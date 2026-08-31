Зачем покупать новые Apple Watch Series 12 и Ultra 4, если они выглядят как старые

Apple покажет новые часы 9 сентября вместе с iPhone, и Марк Гурман из Bloomberg уже расписал, чего ждать от Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4. Если коротко — революции не будет, но пара действительно полезных изменений в области здоровья все же появится. И да, стоит держать в голове, насколько осенью подорожает не только iPhone, но и часы с наушниками.



Керамика возвращается, но дизайн остается прежним

Главная внешняя новость этого года — керамический корпус. Bloomberg сообщает, что он возвращается в линейку спустя несколько лет, и если вам интересно, что еще приготовила Apple для новых часов, деталей набирается все больше. Гурман говорит, что компания тестировала сразу два варианта керамики: классический белый и темно-серый. Как раз в белом цвете компания выпускала Apple Watch Series 3 в 2017 году, так что ход не новый, а хорошо забытый старый. Керамика на часах смотрится дорого и почти не царапается, поэтому вариант скорее для тех, кто готов доплатить за внешний вид и премиальные ощущения на руке.

А вот с формой корпуса ничего не поменяется. Ранее ходили слухи, что в часы завезут Touch ID, но Гурман охлаждает пыл: ни Series 12, ни Ultra 4 не получат заметных изменений в дизайне по сравнению с нынешними Series 11 и Ultra 3. Была и еще одна утечка — про ремешок со встроенными датчиками для мониторинга различных показателей здоровья. Ее Гурман вообще не упоминает, так что относиться к этой идее стоит с большой осторожностью. Проще говоря, если у вас на руке уже Series 11, внешне разницы вы почти не заметите.

Зато обещают много новых цветов ремешков и вариантов оформления. Мелочь, но именно ремешками часы чаще всего и хочется освежить, особенно если корпус менять смысла нет. По сути, это самый простой и дешевый способ сделать старые часы визуально новыми. Хотите первыми узнавать о таких деталях и не только о них? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там новости из мира Apple выходят оперативно.

Главное — здоровье: пульс круглые сутки и новые приложения

Самое интересное скрыто внутри. Если сравнивать модели по начинке, а не по корпусу, то отличий от прошлогодней Series 11 набирается прилично. Первое большое изменение — датчик пульса научится собирать данные постоянно, в течение всего дня, а не только во время тренировок или в случайные моменты. Больше данных — точнее картина вашего состояния, и здесь это работает напрямую: часы будут видеть, как меняется пульс в течение суток, а не выхватывать отдельные срезы. Для тех, кто следит за нагрузкой и восстановлением, такое отслеживание давно стало стандартом у конкурентов, и Apple тут скорее догоняет, чем задает моду.

Второе — Apple переделывает приложения «Здоровье» и «Фитнес». По словам Гурмана, они начнут показывать больше метрик, связанных с самочувствием, в духе популярных браслетов вроде Whoop и Oura. Это как раз то, чего часам Apple давно не хватало. Сейчас складывается ощущение, что для Apple Watch важны только кольца активности, а разобраться, почему сон или восстановление были так себе, толком негде. Данные вроде бы есть, но они разбросаны и не складываются в понятную картину.

Если Apple действительно доведет идею до ума, часы превратятся из простого шагомера в нормальный инструмент для анализа здоровья. Именно за это люди и платят за браслеты Whoop, где данные разжеваны и понятны без специальных знаний. Там сразу видно, что именно испортило восстановление — поздний ужин, стресс или недосып. Мне кажется, для многих владельцев Apple Watch такое обновление станет весомым поводом наконец обновиться, даже если корпус остался прежним.

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Что дальше: производительность, редизайн и мечта про сахар

Производительность тоже подрастет. Series 11 и Ultra 3 работают на том же чипе S10, что стоял в Series 10 и Ultra 2, так что новый S11 (или что-то посвежее) даст первый за несколько лет прирост скорости. Правда, скорость решает не все, и некоторые проблемы watchOS 27 так и остались нерешенными, но это уже отдельный разговор. Для большинства сценариев нынешним часам мощности и так хватает с запасом, но новые функции здоровья наверняка потребуют более быстрого чипа, так что апгрейд не лишний.

Отдельно отмечу: Apple Watch SE 4 в этом году не ждите. Бюджетную модель в 2026-м, судя по всему, не обновят, так что тем, кто хочет сэкономить, придется брать прошлое поколение или смотреть в сторону старших линеек. А вот большой редизайн часов Apple действительно готовит, но приедет он не раньше чем через год-два. Нынешний облик представили еще в 2024 году: часы сделали заметно тоньше, пожертвовав рамками. Новую форму мы можем увидеть уже с Series 13, хотя все может сдвинуться и до Series 14. Судя по описанию, речь именно о смене формы, а не о косметике, так что ждать есть чего.

Есть и совсем далекая цель — неинвазивное измерение уровня сахара в крови. Над этой функцией Apple работает давно и рассчитывает выпустить ее ближе к 2030 году. Если получится, это будет прорыв не только для часов, но и для всей индустрии носимых гаджетов, ведь диабетикам больше не придется колоть пальцы по нескольку раз в день. Пока это скорее долгосрочная мечта, чем близкая реальность, но направление выбрано верное, и конкуренты пока к такому даже не подступились.

Один момент, который лично меня беспокоит при разговоре о редизайне, — совместимость со старыми ремешками. Терять накопленную коллекцию браслетов не хочется никому, а Apple такое уже проделывала с другими аксессуарами. Кстати, если старый ремешок износился или просто хочется недорогой замены, загляните в канал «Сундук Али-Бабы» — там регулярно попадаются годные варианты с AliExpress по адекватной цене.