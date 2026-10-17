Я заказал и проверил самые вирусные товары из рилсов

Перед сном я обычно говорю себе, что посмотрю пару роликов и всё, а через полчаса обнаруживаю, что уже пять минут смотрю, как какой-то китаец приклеивает кубик к кофемашине и включает её с дивана. Каждый третий рилс в моей ленте сейчас про вещь, которую хочется купить немедленно, и до сих пор я держался, потому что был уверен, что в жизни всё будет не так, как в ролике под бодрую музыку. Но в какой-то момент любопытство победило, и я заказал сразу десять самых залипательных штук, которые мне попадались чаще всего, чтобы проверить, где монтаж, а где правда. И вот тут меня ждал сюрприз, к которому я, честно говоря, не готовился.



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Машинка-полотёр: моет пол, но только пока на ней катается ребёнок

Эта маленькая машинка — не что иное как авто-швабра, которая моет пол. Выглядит она так, будто китайцы наконец научили робот-пылесос веселиться. На деле машинка HAOYUNMA оказалась детской каталкой на аккумуляторе 6 В. Ребёнок садится на широкую рифлёную платформу, крутит руль, жмёт зелёную кнопку и едет. Спереди крепится насадка со съёмной тряпкой и протирает всё, по чему проехала машинка, а сзади на поворотном шарнире тащится складная тележка, куда можно скинуть игрушки.

Так моет ли она? Ну, протирает, да, но ровно там, где проехал ребёнок. А ребёнок, как вы понимаете, ездит не по схеме уборки, а туда, где интереснее. Поэтому как замену швабре я бы её не рассматривал: это игрушка с полезным побочным эффектом, а не полотёр, на котором можно покататься. Рассчитана она на детей от трёх лет, и мне самому, как ни жаль, на неё уже не влезть.

Зато идея, на мой взгляд, классная: малыш катается и сам собирает игрушки в прицеп, причём без ощущения, что его заставили убираться. За девять тысяч это вполне себе подарок для ребёнка от трёх лет, только стирать тряпку всё равно придётся вам.

Цена: 9 100 ₽

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Divoom Times Gate: пять экранов, ни один не нужен, но все красивые

Часы Divoom Times Gate в роликах обычно стоят у монитора на геймерском столе и переливаются, и вживую они выглядят именно так. Это пять маленьких цветных ЖК-экранов в прозрачной капсуле, корпус розово-белый, по бокам подсветка. На каждый экран можно вывести что-то своё: время, погоду, курсы валют, соцсети или пиксель-арт, который рисуешь прямо в приложении. Подключаются часы по Wi-Fi, питаются от сети.

Кстати, они крупнее, чем казалось по видео, а упаковали их очень хорошо: коробку по дороге слегка помяли, но внутри всё приехало целым. С приложением я поначалу повозился, потому что настроек там много, вплоть до подсветки и таймеров для картинок, и сразу понять, где что, не получилось. Зато освоился быстро, и дальше это уже чистое удовольствие.

Звука у них нет вообще. Это не колонка и не будильник, а чисто декор. Полезного в них, если честно, около нуля, курс доллара я и в телефоне посмотрю. Но если стол у вас и так в подсветке и пиксельном стиле, это ровно та вещь, которая его добьёт, и убирать свои обратно в коробку я не собираюсь.

Цена: 8 300 ₽ с купоном

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Напольный увлажнитель: туман настоящий, а восемь литров нет

В рилсах этот увлажнитель на 8 литров снимают ради тумана, который валит из верхушки высокой колонны, и тут обмана нет: пар он выпускает почти сразу после включения. Колонна высотой 70 сантиметров весит три килограмма, вода заливается сверху, бак переворачивать не нужно, а сбоку есть окошко с уровнем воды. Сенсорный экран показывает влажность и температуру, есть пульт, таймер на 12 часов, УФ-лампа и отсек для эфирного масла. Туда, кстати, сначала надо положить салфетку, так велит инструкция (правда, она на английском).

Восемь литров я в него так и не залил: влезает ровно шесть, это четыре полуторалитровые бутылки. И увлажняет он, по моим ощущениям, примерно вдвое слабее заявленного: другой мой увлажнитель за сутки выпивал воды раза в два больше. При этом на третьей скорости он минут за десять поднял влажность в комнате на пару процентов, так что работать он работает.

