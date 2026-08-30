Почему стоит купить Аэрогриль BORK G510: 12 режимов, готовка без масла и сушка овощей и фруктов

«BORK» давно делает технику с узнаваемым дизайном и ценниками, от которых слегка вздрагиваешь. Недавно мы разбирали моющий пылесос от этого бренда, а теперь дошли руки до кухни — на очереди аэрогриль BORK G510 за 36 000 рублей. Сумма серьёзная, так что давайте по-честному: за что тут просят такие деньги? Нержавеющий корпус, дюжина программ, режим сушки и фирменное приложение с рецептами. Аргументы за ценник есть, но сразу предупрежу — подойдёт он не всем.



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Один прибор вместо фритюрницы, гриля и духовки

Аэрогриль часто путают с фритюрницей, но масло тут почти ни при чём. Внутри — компактная камера, где вентилятор гоняет горячий воздух со всех сторон и обжаривает еду. Корочка получается хрустящей, а жира уходит в разы меньше: там, где сковороде нужен стакан масла, аэрогрилю хватает ложки или вообще ничего.

Отсюда и вся любовь к формату. Он быстрее духовки — прогрев занимает пару минут, а не двадцать. Масла нужно меньше, а значит, и калорий меньше — плюс для тех, кто следит за питанием. И возни минимум: закинули крылышки или картошку, выбрали режим и пошли заниматься своими делами. По сути, один прибор заменяет фритюрницу, гриль и мини-духовку разом.

На этом фоне и появляется BORK G510. У самого «BORK» это, по сути, единственный аэрогриль привычного формата — есть ещё модель покрупнее, похожая на настольную мини-печь, но она заметно дороже. То есть выбирать внутри бренда особо не из чего. Дизайн разработан в Австралии, и это видно: строгий корпус из нержавейки, минимум кнопок, сенсорный дисплей. Рассчитан прибор на семью из 2-4 человек. За 36 000 рублей вам достаются металл вместо пластика, 12 программ и приложение с рецептами. Стоит ли оно того? Давайте разбираться.

Купить BORK G510

Все важные цифры в одной таблице

Прежде чем копаться в деталях, соберём все сухие цифры в одну таблицу — так проще понять, с чем вообще имеем дело и нужен ли вам такой аэрогриль под ваши задачи.

Параметр Значение Мощность 2000-2400 Вт Объём корзины 4,8 л Максимальная температура до 200 °C (в режиме сушки от 40 °C) Количество программ 12 автоматических режимов Материал корпуса нержавеющая сталь Управление LCD-дисплей и поворотные регуляторы Режим дегидратации есть Время работы до 60 мин в основных режимах, до 120 мин на разогреве, до 10 часов на сушке Приложение с рецептами есть

Прогревается за пару минут и кормит четверых

Мощность здесь 2000-2400 Вт. На деле это значит, что рабочей температуры прибор достигает быстро: ждать долгий прогрев, как у духовки, не придётся. Загрузили продукты, выбрали режим — и через пару минут внутри уже жарко.

Объём корзины — 4,8 литра. Это не рекорд, но вполне себе рабочий размер. Порция куриных крылышек, картошка фри или запечённые овощи на 3-4 человека помещаются за один заход. Температура регулируется до 200 °C — хватает и на румяную корочку, и на деликатные режимы.

По времени всё логично: до 60 минут в основных режимах, до 120 минут на разогреве и до 10 часов на сушке. Здесь же прячется ответ на вопрос, чем аэрогриль отличается от духовки: он быстрее прогревается, экономит время и тратит меньше электричества на те же блюда.

Нержавейка не желтеет и не впитывает запахи

Нержавеющая сталь — главное, чем G510 отличается от массовых моделей. И дело не только в красоте: нержавейка не впитывает запахи, не желтеет от температуры и спокойно переживает удары. Пластиковые аналоги через год-два часто выглядят потрёпанными — с металлом такого не случится.

Есть и обратная сторона. Модель тяжелее пластиковых собратьев, хотя габариты для кухни обычные — на столешнице помещается без проблем. А ещё металл греется сильнее пластика, так что ставить аэрогриль впритык к стене или навесным шкафам не стоит. Мелочь, о которой в описаниях обычно молчат, но на кухне она важна.

Двенадцать программ, сушка и свое приложение

Помимо самого железа, за удобство отвечают дисплей, автоматические программы, режим сушки и приложение. Каждый из 12 режимов заранее настроен под свой тип продуктов, чтобы не подбирать температуру и время вручную:

Custom (пользовательская) — ручная настройка под свой рецепт;

Grill (режим гриль) — для мяса и стейков с корочкой;

Bake (режим выпечка) — кексы, запеканки, воздушная выпечка;

Roast (режим запекание) — крупные куски мяса и птицы;

Dehydrate (сушка и дегидратация) — чипсы, пастила, травы;

Reheat (режим разогрев) — вчерашняя пицца снова хрустит, а не размокает;

Fresh Chips — свежий картофель фри;

Frozen Chips — замороженный фри прямо из пакета;

Frozen Snacks — наггетсы и прочие полуфабрикаты;

Chicken — цыплёнок целиком или частями;

Vegetables — овощи на гарнир;

Fish — деликатная рыба без пересушивания.

Чаще всего в быту гоняют разогрев и замороженные снеки. Именно из-за них аэрогриль включают каждый день, а не достают по праздникам. Но признаюсь честно, я стал фанатом картошки фри из аэрогриля. Реальный топ, который теперь советую всем.

