Что я купил для работы из дома — 10 вещей, без которых удалёнка превратилась бы в ад

Я работаю из дома уже много лет. Поначалу казалось, что для удалёнки хватит ноутбука и дивана. Открыл крышку, устроился поудобнее, и вперёд. Через пару месяцев начала ныть шея, к вечеру гудела голова, а на созвонах я выглядел так, будто сижу в подвале. Одного ноутбука оказалось мало. За эти годы я перепробовал кучу мелочей: что-то нашёл сам, что-то подсмотрел, когда проверял вирусные гаджеты из рилсов. Теперь собрал всё, что пригодится каждому, кто работает удалённо. Без лишнего, только то, чем пользуюсь сам.



Подушка, которая спасла мою поясницу

Честно, пару лет я про неё даже не думал. Сидел как сидится, пока однажды поясница не взвыла так, что вставать со стула было страшно. Вот тогда и заказал эту подушку из пены с эффектом памяти. Она подстраивается под изгиб спины и держит её в правильном положении, даже если вы увлеклись задачей и забыли про осанку.

Теперь без неё прям вилы. Сидеть по восемь часов стало заметно легче. Одна живёт на рабочем кресле, вторую я купил в машину. Не ждите, пока спина начнёт жаловаться, берите заранее.

Цена: 700 ₽

Подушка для поясницы

Ролик вместо массажиста

Если подушка помогает спине не уставать, то ролик для йоги из EVA снимает то, что всё-таки накопилось. Работает это просто: ложитесь на него спиной или ногами и медленно катаетесь. Поначалу будет больно, врать не стану, местами прям до искр из глаз. Мышцы забитые, и ролик находит каждую точку.

Но потом привыкаешь, и вечер без него уже кажется неполным! Десять минут, и спина как после массажа, только платить никому не надо. Совет: начните с пары минут в день, дальше втянетесь сами. Лёгкий, места занимает немного, хранится хоть за диваном.

Цена: 500 ₽

Ролик для йоги

Коврик на весь стол, и мышка летает

Казалось бы, ну коврик и коврик. А вот нет! После коврика на весь стол обычная столешница кажется неуютной. Во-первых, мышка скользит плавно и точно, без рывков. Во-вторых, летом руки не липнут к столешнице, а зимой не мёрзнут о холодное дерево или пластик.

Ну и бонусом — стол защищён от царапин и следов от кружек с кофе. При этом коврик не ездит по столу. Пролили чай? Протёрли влажной салфеткой, и всё, как новый. Берите размер с запасом, чтобы под ним поместились и клавиатура, и мышь.

Цена: 460 ₽

Коврик для мыши на весь стол

Увлажнитель, без которого зимой не продохнуть

Когда включают отопление, воздух в квартире превращается в настоящую пустыню. Утром сухо в носу, к обеду глаза слезятся от монитора, а вечером кажется, что вы весь день просидели в сауне без пара. Я долго списывал это на усталость, пока не поставил рядом с ноутбуком мини-увлажнитель.

Разница почувствовалась уже через пару дней! Дышится легче, глаза не режет, а пыли вокруг стола стало заметно меньше. Включил утром и забыл про него до вечера. В отопительный сезон без него лучше не сидеть. Места занимает как обычная кружка.

Цена: 3480 ₽

Мини-увлажнитель воздуха

Зарядка, ради которой я перестал лазить под стол

Знакомо: телефон сел, а зарядка где-то под столом, в удлинителе, среди пяти одинаковых кабелей. Я туда лазил по несколько раз в день, пока не поставил на стол зарядную станцию UGREEN Qi2 на 25 Вт. Теперь всё заряжается в одном месте: кладёшь смартфон, и он сам магнитом встаёт куда надо.

Рядом заряжаются наушники и другие гаджеты, ничего не теряется. Кабелей на столе стало меньше, а нервов уходит меньше. Главное, под стол больше лазить не придётся. И да, 25 Вт по Qi2 — это быстро, особенно для беспроводной зарядки.

Цена: 3800 ₽

Зарядная станция UGREEN Qi2 25W

Лампа на монитор для уютных вечеров

А вот это вообще нечто! Я не ожидал, что обычная USB-лампа для монитора так поменяет вечера за компьютером. Она крепится прямо на верхнюю грань монитора и светит точечно вниз, на стол и клавиатуру. В экран не бликует, глаза не слепит.

Когда хочется поработать в полумраке, а большая настольная лампа кажется лишней, это ровно то, что нужно. Уютно, как в кофейне поздним вечером. Зимой, когда темнеет к пяти, выручает каждый день. Попробуйте хотя бы один вечер, и верхний свет больше не захочется включать. Питается от USB, так что даже розетка не нужна.

Цена: 2260 ₽

USB-лампа для монитора

Тихая мышь, которая никого не будит

Тонкая. Лёгкая. Бесшумная. Ещё и компактная, влезает в любой карман рюкзака. Если коротко, то это всё, что я хотел от беспроводной мыши UGREEN для работы. Щелчков не слышно вообще, так что можно спокойно работать ночью, пока все спят.

Курсор двигается точно, 4000 DPI хватает и для таблиц, и для фоторедактора. Подключается по Bluetooth, а если он вдруг начинает чудить, в комплекте есть USB-адаптер. Никаких программ и настроек. Достали из коробки и сразу работаете. Помнить нужно только про батарейку. Меняется она нечасто, но запасную лучше держать под рукой.

Цена: 1300 ₽

Беспроводная мышь UGREEN 4000 DPI

Ножки для ноутбука, и шея больше не ноет

Это лучшее, что я видел среди подставок! Серьёзно. Громоздких конструкций полно, но их нужно где-то хранить и каждый раз раскладывать. А тут две аккуратные алюминиевые ножки. Наклеили на дно ноутбука, и готово. Никаких винтов и сборки. Ноут приподнят, экран ближе к уровню глаз, печатать удобнее.

Снизу появляется зазор, так что ноутбуку легче охлаждаться. Ножки почти незаметны и не мешают, ноутбук влезает в рюкзак как раньше. А если сам ноутбук ещё только присматриваете, вот самые популярные модели на АлиЭкспресс этой осенью. Попробуйте ножки, и шея скажет спасибо уже через неделю.

Цена: 570 ₽

Подставка для ноутбука

Колонка, с которой работать веселее

А это уже для души! Работать в тишине можно, но зачем? Tribit StormBox Lava стоит у меня на столе и играет с утра до вечера. Да и выглядит красотка так, что убирать не хочется. Звук объёмный и сочный. Рок, электроника, джаз или подкасты, колонка тянет любые жанры. Заряда хватает надолго. С Андроидом и Айфоном дружит одинаково.

Для созвонов, правда, нужны наушники, и тут многие снова пересели на проводные. А если вечером туса, просто выкручиваете громкость колонки. Под музыку работа идёт заметно веселее, проверено.

Цена: 9650 ₽

Tribit StormBox Lava

Подушка под ноги вместо холодного пола

Признаюсь честно: иногда я работаю с дивана. И вот тут меня выручает надувная дорожная подушка. Кладу на неё ноги, они оказываются выше уровня головы, и уже через полчаса чувствую, как уходит тяжесть из ног. Кровь не застаивается, ноги не отекают к вечеру. Удобно и поработать, и просто полежать после созвонов.

Но самое забавное, что без дела она не лежит вообще! Зимой я кладу её на пол под стол, и ноги перестают мёрзнуть. А в поездку сдули, и она занимает меньше места, чем футболка. Отличный вариант и для дивана, и для дороги.

Цена: 810 ₽

Надувная подушка для ног

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