10 самых популярных ноутбуков на Windows от 35к рублей. Проверил их сам

Спросите любого, какие ноутбуки сейчас покупают, и услышите про MacBook, Asus или Lenovo. А потом открываешь настоящий рейтинг продаж и узнаёшь в лучшем случае половину имён. AliExpress подвёл итоги третьего квартала и назвал десять самых продаваемых ноутбуков в России. Apple там, понятно, нет, зато хватает брендов, о которых многие слышат впервые. Я прошёл по всем десяти местам, и сюрпризов хватило: второе место, например, на самом сайте продаётся под другим именем, а два ноутбука из десятки сейчас уже не купить.



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Honor MagicBook X16: первое место с большим отрывом и без игровых претензий

Первое место у Honor MagicBook X16, причём с большим отрывом: его брали почти в 1,6 раза чаще, чем ноутбук со второго места, а у этого лота больше 4700 покупок. Если честно, понятно почему. Это самый обычный 16-дюймовый ноутбук для учёбы и работы, без светящихся решёток и игровых наклеек. У него тонкий корпус из магниево-алюминиевого сплава толщиной около 18 мм, удобная клавиатура и крупный тачпад. Внутри стоит Ryzen 5 7640HS со встроенной графикой Radeon 760M, 16 ГБ памяти и 512 ГБ накопителя, а экран на 144 Гц, так что даже браузер листается приятно.

Встроенная графика при этом не значит, что поиграть не получится: в Доту он тянет на максимальных настройках и остаётся тихим и холодным. А больше от офисного ноутбука обычно никто и не ждёт. От батареи он держится часов семь-девять, то есть на учебный или рабочий день хватает.

Нюанс тут один, и в этой подборке он ещё встретится: Windows стоит китайская домашняя, поэтому русский язык придётся ставить самому. Ключ от китайской системы подходит, это Windows 11 Home Single Language, так что покупать ничего не нужно. Скачиваете образ, записываете на флешку через Rufus, и готово. Только перед переустановкой сохраните на отдельную флешку драйвер Wi-Fi и фирменную утилиту Honor PC Manager: после переустановки драйвер беспроводной сети слетает, а искать его потом приходится долго.

Цена: 76 400 ₽

Купить MagicBook X16

Mechrevo Aurora X: самый продаваемый игровой ноутбук под чужим именем

Второе место занимает самый продаваемый игровой ноутбук рейтинга. В списке AliExpress он назван Mechrevo Legend X, но под этим именем вы его на сайте не найдёте: продаётся он как Mechrevo Aurora X, а начинка у него ровно та же. Это Core i7-13700HX на 16 ядер и 24 потока, RTX 5060 с 8 ГБ GDDR7 и питанием до 115 Вт, 16 ГБ памяти и терабайт. Экран 2560×1600 на 240 Гц с яркостью 500 нит. Снаружи при этом обычный серый ноутбук, по которому и не скажешь, что он для игр.

Мне нравится, что русская раскладка нанесена лазером, а не наклейками, которые через полгода начинают отклеиваться. Есть RGB-подсветка и гарантия на год с сервисами по России, их больше сотни. А вот 16 ГБ памяти для игрового ноутбука, на мой взгляд, минимум, но свободный слот там есть: ставите такую же планку на 16 ГБ и получаете 32. Я бы сделал это сразу после покупки.

Второе, что стоит сделать сразу, это обновить драйверы. Те, что лежат в комплекте, сильно устарели, и с ними начинаются проблемы, а кнопка смены режимов срабатывает не с первого раза. Ну и под нагрузкой вентиляторы шумят будь здоров, так что без наушников играть будет громковато. Зато за свои деньги аппарат очень бодрый.

Цена: 126 300 ₽ с купоном

Купить Aurora X

Lenovo ThinkBook 16+: дорогая рабочая машина ради экрана и разъёмов

На третьем месте ценник резко прыгает вверх. Lenovo ThinkBook 16+ стоит около 212 тысяч, это один из самых дорогих ноутбуков в подборке, причём отдельной видеокарты у него нет. За что тогда деньги? За экран и за то, что это рабочий ноутбук без компромиссов. Экран здесь 16 дюймов, 3200×2000, 165 Гц и 100% DCI-P3, так что для фото и видео цвета честные. Внутри стоят Ryzen AI 7 H 450 на 8 ядер, 32 ГБ памяти и терабайт, батарея на 99,9 Вт·ч. Весит всё это около 1,75 кг при толщине 15,9 мм.

За что я отдельно люблю ThinkBook, так это за разъёмы. Здесь их ровно столько, чтобы не таскать с собой хаб: два USB4, два USB-A, картридер SD, вход для наушников и даже проводной сетевой порт, который в тонких ноутбуках давно стал редкостью. Клавиатура с подсветкой, цветов два, белый и серый. Режим сна работает нормально и батарею за ночь не съедает.

