Скачать T-Банк на iPhone c iOS 27: вышло новое приложение Craftersy

Т-Банк снова вернулся в App Store, причем на этот раз приложение уже подготовили к актуальной iOS 27. Как обычно, искать название банка в магазине бесполезно: клиент спрятан под другим именем и внешне никак не выдает свое настоящее назначение. Но после запуска перед вами оказывается привычный Т-Банк со счетами, вкладами, переводами и оплатой с айфона. Я установил новую версию и проверил, что в ней работает.



Под каким названием Т-Банк появился в App Store

На этот раз приложение называется Craftersy. По названию и оформлению догадаться, что перед вами банковский клиент, практически невозможно. Именно в этом и заключается смысл такой маскировки: в карточке App Store приложение выглядит как совершенно посторонняя программа и не афиширует связь с Т-Банком.

Скачать новый Т-Банк на айфон

Схема уже знакомая. Вместо того чтобы публиковать приложение непосредственно под банковским брендом, в магазин попадает замаскированная версия клиента. Через некоторое время ее могут удалить, после чего появляется следующая копия с другим названием и оформлением. Аналогичным образом возвращаются и другие российские сервисы.

Самое интересное в Craftersy — не очередное новое имя, а изменения внутри. Разработчики оптимизировали приложение для iOS 27, поэтому его можно нормально использовать после перехода на свежую систему Apple. Это особенно важно сейчас, когда iOS 27 уже доступна пользователям и многие обновляют свои айфоны.

Устанавливается Craftersy самым обычным способом: открываете страницу приложения в App Store, нажимаете кнопку загрузки и ждете окончания установки. Никаких сторонних магазинов, сертификатов, профилей разработчика и других манипуляций не требуется. После запуска становится понятно, что перед вами именно банковский клиент. Если хотите оперативно узнавать о появлении таких приложений, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. Обычно подобные приложения лучше устанавливать сразу после появления в App Store.

Как авторизоваться в новом приложении

Если на айфоне сохранилась предыдущая версия Т-Банка, процесс входа можно заметно упростить. Новый клиент способен использовать старое приложение для подтверждения пользователя, благодаря чему не придется вводить код из СМС и проходить авторизацию с самого начала.

После выбора соответствующего варианта Craftersy переключает вас в установленный ранее Т-Банк, получает подтверждение и возвращает обратно. После этого открывается уже ваш банковский профиль. Вся процедура занимает буквально несколько секунд. Старого приложения на айфоне нет? Это не проблема. Такой способ входа можно пропустить и воспользоваться стандартной авторизацией по номеру телефона.

При этом предыдущий клиент Т-Банка я бы пока не удалял. Даже если появился более свежий вариант, старая версия остается хорошей страховкой и может пригодиться для авторизации в следующих приложениях банка. Ранее мы разбирали настройки айфона против удаления приложений, которые стоит проверить, если на смартфоне остались программы, уже исчезнувшие из App Store. Если столкнетесь с проблемами при установке или входе, можно написать в наш чат в Telegram или МАКС.

Какие функции работают в Craftersy

После авторизации Craftersy превращается в обычный Т-Банк. Это не приложение с несколькими базовыми возможностями на случай удаления основного клиента, а полноценный доступ к банковскому аккаунту. Внутри отображаются карты, счета и остатки, доступна история операций, кэшбэк, бонусы и привычные способы переводов.

Вклады тоже находятся на своих местах. Можно посмотреть суммы и условия, пополнить счет, перевести деньги по номеру телефона или воспользоваться QR-кодом. В повседневном использовании существенной разницы с предыдущими версиями клиента нет.

Одна из главных возможностей — оплата покупок непосредственно с айфона. В приложении доступен T-Pay: выбираете оплату телефоном, после чего остается поднести iPhone к совместимому терминалу. Для передачи данных используется Bluetooth, поэтому NFC и Apple Pay для такой оплаты не требуются. Правда, будьте осторожны, я своими глазами видел, как с помощью T-Pay случайно оплачивали чужие покупки.

С учетом оптимизации Craftersy под iOS 27 это особенно актуально для тех, кто уже обновил систему и хочет пользоваться банковским приложением без дополнительных обходных способов. Кстати, если следите за скидками, у меня есть канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, куда я складываю интересные товары и предложения с AliExpress. А если интересно, как Apple подходит к приложениям в своем магазине, мы отдельно разбирали, правда ли, что Apple удалит приложения без VPN и чего на самом деле стоит ждать пользователям.

Стоит ли скачивать Craftersy прямо сейчас

Откладывать установку особого смысла нет. Практика с российскими банковскими приложениями в App Store показывает, что предсказать срок жизни очередной версии невозможно. Сегодня она спокойно скачивается из магазина, а спустя некоторое время карточка может стать недоступна.

Поэтому, если пользуетесь Т-Банком на айфоне, лучше установить Craftersy, пока приложение есть в App Store. При этом предыдущую версию банка можно оставить на смартфоне в качестве запасной. Она не мешает новой и потенциально пригодится для быстрого подтверждения входа. Но не храните слишком много старых клиентов, это может быть опасно, и мы объясняли, почему.

В итоге сейчас оптимальная схема выглядит просто: Craftersy используем как актуальный клиент, тем более что его уже оптимизировали для iOS 27, а старое приложение не удаляем на случай, если оно еще понадобится. Все основные возможности Т-Банка остаются под рукой: счета, карты, вклады, переводы и оплата с айфона. А если Craftersy со временем исчезнет из магазина, установленная копия останется на устройстве, поэтому главное — успеть скачать ее заранее.