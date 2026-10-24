Что я купил для работы из дома — 10 вещей, без которых удалёнка превратилась бы в ад

Иван Герасимов

Я работаю из дома уже много лет. Поначалу казалось, что для удалёнки хватит ноутбука и дивана. Открыл крышку, устроился поудобнее, и вперёд. Через пару месяцев начала ныть шея, к вечеру гудела голова, а на созвонах я выглядел так, будто сижу в подвале. Одного ноутбука оказалось мало. За эти годы я перепробовал кучу мелочей: что-то нашёл сам, что-то подсмотрел, когда проверял вирусные гаджеты из рилсов. Теперь собрал всё, что пригодится каждому, кто работает удалённо. Без лишнего, только то, чем пользуюсь сам.

Отличные товары для работы на удаленке

Отличные товары для работы на удаленке

Подушка, которая спасла мою поясницу

Подушка под спину на кресло и в машину

Подушка под спину на кресло и в машину

Честно, пару лет я про неё даже не думал. Сидел как сидится, пока однажды поясница не взвыла так, что вставать со стула было страшно. Вот тогда и заказал эту подушку из пены с эффектом памяти. Она подстраивается под изгиб спины и держит её в правильном положении, даже если вы увлеклись задачей и забыли про осанку.

Теперь без неё прям вилы. Сидеть по восемь часов стало заметно легче. Одна живёт на рабочем кресле, вторую я купил в машину. Не ждите, пока спина начнёт жаловаться, берите заранее.

Цена: 700 ₽

Подушка для поясницы

Ролик вместо массажиста

Ролик для разминки любых групп мышц

Ролик для разминки любых групп мышц

Если подушка помогает спине не уставать, то ролик для йоги из EVA снимает то, что всё-таки накопилось. Работает это просто: ложитесь на него спиной или ногами и медленно катаетесь. Поначалу будет больно, врать не стану, местами прям до искр из глаз. Мышцы забитые, и ролик находит каждую точку.

Но потом привыкаешь, и вечер без него уже кажется неполным! Десять минут, и спина как после массажа, только платить никому не надо. Совет: начните с пары минут в день, дальше втянетесь сами. Лёгкий, места занимает немного, хранится хоть за диваном.

Цена: 500 ₽

Ролик для йоги

Коврик на весь стол, и мышка летает

Качественный коврик для стола

Качественный коврик для стола

Казалось бы, ну коврик и коврик. А вот нет! После коврика на весь стол обычная столешница кажется неуютной. Во-первых, мышка скользит плавно и точно, без рывков. Во-вторых, летом руки не липнут к столешнице, а зимой не мёрзнут о холодное дерево или пластик.

Ну и бонусом — стол защищён от царапин и следов от кружек с кофе. При этом коврик не ездит по столу. Пролили чай? Протёрли влажной салфеткой, и всё, как новый. Берите размер с запасом, чтобы под ним поместились и клавиатура, и мышь.

Цена: 460 ₽

Коврик для мыши на весь стол

Увлажнитель, без которого зимой не продохнуть

Увлажнитель настольный, компактного размера

Увлажнитель настольный, компактного размера

Когда включают отопление, воздух в квартире превращается в настоящую пустыню. Утром сухо в носу, к обеду глаза слезятся от монитора, а вечером кажется, что вы весь день просидели в сауне без пара. Я долго списывал это на усталость, пока не поставил рядом с ноутбуком мини-увлажнитель.

Разница почувствовалась уже через пару дней! Дышится легче, глаза не режет, а пыли вокруг стола стало заметно меньше. Включил утром и забыл про него до вечера. В отопительный сезон без него лучше не сидеть. Места занимает как обычная кружка.

Цена: 3480 ₽

Мини-увлажнитель воздуха

Зарядка, ради которой я перестал лазить под стол

Зарядка UGREEN для iPhone, Apple Watch и AirPods

Зарядка UGREEN для iPhone, Apple Watch и AirPods

Знакомо: телефон сел, а зарядка где-то под столом, в удлинителе, среди пяти одинаковых кабелей. Я туда лазил по несколько раз в день, пока не поставил на стол зарядную станцию UGREEN Qi2 на 25 Вт. Теперь всё заряжается в одном месте: кладёшь смартфон, и он сам магнитом встаёт куда надо.