При заказе будьте внимательны: в одной карточке продают две модели. Кроме ThinkBook 16+ там есть обычный ThinkBook 16 с Ryzen 7 H 260, 24 ГБ памяти и экраном попроще, 2560×1600 на 120 Гц, поэтому проверьте, какую конфигурацию выбрали. Windows здесь тоже китайская, но после MagicBook вы уже знаете, что с этим делать.

Цена: 212 100 ₽

Купить ThinkBook 16+

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Redmi Book 16: большой экран для дивана и сериалов

Четвёртое место у Redmi Book 16, самого простого 16-дюймового ноутбука Xiaomi. В рейтинге он стоит с Core i5-13420H, но в карточке процессоров на выбор несколько, от i5-12450H до i7-13620H. Цена зависит именно от них, так что смотрите, что выбираете. Экран при любом раскладе одинаковый и хороший: IPS 2.5K на 120 Гц, 400 нит, формат 16:10, а рамки такие тонкие, что экран занимает больше 90% крышки.

Памяти 16 ГБ DDR5, накопитель до терабайта, графика встроенная Intel Iris Xe, поэтому для игр он не годится. Зато для работы, учёбы и фильмов вполне: есть два динамика с Dolby Atmos и четыре микрофона, так что и сериал вечером в кресле посмотреть, и на созвоне поговорить можно без наушников. Корпус тонкий и лёгкий, у ноутбука есть сертификация Intel Evo.

Windows 11 Pro и Office приходят уже активированными, только на английском. Язык тут переключается штатно, без переустановки, что уже проще, чем с китайской системой. Гарантия два года, но учтите, что ноутбук с активированной системой продавец бесплатно назад не принимает. Поэтому распаковку лучше снять на видео с серийным номером в кадре.

Цена: 71 100 ₽ с купоном

Купить Redmi Book 16

Honor WIN H7: замена пятому месту с RTX 5070 в строгом корпусе

Пятое место в рейтинге у Mechrevo 16 Pro с Ryzen 9 8945HX и RTX 5070 Ti, но купить его на AliExpress сейчас нельзя. Поэтому вместо него показываю ближайший по классу вариант, Honor WIN H7. Это игровой ноутбук, который выглядит строго: корпус цельнометаллический, пластик только в рамке экрана. Внутри стоят Core i7-14650HX на 16 ядер и 24 потока, RTX 5070, 16 ГБ памяти и терабайт. Экран 16 дюймов 2560×1600, от 500 нит и со 100% sRGB, так что он подойдёт и для игр, и для монтажа.

Весит он 2,27 кг при толщине около 2,6 см, то есть это ноутбук для стола, а не для ежедневных поездок в рюкзаке. Зато клавиатура полноразмерная, с цифровым блоком и подсветкой, а тачпад большой.

Сколько ватт отдано видеокарте, продавец не пишет. Для RTX 5070 это важно, потому что от питания зависит, сколько кадров она выдаст, поэтому спросите об этом до заказа. Windows тут снова китайская, а в коробке лежит переходник на евровилку.

Цена: 159 550 ₽ с купоном

Купить Honor WIN H7

Machenike Light 16S с RTX 5050: самый доступный игровой в подборке

С шестым местом похожая история. В рейтинге там Machenike S15 с Core i5, RTX 3050 и экраном 15,6 дюйма, но на AliExpress от него остались только запчасти. Поэтому вместо него Machenike Light 16S с RTX 5050, младшая версия более свежей линейки и самый доступный игровой ноутбук в подборке. RTX 5050 с 8 ГБ работает на полных 115 Вт, процессор Ryzen 7 7745HX на 8 ядер и до 5,1 ГГц. Экран 2560×1600 на 180 Гц, 500 нит, без мерцания.

Больше всего мне здесь нравится запас на вырост: два слота под память и два разъёма M.2. То есть 16 ГБ и терабайт для него стартовая точка, а не потолок. Экран откидывается на 180 градусов, клавиатура с русской раскладкой и RGB-подсветкой, батарея на 80 Вт·ч с быстрой зарядкой на 140 Вт. Весит он при этом 2,5 кг, так что это тоже скорее домашний вариант.

Отправляют его со склада в Москве, поэтому пошлины не будет. Гарантия двухлетняя, правда, второй год распространяется только на ключевые узлы вроде материнской платы, экрана и видеокарты, а аккумулятор и тачпад покрыты годом. Ну и сервисных центров по России больше сотни, что для китайского бренда приятный бонус.

Цена: 118 650 ₽ с купоном

Купить Light 16S

Honor X14: лёгкий 14-дюймовый ноутбук для учёбы, но без вау

Седьмое место у Honor X14, первого в списке 14-дюймового ноутбука. Весит он 1,43 кг, так что носить его в рюкзаке каждый день вполне реально. В рейтинге упомянута версия с Ryzen 7 7735HS, а у этого лота Ryzen 5 6600H с графикой Radeon 660M, 16 ГБ памяти и 512 ГБ. Экран 1920×1200 в формате 16:10, матовый и без мерцания, для текста и браузера самое то.

