу. По данным источника, устройство должно дебютировать в промежутке между октябрем и началом следующего года.

Причем в разработке сразу две версии этого гаджета. Первая ставит экран на полукруглую подставку, чтобы устройство можно было поставить на стол или тумбу. Вторая крепится на стену с помощью новой магнитной системы, так что хаб превращается в аккуратную панель управления домом.

HomePad от Apple: что известно о новом устройстве. Самый ожидаемый релиз, конечно же, HomePad. Фото.

Самый ожидаемый релиз, конечно же, HomePad

Технические характеристики повторяют то, о чем говорили и раньше. У устройства будет квадратный семидюймовый дисплей, а вся начинка построена вокруг Siri AI. Работать хаб станет на совершенно новой операционной системе, собранной на основе tvOS. Если вы пропустили, мы подробно рассказывали, что такое HomePad и когда его стоит ждать.

Интерфейс описывают как смесь tvOS и watchOS — с приложениями, иконками и виджетами. Кстати, кое-что из этого мы уже видели своими глазами: год назад Apple случайно засветила интерфейс колонки с экраном. Помимо базовых вещей хаб получит поддержку FaceTime, мониторинг домашней безопасности, интеграцию с HomeKit и настраиваемые циферблаты в духе Apple Watch.

Как будет работать распознавание лиц в HomePad

Но настоящая изюминка нового устройства даже не в дисплее и не в системе. Главной особенностью хаба обещает стать распознавание лиц. Гаджет сможет понимать, кто именно сейчас смотрит на экран, определять расстояние до человека и подстраивать интерфейс в реальном времени.

Работает это довольно умно. Устройство меняет размер и тип информации в зависимости от того, кто перед ним стоит и как далеко находится. Подошли ближе — хаб покажет мелкие детали, отошли к дивану — увеличит крупные элементы, чтобы все было читаемо издалека.

Персонализация идет еще дальше. Хаб показывает календарь и заметки конкретного человека, а также другой личный контент, привязанный к тому, кто оказался перед экраном. По сути каждый член семьи видит на одном и том же устройстве свой собственный набор данных, и вручную ничего переключать не нужно.

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Какие устройства для дома Apple выпустит дальше

Тремя устройствами дело не ограничится. Bloomberg упоминает еще два продукта в разработке, которые выйдут позже. Первый — это более дорогая роботизированная версия хаба с девятидюймовым экраном, который сможет двигаться и поворачиваться за пользователем. Второй — продвинутая домашняя камера безопасности.

Какие устройства для дома Apple выпустит дальше. А еще ждем домашнюю камеру от Apple, но уже не в этом году. Фото.

А еще ждем домашнюю камеру от Apple, но уже не в этом году

Получается, Apple выстраивает целую линейку для дома, а не выпускает одиночный гаджет. Сначала обновленные приставка и колонка, затем умный хаб с распознаванием лиц, а следом более премиальные устройства для тех, кто готов вложиться серьезнее. Такой поэтапный заход на рынок вполне в духе компании.

Для российских пользователей тут есть о чем подумать заранее. Даже если официальных продаж не будет, часть сценариев можно собрать уже сейчас на базе доступного железа. Мы подробно показывали, как собрать умный дом на HomeKit с нуля и без больших затрат, так что дожидаться нового хаба вовсе не обязательно.

Если коротко, то осень будет насыщенной. Apple TV и HomePod mini обновятся первыми и подготовят экосистему к новой Siri, а следом появится тот самый хаб, ради которого все и затевалось. Останется только дождаться цен и решить, стоит ли ввязываться в новую волну умных устройств.

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