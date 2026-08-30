Гаджеты в стиле Macintosh 1984: подборка классных штуковин для фанатов ретро-Apple

Есть у меня слабость — техника, которая выглядит так, будто её достали из 1984 года. Бежевые корпуса, пиксельные экраны, радужное яблоко на боку — ну, вы знаете. Вот только настоящий Macintosh на барахолке стоит дорого, да и что с ним потом делать? А гаджеты, которые просто цитируют тот дизайн, — совсем другое дело: снаружи привет из восьмидесятых, внутри USB-C, Bluetooth и живые экраны. Я собрал несколько таких штуковин, каждая из которых работает по-настоящему, а рабочий стол превращает в маленький музей Apple. А, если ретро-волна вам близка, у нас было про то, как превратить старый кассетный магнитофон в колонку для iPhone.



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Док-станция для Mac mini в корпусе классического Макинтоша

Mac mini у меня давно стоит на столе, и всё бы хорошо, только выглядит он как серебристая коробочка без лица. А хотелось характера. Wokyis M5 решает это радикально: надеваете его на Mac mini или Mac Studio — и вместо коробочки на столе стоит крошечный Macintosh, с радужным яблоком и экраном, который здоровается тем самым «hello». Первую неделю я на него просто смотрел.

А потом выяснилось, что это ещё и полезно. Экран тут настоящий — 5 дюймов, 1280×720, поэтому на него спокойно выводится и загрузка процессора, и часы, и что угодно. А в корпусе прячется целый док: два USB-A, USB-C, слоты под SD и microSD, разъём для наушников и даже отсек под SSD, который охлаждается самим корпусом, без вентилятора. Да, штука заметно крупнее обычного хаба — но вы получаете разом и порты, и накопитель, и предмет, на который приятно смотреть.

Цена: ~13 850 ₽ (с учетом доставки)

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Зарядка Sharge Retro 67 вместо скучного белого кубика

Зарядки для меня всегда были расходником. Ну что с них взять — заряжает и заряжает. А Sharge Retro первой заставила передумать. Уменьшенная копия старого Macintosh размером с кулак, на месте экрана — зелёный пиксельный дисплей. Показывает, сколько ватт реально уходит в устройство. Мелочь? Мелочь. Но зарядку впервые захотелось поставить на видное место, а не прятать за столом.

По начинке всё серьёзно. Мощность — 67 Вт, поэтому и на MacBook, и на iPhone с iPad хватает с головой. Придирок разве что две. Первая — порты только USB-C, USB-A нет вообще, то есть кабель от какого-нибудь Huawei не подключить. Вторая — вилка в комплекте американская, но она поэтому и складывается в тонкий брусок, а под нашу розетку берётся копеечный переходник, и это, пожалуй, не беда.

Цена: ~3700 ₽ (с учетом доставки)

Купить зарядник

Механическая клавиатура LOFREE Block в стиле первого Macintosh

Ретро-клавиатуры я не люблю: обычно это красивый корпус и отвратительный ход клавиш, будто печатаешь по картону. LOFREE Block — приятное исключение. Серо-бежевая, с тёплыми клавишами и парой оранжевых кнопок в углу, она один в один палитра первого Macintosh. А печатать на ней — удовольствие.

Внутри линейные Full-POM свитчи с мягким, но чётким ходом, а несколько слоёв пены гасят звук, поэтому никакого пулемётного стрекота, который бесит соседей по опенспейсу. Раскладка полноразмерная, 98 клавиш, так что цифровой блок на месте — для работы это важно. Подключается по Bluetooth, 2.4G или проводом, и свитчи можно менять без пайки, если захочется поиграть с ощущениями. Правда, клавиатура получилась тяжёлой. Весит она за килограмм, и для быстрых игр подходит так себе. Но если вы, как и я, целыми днями пишете текст — руки скажут спасибо.

Цена: ~14 650 ₽ (с учетом доставки)

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Беспроводная мышь LOFREE Touch с OLED-дисплеем — в пару к клавиатуре

К бежевой ретро-клавиатуре обычная чёрная мышь не идёт совсем — как галстук к спортивному костюму. Lofree Touch в том же корпусе смотрится родной. А главная её фишка — крошечный OLED-экранчик прямо на спинке, который показывает заряд и текущий DPI. Без всякого приложения. Мне это скорее в плюс: лишнего софта на Mac и так хватает.

Внутри всё уже без ретро: сенсор на 4000 DPI, три способа связи — Bluetooth, донгл 2.4G и провод, — а заряда хватает недели на четыре, и это похоже на правду. Кнопки со съёмными колпачками, скрипа и люфта нет. Одно но: фирменной настройки, как у Logitech, тут нет вообще, всё живёт на самой мыши, поэтому если любите тонко настраивать каждую кнопку — проходите мимо. А если важнее, чтобы стол выглядел цельно, — берите не задумываясь.

