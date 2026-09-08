Apple случайно засветила главные фишки новых Apple Watch до презентации. Их нашли в watchOS 27

Уже 9 сентября Apple покажет Apple Watch Series 12 и Ultra 4, но часть их будущих функций всплыла раньше срока. В коде бета-версий watchOS 27 и iOS 27 нашли следы сразу четырех новинок: отдельного приложения для восстановления, детального учета силовых тренировок, обновленной системы оптических датчиков и удвоенного объема памяти. Недавно мы рассказывали, почему стоит купить новые Apple Watch даже в старом дизайне, а свежие находки дают еще пару поводов присмотреться к ним.



Утечка за пару дней до презентации

По данным MacRumors, все находки принадлежат участнику форума под ником pdfu. В последние недели он стабильно достает из служебного кода Apple неочевидные детали. До этого он же заметил упоминания двух неанонсированных игровых контроллеров в macOS 26.7 и следы четырехдинамиковой системы объемного звука для HomePod с режимом «вечеринки». Так что к его выводам есть смысл прислушаться. Перед выходом прошивки многие обсуждали, какие функции пропадут в watchOS 27, но на этот раз код говорит скорее о прибавлениях, чем о потерях.

Всего набралось четыре заметные новинки. Две из них относятся к софту, две — к железу, и вместе они складываются в понятную картину того, куда Apple тянет линейку часов. Причем половина изменений завязана именно на новые модели, а значит владельцам старых Series 11 и Ultra 3 достанется не все. Это обычная история для сентября: свежие функции здоровья Apple часто привязывает к новым датчикам и чипам, а не раздает всем через обновление.

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Приложение восстановления и умный учет силовых

Главное открытие — отдельное приложение с внутренним именем Readiness, то есть «Готовность». Оно не связано с уже знакомым приложением «Показатели» и в стандартной раскладке домашнего экрана watchOS 27 стоит сразу после «Тренировки». Компаньон Watch на iOS 27 ссылается на него в той же логике расстановки иконок. Название и соседство с тренировками намекают на полноценный сценарий восстановления и оценки готовности организма к нагрузкам. Мы уже писали, что новые Apple Watch будут знать о здоровье больше самого владельца, и Readiness отлично вписывается в этот курс.

Похожая логика давно работает у Garmin и Whoop: часы смотрят на сон, пульс в покое и вариабельность сердечного ритма, а потом выдают оценку, стоит ли сегодня выкладываться или лучше разгрузиться. Apple, судя по всему, идет туда же. Если приложение действительно вынесут отдельно от «Показателей», это будет не косметика, а новый ежедневный сценарий использования часов. Логично ждать, что «Готовность» подтянет данные о сне, стрессе и активности и превратит их в один понятный показатель, на который можно смотреть с утра вместо того, чтобы копаться в графиках.

Второе программное изменение касается силовых тренировок. Инфраструктуру здоровья расширили так, чтобы хранить отдельные подходы, число повторений, рабочий вес, тип оборудования, сторону тела и длительность каждого упражнения. По сути часы учатся вести полноценный дневник зала вместо одной общей строчки «силовая тренировка». Для тех, кто тренируется с железом и следит за прогрессией, это давно напрашивалось. Пока непонятно, заработает ли автоматический подсчет повторов или данные придется вносить вручную, но сама основа для этого в системе уже заложена.

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Новый датчик пульса и вдвое больше памяти

Третья находка ближе к железу. В коде появилось новое семейство оптических датчиков Sunstone4p0. У него ниже коэффициенты шума, а выбор канала измерения зависит от того, на какой руке и как расположены часы. Если перевести на человеческий язык, это переработанная система измерения пульса с более точными показаниями там, где отраженный сигнал слишком слабый. Недавно я объяснял, почему не буду обновлять Series 10 на watchOS 27, но новое железо меняет расклад и заставляет пересмотреть решение.

Слабый сигнал — реальная проблема оптических датчиков. Пульс хуже читается на смуглой коже, при татуировках на запястье и на морозе, когда сосуды сужаются. Если Apple научит часы подстраивать канал под ориентацию и руку, точность на пробежке и силовой должна вырасти. Для тренировок и любых функций здоровья это важнее, чем очередной ремешок в новом цвете.

Четвертый пункт — память. В коде нашли профиль NAND-накопителя, привязанный к чипу T8320, и он относится именно к Series 12 и Ultra 4. Похоже, обе модели получат 128 ГБ памяти против прежних 64 ГБ. Для тех, кто держит на часах много музыки, подкастов и офлайн-карт для пробежек без телефона, это заметная прибавка. Ранее Марк Гурман из Bloomberg уже сообщал, что Series 12 и Ultra 4 сделают ставку на здоровье и фитнес, так что код лишь дополняет его слова конкретикой.

Все это пока данные из беты, а не официальные характеристики. Финальную картину мы увидим 9 сентября, когда Apple выйдет на сцену. Не факт, что все четыре пункта доедут до релиза именно в таком виде, и часть функций компания вполне может придержать до весенних обновлений. Но набор находок уже намекает, что тихий на вид год для часов может оказаться интереснее, чем от него ждали. Ищете смарт-часы, ремешки или зарядки подешевле? Загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там мы собираем лучшие находки с AliExpress.