Зато он реально бесшумный, тише и Xiaomi, и Ballu, которые у меня стояли раньше, так что спать рядом с ним можно спокойно. Когда кончается вода, он выключается сам. Неудобство одно: он большой, и ставить его надо сантиметрах в пятидесяти от стен и подальше от техники. Пять с половиной тысячи за него, на мой взгляд, многовато, но туман, ради которого его и берут, тут честный.

Цена: 5 300 ₽

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Кошелёк-подставка SUPCASE: держит и карты, и айфон, только не mini

Кошелёк SUPCASE цепляется к спине айфона по MagSafe и вмещает пять карт. Если его разложить, он превращается в подставку с несколькими углами наклона, хоть для вертикального видео, хоть для горизонтального. Металлическая крышка не даёт картам выпасть и заодно служит упором, а в комплекте лежит ещё карта с RFID-блокировкой, чтобы данные с банковских карт никто не считал.

Первое, что удивило: он больше, чем я думал по ролику, зато лёгкий, так что карман не тянет. Магнит заявлен до 3000 граммов, и держится кошелёк крепко, с телефоном его можно спокойно носить. Дальше всё как обещали: снял, расплатился картой, разложил и поставил телефон смотреть видео. Причём подставка поднимает его сантиметров на двадцать, и для видеозвонков это удобнее, чем прислонять телефон к стакану.

Перед заказом проверьте две вещи. С iPhone 12 mini и 13 mini он не работает, с немагнитными чехлами тоже. И Find My в нём нет, так что потерянный кошелёк телефон не найдёт. За три тысячи это, по-моему, самый практичный пункт подборки: в рилсах он смотрелся фокусом, а в жизни оказался просто удобной вещью.

Цена: 3 000 ₽ с купоном

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Робот-пальчик Fingerbot: умный дом для кнопки, которую не поменять

Fingerbot Plus — это кубик со стороной три с половиной сантиметра и весом 40 граммов, внутри которого сидит рычаг. Приклеиваете его рядом с кнопкой, хоть на кофемашину, хоть на выключатель, хоть на компьютер, и он нажимает её по команде из приложения Smart Life или по расписанию на неделю. Работает он от батарейки CR2, она в комплекте, и хватать её должно на 8–12 месяцев. Нажать кнопку можно и рукой, через сенсор на корпусе.

В роликах не говорят, что версий две. Bluetooth-версия работает без шлюза, но только пока вы рядом. Чтобы нажимать кнопку из другой комнаты или голосом, шлюз Tuya всё равно понадобится. Zigbee-версия без шлюза не работает вообще. У меня всё завелось через Smart Life, и Алиса робота видит, но хаб нужен Zigbee с Bluetooth, обычный Zigbee не подойдёт. С Home Assistant он, кстати, не дружит, только с экосистемой Tuya.

В приложении перепутаны параметры силы и хода. Поэтому если рычаг давит слишком глубоко, крутить надо ползунок силы, а не тот, что кажется логичнее. Как только я в этом разобрался, всё заработало. За полторы тысячи это самый дешёвый способ подключить к умному дому технику, которая про умный дом ничего не знает.

Цена: 1 450 ₽

Купить Fingerbot

Проигрыватель-магнит на холодильник: красиво, но музыку надо принести свою

Мини-проигрыватель с NFC вешается на холодильник на магните, а в комплекте к нему девять кружков-дисков с обложками. Подносите диск, рамка загорается и показывает обложку, диск будто вращается, и играет песня, закреплённая именно за ним. Заряжается проигрыватель по USB-C, батарейки не нужны. Обложки можно заказать свои: присылаете фото, и продавец делает диски под вас.

Только музыки внутри нет, её надо закачать самому. Причём в названии написано 128 ГБ, а в комплекте лежит карта на 128 мегабайт, то есть ровно на девять песен. Закачивал я через провод, это несложно, а инструкцию продавец прислал отдельно. Включается проигрыватель долгим нажатием кнопки, секунды на три, а короткими нажатиями переключаются три уровня громкости.

Звук при этом слабый и местами дребезжит, так что слушать музыку на кухне, как с нормальной колонки, не получится. На моей заказной обложке ещё и проступили белые полосы в паре мест. Зато магнит крепкий, сама штука лёгкая, и как подарок, особенно со своими песнями и картинками, она за две с половиной тысячи выглядит очень мило.

Цена: 2 750 ₽ с купоном

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Кулер Hagibis на MagSafe: охлаждает отлично, держит хуже

Магнитный кулер Hagibis — маленькая шайба, которая липнет к задней крышке телефона и охлаждает его полупроводниковой пластиной и вентилятором на 5000 оборотов. Поверхность у неё действительно становится холодной на ощупь. Скоростей три, переключаются одной кнопкой, а шумит кулер тихо, так что в микрофон на стриме не лезет. Своей батареи у него нет, работает он от кабеля, зато пропускает через себя зарядку телефона на 60 Вт.