Цена: ~7300 ₽ (с учетом доставки)

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Настольные часы-будильник, которые загружаются с дискеты

Есть предметы, которые не решают никаких задач, но стоят на столе и просто радуют. Часы Maclock — из таких, и покупал я их, честно, ради одного жеста. Вставляете в корпус игрушечную дискету — и на маленьком экране запускается та самая анимация загрузки старого Mac, а следом появляется время. Каждое утро маленькое представление.

По сути это игрушка, но игрушка с характером: бежевый корпус, радужный логотип, слот под флоппи — деталей для своих денег неожиданно много. Работает как обычный будильник, тут всё просто. Есть, правда, один момент — под этим видом на AliExpress прячется несколько разных клонов от разных продавцов, поэтому смотрите на фото деталей и читайте описание внимательно. Но получить за пару тысяч такой предмет на стол я считаю честной сделкой.

Цена: ~2050 ₽ (с учетом доставки)

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Чехол Spigen Classic C1 для iPhone вместо скучного силикона

Ретро на столе — это хорошо, но с собой такое не унесёшь, и вот тут выручает чехол. Только сразу предупрежу: если вы ждёте на крышке огромное радужное яблоко — это не он. У Spigen Classic C1 ретро подано тоньше — бежевый цвет Stone, фактура и пропорции старого Mac, но без кричащих логотипов. Радужные полоски, если что, у соседней модели, LS.

Зато с защитой всё серьёзно, а не для галочки: три слоя — поликарбонат, мягкий TPU и воздушные подушки в углах, поэтому падение на плитку он переживёт спокойно. Вырез под Camera Control закрыт накладкой, кнопка нажимается, но не царапается. MagSafe держит уверенно, беспроводная зарядка работает без вопросов. Ценник, правда, кусается — почти шесть тысяч за чехол, тут не поспоришь. Но Spigen есть Spigen: за посадку и качество пластика они отвечают.

Цена: ~5800 ₽ (с учетом доставки)

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Чехол для AirPods Pro в виде крошечного Макинтоша

Кейс AirPods Pro у большинства — безликий белый овал, на который никто не смотрит. А тут вы достаёте из кармана крошечный Macintosh — бежевый, с надписью «hello», как на легендарной презентации 1984 года. И зелёный индикатор зарядки просвечивает прямо через «экран», будто на мониторе моргнул курсор.

Силикон толстый, удары держит, открывать и заряжать — в том числе беспроводно — совершенно не мешает. Минусы честные и предсказуемые: кейс становится заметно крупнее и квадратнее, поэтому в тесный карман джинсов уже не сунешь, а силикон, как всегда, тянет на себя пыль и ворс. И ещё нюанс — штука так нравится домашним, что если в семье есть ещё кто-то с AirPods Pro, чехол вполне может сменить хозяина в первый же день.

Цена: ~4200 ₽ (с учетом доставки)

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MP3-плеер INNIOASIS в духе iPod Classic — для музыки без смартфона

Иногда хочется слушать музыку — и только музыку, без уведомлений, мессенджеров и соблазна нырнуть в ленту. Раньше для этого был iPod, теперь его нет. А INNIOASIS возвращает то самое ощущение: отдельный сенсорный плеер, куда заливаешь треки, надеваешь наушники и уходишь гулять. И телефон при этом остаётся в кармане.

Форматы понимает любые, вплоть до FLAC и WAV, поэтому берут его чаще как бюджетный аудиофильский вариант, а не просто «плеер для бабушки». Только не ждите от него плавности iPhone — по меню он иногда подлагивает, а Bluetooth при первом коннекте бывает капризным, это правда. И батарея со временем подсядет, тем более что она несъёмная. Но если вам нужен именно отдельный плеер в духе iPod и за вменяемые деньги — в таком дизайне ему толком нет альтернатив.

Цена: ~5250 ₽ (с учетом доставки)

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Пиксельная колонка Divoom MiniToo с часами и будильником

У меня рядом с монитором всегда стоит какая-нибудь мелочь, на которую приятно косить глазом, и Divoom MiniToo прописалась там сразу. Вся передняя панель — пиксельный экран: часы, свой пиксель-арт, анимации, больше семидесяти циферблатов. Первую неделю я честно менял картинку по десять раз в день.

А между делом это ещё и колонка — 5 Вт, Bluetooth, читает и USB, и карту памяти. Плюс будильник, белый шум и таймер Помодоро, который я включаю на длинных текстах, и пиксельный отсчёт почему-то подгоняет лучше, чем таймер на iPhone. Басов, конечно, не завезли — не тот размер, — да и звук у неё слабее, чем у старших моделей Divoom. Но для подкаста фоном или утренних новостей хватает с головой.

Цена: ~4550 ₽ (с учетом доставки)

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