Игровой флагман POCO F9 Ultra: что покажут на презентации 1 сентября

POCO назвала дату премьеры линейки F9 — смартфоны покажут 1 сентября. Старшая модель серии, POCO F9 Ultra, снова тянется к премиальному флагманскому уровню, но основной упор производитель делает на играх и производительности. В основе игрового опыта тут работают вместе платформа Snapdragon 8 Elite Gen 5, VisionBoost D8, оптимизация WildBoost и охлаждение LiquidCool. Они отвечают за мощную и стабильную работу, игры на высоких кадрах, отзывчивое управление и звук Sound by Bose 2.1. Эти две вещи стали смысловым центром поколения, и модель уже претендует стать новым флагманом для геймеров.



Мощность, картинка и отклик — POCO F9 Ultra выходит на новый уровень

За производительность отвечает платформа Snapdragon 8 Elite Gen 5 в связке с VisionBoost D8. Если вы уже прикидывали, какой POCO взять со скидками, то новая старшая модель заметно поднимает планку.

Для тяжелых сценариев в POCO F9 Ultra работает система LiquidCool. Она собрана из нескольких элементов:

испарительная камера LHP площадью 6300 мм²;

графитовое покрытие на 17 820 мм²;

приподнятая 3D-конструкция над чипом.

Вместе это улучшает теплопроводность. По данным лаборатории POCO, температура SoC падает до 3°C, что дает более устойчивую основу для долгой нагрузки. Поверх этого работает оптимизация WildBoost. Она подбирает стратегию под целевой FPS и конкретную игру, гасит просадки кадров, следит за нагревом и балансирует энергопотребление. Флагманская платформа дает вычислительную мощь, а охлаждение и планировщик помогают держать производительность под серьезной нагрузкой.

Тут важно не путать две цифры. До 185 кадров в секунду — это максимальная частота кадров в поддерживаемых играх, а 185 Гц — предельная частота обновления самого AMOLED-экрана, которая и создает визуальную базу для контента с высоким FPS. По официальной информации о совместимости, серия F9 тянет нативные 185 FPS в 24 играх, а часть популярных проектов идет на 165 FPS.

Есть запас и по управлению. Серия F9 поддерживает частоту опроса сенсора до 480 Гц по десяти точкам касания, а мгновенную — до 4800 Гц. Это помогает отклику при быстрых тапах, свайпах и мультитаче. Функции нужно включать в соответствующем режиме Game Turbo.

От самой платформы, WildBoost и LiquidCool до оптимизации высоких кадров, экрана на 185 Гц и игрового управления POCO F9 Ultra собирает полный набор возможностей. Тут и рендер, и планирование нагрузки, и вывод картинки, и обработка касаний в одном аппарате.

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Звук от Bose 2.1 — игры и фильмы зазвучат объемнее

Премиальность POCO F9 Ultra не заканчивается на производительности. Тут поставили Sound by Bose, и если вы давно выбираете, какой POCO купить в августе, то звук может стать дополнительным аргументом.

В основе два симметричных динамика 1115D и отдельный вуфер 1620, которые вместе образуют систему 2.1. В шутерах это работает на пользу: шаги, выстрелы и позиционные подсказки прямо влияют на игру. А в фильмах, музыке и коротких роликах добавляется более глубокий бас, стабильная сцена и широкая панорама звука.

Система Sound by Bose 2.1 обслуживает не только игры. Она вытягивает и фильмы, и музыку, и повседневный контент, так что развлекательный сценарий POCO F9 Ultra не упирается в один режим. По сути POCO F9 Ultra ставит в центр производительность и игры, но начинает тянуть премиальный опыт и в другие зоны флагманского уровня. Звук тут первый пример такого расширения, и на нем производитель точно не остановится.

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Игры — главная сила модели, а звук добавляет погружения

Если собрать все вместе, картина понятная. Snapdragon 8 Elite Gen 5, VisionBoost D8, WildBoost и LiquidCool образуют фундамент производительности, а игры до 185 FPS и продвинутое управление закрывают рендер высоких кадров и отклик. На этом фоне логично вспомнить, как POCO устроила большую распродажу и что из серии реально брать.

Поверх ядра игрового опыта система Sound by Bose 2.1 усиливает звук и погружение. Игры — самая очевидная сильная сторона POCO F9 Ultra на этом этапе, а звук делает набор более цельным. Остальные премиальные детали производитель будет раскрывать по ходу предпремьерной кампании.

Открытыми остаются два вопроса — конфигурации и цена. Глобальная презентация POCO пройдет 1 сентября в 15:00 по Москве. И тут интересно не только то, сколько попросят за POCO F9 Ultra, но и то, как компания применит свою фирменную ценовую стратегию.

Если финальный ценник продолжит привычный для POCO подход с упором на выгоду, старшая модель зайдет не только фанатам производительных смартфонов. Она приглянется и тем, кому нужен и топовый гейминг, и полноценный премиальный опыт разом. За такой набор вряд ли попросят как за бюджетник, но именно баланс цены и начинки у POCO обычно и получается лучше всего. Ждать осталось недолго, и уже 1 сентября все встанет на свои места, включая цену. Купить POCO F9 Ultra можно будет на AliExpress.

Купить POCO F9 Ultra на AliExpress

Если с AliExpress не сложилось, POCO F9 Ultra спокойно можно будет заказать и на Ozon. Доставка обычно быстрее, а при спорах с продавцом площадка чаще встает на сторону покупателя. Цены иногда чуть выше, зато оплата привычная и без плясок с картами. Плюс баллы и акции Ozon порой сбивают итоговый ценник ниже, чем кажется на старте. Смотрите, где выгоднее именно сейчас, и выбирайте удобный вариант.

Заказать POCO F9 Ultra на Ozon

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