Купить BORK G510

Домашние чипсы и сушеные травы

Сушка — недооценённая штука. Многие включают её пару раз, а потом уже не могут остановиться. В режиме дегидратации температура опускается до 40-90 °C, а время растягивается до 10 часов. Влага уходит медленно, а вкус, аромат и текстура остаются на месте.

Что реально стоит попробовать:

Яблочные или банановые чипсы — около 60 °C на 6-8 часов; Вяленое мясо (джерки) — примерно 70 °C на 5-7 часов; Сушёные травы и зелень — 40-45 °C на 3-4 часа.

Домашние снеки без сахара и консервантов, с понятным составом — для семьи с детьми это заметный плюс. У меня дочке годик, и она с радостью жует сушеные яблоки. Точно знаю, что нет никакой химии, а ребенку радость.

Удобное приложение для аэрогриля

Фирменное приложение — то, чем «BORK» отличается от безымянных аэрогрилей с маркетплейсов. Внутри лежат авторские рецепты с уже прописанными параметрами. Не нужно гуглить, сколько ставить градусов и на сколько минут: приложение само раскладывает всё по шагам под каждый режим.

Плюс мелочи вроде подсчёта калорий и подсказок по подаче. По сути, вы доплачиваете не только за железо, но и за готовую базу рецептов — кому-то это важнее лишнего литра объёма. При этом без приложения тоже нормально живётся: аэрогриль отлично работает и без телефона. Но если лень думать над температурой — оно снимает вопросы.

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Как аэрогриль смотрится на фоне конкурентов

Честно сравнивать аэрогрили — задача так себе: у каждого бренда свой набор козырей. Смотреть имеет смысл сразу на несколько вещей: объём корзины, мощность, наличие двойной зоны и фирменного приложения. Собрал актуальных конкурентов в одну таблицу — и разница в подходах видна сразу.

Модель Объём Мощность Двойная зона Приложение BORK G510 4,8 л 2000-2400 Вт нет есть Ninja MAX PRO AF180EU 6,2 л 1750 Вт нет нет (книга рецептов) Ninja Foodi FlexDrawer AF500EU 10,4 л (2×5,2 л) 2470 Вт да нет Tefal Dual Easy Fry EY9228E0 9 л (5,5+3,5 л) 2700 Вт да есть COSORI Dual Blaze TwinFry 10 л (2×5 л) 2800 Вт да есть (Wi-Fi)

Конкуренты в среднем крупнее, и почти у всех — две зоны готовки: «Ninja», «Tefal» и «COSORI» дают по 9-10 литров и два независимых отсека. По максимальной температуре дальше всех уходит «Ninja MAX PRO» — до 240 °C, вот только ни двойной зоны, ни приложения у него нет, только бумажная книжка с рецептами. Вывод простой: BORK меньше по объёму и без двойной зоны, зато со стильным нержавеющим корпусом и рецептами в приложении.

Не смогли определиться между моделями? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — подскажем, что взять под ваши задачи.

Одна большая корзина против двух маленьких

Модный тренд последних лет — dual-zone, две отдельные камеры, чтобы готовить два блюда сразу. У G510 её нет. Но для семьи из 2-3 человек это не то чтобы минус, и вот почему.

Одна большая корзина на 4,8 л на деле удобнее двух маленьких: целая курица влезает, а мыть нужно одну чашу, а не две. Устройства с двумя зонами — «Ninja Foodi FlexDrawer», «Tefal Dual Easy Fry», «COSORI Dual Blaze» — почти всегда крупнее, на 9-10 литров, и занимают больше места на кухне. Платить объёмом и лишними сантиметрами столешницы за функцию, которой пользуешься пару раз в месяц, — сделка сомнительная.

Если вы не готовите два разных блюда строго одновременно и каждый день, отсутствия двойной зоны вы попросту не заметите.

Кому стоит брать, а кому лучше пройти мимо

Теперь по делу — кому эта модель зайдёт, а кому лучше присмотреться к альтернативам.

Купите BORK G510, если:

у вас семья из 2-4 человек, которая готовит 4-5 раз в неделю;

вам важен нержавеющий корпус, а не пластик;

нужен режим сушки для чипсов, пастилы и вяленого мяса;

цените пошаговые рецепты и расчёт калорийности в приложении;

не хотите менять аэрогриль каждые пару лет и готовы разово доплатить;

хотите готовить с минимумом масла.

Присмотритесь к альтернативам, если:

вы регулярно готовите на компанию из 5 человек и больше;

вам нужна двойная зона для двух блюд одновременно;

ищете бюджетный вариант;

аэрогриль понадобится буквально пару раз в месяц.

Если совсем коротко: BORK G510 — это тот случай, когда платишь не за литры и не за длинный список функций, а за то, чем реально пользуешься каждый день. Нержавеющий корпус не желтеет и не царапается, выглядит дорого даже через пару лет, а аккуратный дизайн не стыдно оставить на виду, а не прятать в шкаф. Главное — готовая база рецептов прямо в приложении: не нужно гуглить время и температуру, выбрал блюдо и запустил. G510 собран так, что его не хочется менять каждые пару лет — а значит, в пересчёте на срок службы он выходит выгоднее, чем кажется на ценнике. Если вы готовите часто и цените, чтобы техника просто работала и радовала глаз, — это ваш вариант.

Купить BORK G510