Рядом заряжаются наушники и другие гаджеты, ничего не теряется. Кабелей на столе стало меньше, а нервов уходит меньше. Главное, под стол больше лазить не придётся. И да, 25 Вт по Qi2 — это быстро, особенно для беспроводной зарядки.

Цена: 3800 ₽

Зарядная станция UGREEN Qi2 25W

Лампа на монитор для уютных вечеров

Лампа, которая крепится прямо на верхнюю часть монитора

Лампа, которая крепится прямо на верхнюю часть монитора

А вот это вообще нечто! Я не ожидал, что обычная USB-лампа для монитора так поменяет вечера за компьютером. Она крепится прямо на верхнюю грань монитора и светит точечно вниз, на стол и клавиатуру. В экран не бликует, глаза не слепит.

Когда хочется поработать в полумраке, а большая настольная лампа кажется лишней, это ровно то, что нужно. Уютно, как в кофейне поздним вечером. Зимой, когда темнеет к пяти, выручает каждый день. Попробуйте хотя бы один вечер, и верхний свет больше не захочется включать. Питается от USB, так что даже розетка не нужна.

Цена: 2260 ₽

USB-лампа для монитора

Тихая мышь, которая никого не будит

Тонкая бесшумная мышь UGREEN

Тонкая бесшумная мышь UGREEN

Тонкая. Лёгкая. Бесшумная. Ещё и компактная, влезает в любой карман рюкзака. Если коротко, то это всё, что я хотел от беспроводной мыши UGREEN для работы. Щелчков не слышно вообще, так что можно спокойно работать ночью, пока все спят.

Курсор двигается точно, 4000 DPI хватает и для таблиц, и для фоторедактора. Подключается по Bluetooth, а если он вдруг начинает чудить, в комплекте есть USB-адаптер. Никаких программ и настроек. Достали из коробки и сразу работаете. Помнить нужно только про батарейку. Меняется она нечасто, но запасную лучше держать под рукой.

Цена: 1300 ₽

Беспроводная мышь UGREEN 4000 DPI

Ножки для ноутбука, и шея больше не ноет

Ножки, приподнимающие ноутбук

Ножки, приподнимающие ноутбук

Это лучшее, что я видел среди подставок! Серьёзно. Громоздких конструкций полно, но их нужно где-то хранить и каждый раз раскладывать. А тут две аккуратные алюминиевые ножки. Наклеили на дно ноутбука, и готово. Никаких винтов и сборки. Ноут приподнят, экран ближе к уровню глаз, печатать удобнее.

Снизу появляется зазор, так что ноутбуку легче охлаждаться. Ножки почти незаметны и не мешают, ноутбук влезает в рюкзак как раньше. А если сам ноутбук ещё только присматриваете, вот самые популярные модели на АлиЭкспресс этой осенью. Попробуйте ножки, и шея скажет спасибо уже через неделю.

Цена: 570 ₽

Подставка для ноутбука

Колонка, с которой работать веселее

Мощная колонка для музыки, подкастов и фильмов

Мощная колонка для музыки, подкастов и фильмов

А это уже для души! Работать в тишине можно, но зачем? Tribit StormBox Lava стоит у меня на столе и играет с утра до вечера. Да и выглядит красотка так, что убирать не хочется. Звук объёмный и сочный. Рок, электроника, джаз или подкасты, колонка тянет любые жанры. Заряда хватает надолго. С Андроидом и Айфоном дружит одинаково.

Для созвонов, правда, нужны наушники, и тут многие снова пересели на проводные. А если вечером туса, просто выкручиваете громкость колонки. Под музыку работа идёт заметно веселее, проверено.

Цена: 9650 ₽

Tribit StormBox Lava

Подушка под ноги вместо холодного пола

Подушка под ноги, чтобы они не мерзли

Подушка под ноги, чтобы они не мерзли

Признаюсь честно: иногда я работаю с дивана. И вот тут меня выручает надувная дорожная подушка. Кладу на неё ноги, они оказываются выше уровня головы, и уже через полчаса чувствую, как уходит тяжесть из ног. Кровь не застаивается, ноги не отекают к вечеру. Удобно и поработать, и просто полежать после созвонов.

Но самое забавное, что без дела она не лежит вообще! Зимой я кладу её на пол под стол, и ноги перестают мёрзнуть. А в поездку сдули, и она занимает меньше места, чем футболка. Отличный вариант и для дивана, и для дороги.

Цена: 810 ₽

Надувная подушка для ног

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