Проверял я его на старом iPhone 13, который в играх грелся так, что тускнел экран, и с кулером это прекратилось. То есть главное он делает честно. А вот магнит с той стороны, куда цепляется телефон, у меня оказался слабоватым. Повесить на него айфон и использовать как подставку, как в ролике, не выходит, даже с наклейкой из комплекта.

Если вешаете кулер на магнитный держатель, берите держатель с открытым центром, чтобы не перекрыть воздухозаборник. За две тысячи это нужная вещь для тех, кто играет или работает с телефоном вместо компьютера, а всем остальным он, скорее всего, ни к чему.

Цена: 1 850 ₽ с купоном

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Жидкий песок в стекле: залипательно, если научиться переворачивать

Песочная картина — это стеклянный круг на чёрной подставке. Внутри него цветной песок медленно стекает и складывается в горы и дюны. Чтобы запустить картину заново, рамку вынимаете из подставки и переворачиваете, и каждый раз пейзаж получается другой. У круглой версии три размера, от 16 до 26 сантиметров, есть ещё прямоугольная, а песок бывает синий, оранжевый, зелёный и сине-красный.

С первого раза релакса не вышло: песок ссыпался быстро, и я уже решил, что меня обманули монтажом. Оказалось, всё дело в пузырьках. Если переворачивать аккуратно, чтобы они выстроились в ряд, песок идёт тонкими струйками минуты три-пять, и вот тогда да, залипаешь. В комплекте лежит шприц, и, судя по всему, он нужен как раз для того, чтобы поправить количество воды или воздуха внутри.

Упаковали мне картину хорошо, в пенопласт по форме, но стекло есть стекло: бывает, что оно приезжает разбитым вместе с основанием, так что посылку лучше сразу вскрыть и проверить. За тысячу рублей это, на мой взгляд, лучшая залипалка в подборке.

Цена: 1 100 ₽

Купить картину

Divoom Flowtoo: белый шум, будильник-рассвет и большая оранжевая кнопка

Ещё одна штука от Divoom, только уже не для стола, а для тумбочки. Divoom Flowtoo — это Bluetooth-колонка на 10 Вт с цветным экраном, который показывает часы, дату и анимации. Сверху у неё крупная оранжевая кнопка и колёсико. Нажал кнопку перед сном, и заиграл белый шум или другие успокаивающие звуки, искать что-то в телефоне не нужно.

Утром она будит светом, который имитирует рассвет. Мелодию будильника можно поставить свою или даже голосовую заметку, повтор тоже есть. Для работы есть таймер помодоро, и всё это настраивается в приложении. Внутри стоит 45-миллиметровый динамик с пассивным излучателем для баса, так что и просто музыку перед сном послушать можно.

Защиты от влаги у неё нет, так что стакан с водой на тумбочке лучше ставить подальше. Цветов два, чёрный и бежевый. За пять тысяч это, по-моему, тот случай, когда вещь из рилсов делает ровно то, что показали: помогает заснуть и будит не сиреной, а светом.

Цена: 4 900 ₽ с купоном

Купить Flowtoo

Мини-проектор звёздного неба: красиво, но только в полной темноте

Проектор звёздного неба — крошечная штука на гибкой ножке, которая втыкается в обычный USB, хоть в зарядку у кровати, хоть в машине. Направляете его на потолок, вращением головки наводите резкость, и там появляются луна, планеты, туманность или северное сияние. Картинки меняются сменными круглыми слайдами, которые вставляются в выдвижной лоток, и в наборе их много. Снизу у проектора есть ещё и тёплый ночник.

Только свет у него слабый. В полной темноте картинка на потолке выглядит действительно красиво, а тёплая подсветка не слепит, так что засыпать с ним приятно, можно даже включить его под фильм на ночь. Но стоит зажечь хоть какой-то свет, и звёзды почти пропадают, поэтому смотреть на них получается только в тёмной комнате.

Рекомендованный возраст у него, как ни странно, 14+, так что отдавать ли его в детскую малышу, решайте сами. За три тысячи это хорошая вещь для спальни, если не ждать от неё планетария. А другие находки, в том числе без подвоха, я выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. Ну и напишите в комментариях, что из этой десятки уже мелькало у вас в ленте.

Цена: 3 100 ₽

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