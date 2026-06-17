Когда выйдет iOS 27 на iPhone

Каждый июнь повторяется одно и то же. Apple показывает новую систему, и тут же всплывает главный вопрос: когда уже можно ставить. В этот раз компания представила iOS 27 с огромным количеством новых функций, а дата выхода прояснилась ещё на презентации. Я разложу всё по порядку, чтобы вы точно знали, чего ждать этим летом и осенью.



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Стоит ли устанавливать первую бету iOS 27 для разработчиков

Apple показала iOS 27 на WWDC 2026, которая прошла 8 июня. В тот же день компания выложила первую бету для разработчиков. То есть формально новая система уже крутится на тысячах iPhone по всему миру прямо сейчас.

Эта сборка сделана для тех, кто пишет приложения. Им нужно заранее проверить свои программы и подготовить обновления к осени. Раньше для доступа требовался платный аккаунт за 99 долларов в год, теперь правила мягче. Если интересно, у нас есть подробная инструкция, как установить бету для разработчиков на свой iPhone.

Звучит заманчиво, но на основной iPhone я бы её ставить не советовал. Первая сборка для разработчиков всегда сырая и нестабильная. Быстро садится батарея, отдельные приложения вылетают, часть функций просто не работает. Если очень хочется пощупать систему прямо сейчас, берите запасной телефон, а не тот, которым пользуетесь каждый день.

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Когда выйдет публичная бета iOS 27

Если возиться с сырыми сборками не хочется, есть вариант поспокойнее. В июле Apple откроет публичную бету для всех. Точную дату компания пока не называла, но по опыту прошлых лет это обычно середина месяца.

Публичная версия отличается от сборки для разработчиков стабильностью. К июлю Apple успевает выпустить пару обновлений и поправить грубые баги. Идеально гладкой система всё равно не станет, но пользоваться ей каждый день уже реально.

Главное, ради чего стоит ставить бету, это новые функции. Больше всего вопросов в этом году вызывает помощник, поэтому мы уже проверили, что умеет новая Siri AI на практике. Подключиться к программе можно совершенно бесплатно через сайт beta.apple.com со своим Apple ID.

Совет тот же, что и раньше. Держите бету на втором устройстве, а перед установкой обязательно сделайте резервную копию. Откатиться на стабильную версию без потери данных потом будет очень непросто.

Дата выхода финальной версии iOS 27

А вот и главная дата. Стабильная iOS 27 для всех выйдет в сентябре. Этот график Apple держит с поразительным постоянством уже много лет подряд. Релиз почти наверняка случится во вторую неделю месяца, ориентировочно около 15 сентября.

Дата выбрана не случайно. Осенью Apple проводит сентябрьскую презентацию и показывает новые модели iPhone. В этом году это линейка iPhone 18. Свежие смартфоны сразу выйдут с iOS 27 из коробки, а через несколько дней обновление прилетит и владельцам прошлых аппаратов.

Финальная версия и есть та самая сборка, которую можно смело ставить на основной телефон. К сентябрю система проходит через несколько месяцев тестирования. Большая часть багов вычищена, приложения адаптированы, функции работают как задумано.

Учтите один момент. Не все возможности приедут сразу в день релиза. Часть из них Apple докручивает уже после старта. Например, разная громкость для будильника и звонка появится сразу, а вот некоторые свежие функции Siri могут подвезти только к 27.1 и 27.2. Так было и раньше.

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Какие iPhone поддерживают iOS 27

Хорошая новость: список поддерживаемых устройств в этом году не урезали. Все iPhone, на которых работает iOS 26, получат и iOS 27. Это модели начиная с iPhone 11 и новее. А старые iPhone XR, XS и XS Max обновление не получат, они отвалились от поддержки ещё раньше.

Но есть важный нюанс с искусственным интеллектом. Сама система встанет даже на старый аппарат, а вот полноценный Siri AI и продвинутые функции Apple Intelligence требуют более свежего железа. Для них нужен iPhone 15 Pro или новее. Если у вас аппарат постарше, советую почитать, стоит ли обновлять iPhone 11 до новой системы.

Если совсем коротко, картина такая. Прямо сейчас доступна бета для разработчиков, но трогать её на рабочем телефоне не стоит. В июле появится публичная бета для любопытных. А в сентябре выйдет финальная версия для всех. Мой совет простой: если вы не разработчик и не готовы мириться с багами, спокойно дождитесь сентября и обновляйтесь без нервов.