А вот для фото он не годится: охват всего 45% sRGB, яркость до 300 нит, и цвета выглядят блёклыми. Корпус пластиковый, клавиатура не самая удобная, а русские буквы на ней придётся гравировать. Заявленные 8,6 часа автономности на деле превращаются максимум в пять часов обычного сёрфинга. Переходник на евровилку в коробке тоже плохой. Windows опять китайская, так что закладывайте пару часов на переустановку.

При этом железо за 60 тысяч вполне нормальное, и для учёбы или документов его хватит с запасом. Просто удивить он ничем не удивит. Если лишние полкило вас не пугают, MagicBook X16 с первого места за небольшую доплату выглядит, на мой взгляд, интереснее.

Цена: 59 900 ₽ с купоном

Купить Honor X14

Redmi Book Pro 16 2025: старший Redmi, который живёт целый день без розетки

Восьмое место у старшего брата предыдущего Redmi, Redmi Book Pro 16 2025, и он мне в этом списке нравится едва ли не больше всех. Процессор на выбор Core Ultra 5 225H или Ultra 7 255H, памяти 32 ГБ, накопитель на терабайт, экран 3.1K на 165 Гц. Всё это в металлическом корпусе толщиной около 16 мм и весом 1,88 кг.

Главное тут батарея на 99 Вт·ч. Xiaomi обещает до 30 часов работы, и в эту цифру я, конечно, не верю, но с такой ёмкостью рабочий день без розетки он проживёт спокойно. Заряжается он по USB-C от GaN-блока на 140 Вт. Охлаждение тоже серьёзное, два вентилятора и три тепловые трубки, так что тяжёлые задачи вроде монтажа он потянет.

Windows приходит на английском, но продавец сам настроит русский язык перед отправкой. В коробку кладут мышку Xiaomi Mouse Lite 2, USB-хаб, коврик, наклейки на клавиатуру и переходник, поэтому докупать почти ничего не придётся. И при всём этом он стоит вдвое дешевле ThinkBook 16+ с третьего места, что для ноутбука с такой батареей и экраном, по-моему, очень разумно.

Цена: 97 400 ₽ с купоном

Купить Redmi Book Pro 16

Chuwi CoreBook X: самый дешёвый ноутбук рейтинга

Девятое место у самого дешёвого ноутбука рейтинга, Chuwi CoreBook X. Бренд малоизвестный, и экономят тут ровно там, где и стоило ожидать, но всё базовое на месте. Внутри Ryzen 5 5500U, 16 ГБ памяти и 512 ГБ накопителя. Экран 14 дюймов с разрешением 2160×1440 и соотношением 3:2, то есть по вертикали влезает больше текста, и для документов это реально удобно.

Весит он 1,36 кг, клавиатура с подсветкой, а заряжается по Type-C: от комплектного блока на 65 Вт половина батареи набирается за час. Подойдёт и любая нормальная зарядка с USB-C, хоть автомобильная. Накопитель при желании можно расширить до терабайта, плюс есть слот microSD до 128 ГБ.

Клавиатура тут английская, а русские буквы ставятся накладкой из комплекта. Разъём USB-A всего один, так что разветвитель пригодится, а камера на 1 Мп годится только для созвонов. Экран мог бы быть и получше, а система работает не спеша. Но для учёбы и офиса больше и не нужно, а за такие деньги это вполне себе вариант.

Цена: 35 100 ₽ с купоном

Купить CoreBook X

Machenike Light 16S с RTX 5060: та же машина, только мощнее

Замыкает десятку уже знакомый по шестому месту Machenike Light 16S, только версия с RTX 5060. В рейтинг он попал сразу в нескольких вариантах, с RTX 5050, 5060 и 5070, а у этого лота RTX 5060 и тот же Ryzen 7 7745HX. Видеокарта с 8 ГБ памяти получает полные 115 Вт. Остальное как у младшего: 16 ГБ, терабайт, два слота под память и два M.2, русская клавиатура с подсветкой и отправка из Москвы. Сверху добавили веб-камеру со шторкой и сетевой порт на 2,5 Гбит/с.

Продавец пишет про экран на 300 Гц, но на деле матрица там на 240 Гц, что для игр, впрочем, тоже немало, а картинка сочная и яркая. Память стоит одной планкой на 16 ГБ и работает в одноканальном режиме. Поэтому вторую планку я бы докупил сразу, в играх это даст заметную прибавку.

БИОС здесь закрыт, так что настраивать всё приходится через фирменные утилиты, а в стоковом режиме ноутбук сильно греется. При этом разница в цене с версией на RTX 5050 всего около десяти тысяч, и если уж брать Machenike, я бы доплатил за старшую видеокарту.

Цена: 129 350 ₽ с купоном

Купить Light 16S RTX 5060

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