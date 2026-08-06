Apple Watch и AirPods подорожают в сентябре: на сколько и стоит ли покупать сейчас

Apple в июне разом подняла цены почти на всю линейку. За один день подорожали Mac, iPad, Apple TV, HomePod и даже Vision Pro. Про смартфоны мы писали отдельно: уже точно известно, что iPhone 18 Pro станет дороже и мы даже предположили сколько он может стоить в России. А вот AirPods и Apple Watch июньская волна обошла стороной. Разбираемся, надолго ли это спокойствие и какие наушники с часами рискуют подорожать уже в сентябре.



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Из-за чего растут цены на устройства Apple

Причина у всех подорожаний одна — дефицит памяти. С начала года цены на модули DRAM выросли почти вдвое. Производители переключили заводы на чипы для дата-центров с искусственным интеллектом, и обычной оперативной памяти с флеш-накопителями на рынке стало не хватать. Тим Кук назвал это наводнением, которое случается раз в сто лет.

В июне Apple подняла цены сразу на 14 продуктах. Базовый iPad подорожал с 349 до 449 долларов, MacBook Air — с 1099 до 1299, а Apple TV 4K прибавил сразу треть и стоит теперь 199 долларов вместо 129. HomePod вырос до 349 долларов, Vision Pro — до 3699, а топовый Mac Studio прибавил больше тысячи. Никакой распродажи не будет: это не разовая акция, а прямая реакция на нехватку компонентов.

Что-то похожее у Apple уже случалось. В 1999 году из-за дефицита процессоров компания тихо поставила в Power Mac G4 более медленные чипы, но цену оставила прежней. Сейчас логика обратная: характеристики трогать не стали, а вот ценники подтянули вверх. Разница только в масштабе — за один день выросло почти все, что Apple продает.

Три линейки тогда остались при старых ценниках — iPhone, Apple Watch и AirPods. Но Apple прямо намекнула, что это временно. В сентябре компания покажет пять новых устройств и полный список новинок уже известен, и именно осенняя презентация выглядит логичным моментом для новых цен. Хотите первыми узнавать про такие новости? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Сколько будут стоить Apple Watch Series 12 и Ultra 4

С часами ситуация невеселая. В отличие от наушников, Apple Watch несут полноценную память. У старших моделей это десятки гигабайт под музыку, приложения и офлайн-карты, плюс оперативка под watchOS. Все это — ровно те чипы, которые сейчас в дефиците, и переложить рост их цены будет не на что.

Часы к тому же с каждым годом умнеют. Новые функции с обработкой на самом устройстве требуют больше оперативной памяти, а не меньше. Значит, чего ждать от новых часов Apple Series 12 и Ultra 4, понятно уже сейчас: рост цены выглядит почти неизбежным. Apple вряд ли станет резать характеристики ради экономии, поэтому прибавку почувствует покупатель.

Прикинуть цифры можно уже сейчас, оттолкнувшись от того, как подорожали другие линейки. В июне рост составил в среднем от 15 до 30 процентов, а iPhone 18 Pro по слухам прибавит примерно 200-300 долларов, это около четверти к старой цене. Часы завязаны на память слабее смартфона, поэтому логичнее ждать более скромной надбавки в 50-100 долларов.

Если переложить это на нынешние ценники, картина выходит такая. Apple Watch Series 11 сейчас стартует с 399 долларов, значит Series 12 может выйти по 449-479. Apple Watch Ultra 3 стоит 799 долларов, так что Ultra 4 реально ждать в районе 849-899. Это оценка, а не официальные данные, но диапазон выглядит правдоподобно на фоне остальной линейки.

Для России все еще жестче. Часы едут к нам по параллельному импорту с наценкой, поэтому каждый доллар подорожания у нас умножается на курс и логистику. Прибавка ощутится сильнее, чем в американских цифрах, и ждать выгодных цен на свежую Ultra в первые недели продаж не приходится.

Подорожают ли AirPods после презентации Apple

А вот с наушниками все интереснее, и тут есть важный технический момент. Многие думают, что наушникам память не нужна вовсе. Это не совсем так, но близко к правде. Внутри AirPods стоит фирменный чип H2 — это аудиопроцессор, а не маленький компьютер. Он считает шумоподавление и звук в реальном времени, но не хранит гигабайты данных и не тянет на себе тяжелую операционную систему.

Именно поэтому кризис памяти цепляет AirPods только по касательной. У наушников нет ни больших модулей DRAM, ни вместительных флеш-накопителей — то есть как раз тех компонентов, что взлетели в цене. Доля памяти в себестоимости AirPods мизерная на фоне iPhone или Mac, и экономить Apple тут особо не на чем.

Отсюда простой вывод: AirPods дороже могут и не стать. Если Apple все же поднимет на них цену, то скорее ради того, чтобы выровнять всю линейку под общий уровень, а не из-за реальных затрат на чипы. Это будет решение маркетинга, а не инженеров.

Поэтому и прогноз по наушникам осторожный. Самый вероятный сценарий — ценники останутся прежними: AirPods 4 по 129 долларов, версия с шумоподавлением по 179, AirPods Pro 3 по 249. Если Apple все же решит подтянуть линейку, надбавка будет символической, в пределах 10-20 долларов на модель. Никаких скачков вроде тех, что случились с Mac и iPad, тут ждать не стоит.

Отдельная интрига — будущие модели. В бете iOS 27 нашли секретные AirPods, таких наушников еще не делал никто. Если это действительно новый флагман с расширенными функциями, наценка может прийти вместе с ним, а не с текущими моделями. Старые AirPods подорожать не обязаны.

Стоит ли покупать Apple Watch и AirPods сейчас

Соберем все вместе. Apple Watch готовьтесь брать дороже — память в них есть, а значит, дефицит бьет по ним напрямую. По нашей прикидке Series 12 стартует около 449-479 долларов, а Ultra 4 подберется к 849-899. AirPods, скорее всего, останутся в прежней цене или подорожают на символические 10-20 долларов. iPhone — отдельная история, про него мы уже все посчитали в отдельном материале.

Практический совет простой. Если вы давно присматривались к Apple Watch, есть смысл поторопиться и взять текущее поколение до сентябрьской презентации. Обычно после анонса новинок прошлые модели дешевеют, но в этом году из-за подорожания новых моделей этого явно не случится. Разницу между поколениями мы разбирали в тексте про четыре главных отличия Series 12 от Series 11 — там видно, за что вообще стоит доплачивать.

С AirPods торопиться незачем. Их подорожание маловероятно, а гоняться за старой ценой смысла нет. А вот следить за сентябрьской презентацией стоит: именно там Apple назовет финальные цены и на часы, и на наушники, и станет ясно, кого дефицит памяти задел сильнее. Не получилось определиться с моделью или остались вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.