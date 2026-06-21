iOS 26.6 или iOS 27: что лучше установить на iPhone

Apple снова поставила вас перед выбором. В настройках iPhone лежат сразу две беты: вторая iOS 26.6 и первая iOS 27. На иконке апдейта они выглядят почти одинаково, а по сути это два разных мира. Разбираемся, что есть что, какую сборку стоит ставить и от какой пока лучше держаться подальше. Чем отличается iOS 27 от iOS 26, мы уже разбирали подробно, теперь давайте утрясем вопрос с установкой.



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Что нового в iOS 26.6

Это завершающий аккорд линейки iOS 26. Никакого вау-эффекта тут нет и не будет. Вторая бета вышла 15 июня со сборкой 23G5043d, и новые функции в ней найти мягко говоря сложно. Apple занята тем, что доводит систему до ума перед осенью.

Из заметного нашли две вещи. Первая: поменялся лимит на блокировку контактов. Вторая: в системе зреет новая защита от кражи. Если iPhone выдёргивают у вас из рук, он сможет блокироваться сам. Функция пока в разработке, но логично, что доедет именно до 26.6.

Всё остальное это патчи безопасности и правка багов. Раньше подобные версии выходили для тех, кому не светит следующий апдейт. Теперь всё иначе: 26.6 получат все совместимые айфоны, просто это сборка для неторопливых. Если хочется деталей, мы отдельно разобрали, что нового в iOS 26.6. Публичная бета намечена на июль, финальный релиз ждём ближе к концу месяца. Главная ценность версии не в фишках, а в стабильности и закрытых дырах. Вы ставите её и продолжаете жить как раньше, только с парой полезных мелочей и свежими патчами безопасности.

Какие новые функции появились в iOS 27

А тут начинается интересное. iOS 27 Apple показала на WWDC 2026, и первая бета прилетела разработчикам в тот же день, 8 июня.

Главный герой обновления это новая Siri. Apple называет её Siri AI и считает крупнейшей переделкой ассистента с 2011 года. Работает Siri теперь поверх Apple Intelligence и ведёт себя как полноценный чат-бот: держит диалог, видит контекст с экрана, копается в Почте, Сообщениях, Заметках и Календаре. Под капотом, по данным разработчиков, крутится модель Google Gemini.

Дальше идёт мелочь, которой на самом деле очень много. В «Фото» появился инструмент Reframe: он меняет ракурс уже снятого кадра. Liquid Glass допилили и добавили ползунок прозрачности. Часть нововведений выглядит знакомо: некоторые из них давно есть на Android. Система к тому же стала шустрее: приложения открываются до 30 процентов быстрее, новые снимки подгружаются в «Фото» до 70 процентов быстрее, а AirDrop разгоняется до 80 процентов.

Есть и приятные бытовые штуки. В FaceTime завезли работу двух камер сразу, в «Сообщениях» появилось приложение для рисования, CarPlay научился крутить видео на стоянке. Подтянули родительский контроль с расписаниями и слайд-шоу из любых снимков. Хотите следить за всеми фишками iOS 27 без задержек? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Звучит вкусно, но есть большое «но». Первая бета сырая настолько, что айфон может зажить своей жизнью: вылеты, перегрев, батарея тает на глазах. Часть приложений просто отваливается, в том числе банковские. Так что да, тот самый Т-Банк может временно умереть. Полноценный релиз iOS 27 ждём осенью, в сентябре, вместе с iPhone 18.

Какие iPhone поддерживают iOS 27

Тут хорошая новость. iOS 27 в этом году не отрезала ни одного девайса. Список устройств остался тем же, что и у iOS 26. Обновление получат все модели от iPhone 11. Кстати, мы уже попробовали iOS 27 на iPhone 11 и рассказали о своих впечатлениях. Например, в прошлом году без апдейта остались iPhone XS, XS Max и XR, а в этом году компания полностью сохранила поддержку для всех смартфонов.

Нюанс прячется в функциях. Новая Siri и весь Apple Intelligence требуют iPhone 15 Pro или новее. А самая мощная локальная модель достанется только iPhone 17 Pro и iPhone Air. Попасть в список совместимых и получить главную фишку обновления это совсем не одно и то же.

Если у вас айфон постарше, iOS 27 поставится без проблем, но половину громких возможностей вы просто не увидите вовсе. Запутались в совместимости или поймали баг на бете? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Какую версию iOS выбрать летом 2026 года

Вопрос на деле простой. Всё решает ваш сценарий. Хотите спокойствия и рабочий телефон каждый день. Ваш вариант iOS 26.6. Никаких сюрпризов, всё на месте, банковские приложения работают как надо.

Готовы терпеть ради новых игрушек и не боитесь возможных проблем. Тогда держите курс на iOS 27, но ставьте её на запасной, а не основной айфон. Перед большим апдейтом советую прочитать, как я установил iOS 27 за вас. С первой бетой на рабочем телефоне вы рискуете остаться без связи, без оплаты и с горячим кирпичом в кармане.

Лучший момент для перехода это публичная бета в июле, а ещё спокойнее финальный релиз в сентябре. К тому времени Apple вычистит основную массу багов, а банки и сервисы подтянут совместимость. Если совсем коротко: на основной iPhone бету не ставьте. Хотите потрогать будущее заранее, заведите для этого второе устройство. Для повседневной жизни дождитесь iOS 26.6, спокойно сидите на ней до осени и переходите на iOS 27, когда она дозреет. По-хорошему, до выхода iOS 27.2 под конец года основным айфоном можно не рисковать совсем.