Приложение Т-Банка снова в App Store. Как скачать его на iPhone

Приложение Т-Банка опять лежит в App Store, и его можно спокойно скачать на айфон. Живет оно под чужим именем и с чужой иконкой, но внутри это полноценный банк: все счета, вклады и оплата айфоном на месте. Я не поверил на слово, скачал сам, вошел и потыкал каждую функцию. Недавно я разбирал, почему не уйду на Android даже если из App Store выпилят все российские приложения, и вот вам свежий пример того, как банки продолжают возвращаться в обход блокировок.



Как новый Т-Банк выглядит в App Store

В поиске App Store банк прячется под названием K8CHEN PRO. Иконка бежевая, с каким-то чипом внутри рамки, на банк не похожа совсем. Скриншоты тоже чужие: там показывают приложение для управления проектами, бюджетами и стройкой, All projects under control и прочий интерфейс из другой вселенной.

Скачать новый Т-Банк на айфон

Это стандартный прием. Банк заливает клон под видом безобидной утилиты, Apple его через какое-то время находит и удаляет, банк заливает снова под новым именем. По такой же схеме люди ставят себе другие сервисы, я уже показывал, как скачать приложение Ленты после удаления из магазина. Логика одна, меняются только вывеска и иконка.

Меня в этой маскировке всегда веселит уровень проработки. Тут не просто левое название, а целая легенда: первое место в категории, аккуратные скриншоты про сметы и планировку помещений. Со стороны придраться не к чему, обычный сервис для прорабов и дизайнеров. Именно поэтому такие клоны и проскакивают модерацию, живого банка в описании нет ни в одном месте.

Находите карточку, жмете «Загрузить» и ждете, пока приложение встанет на рабочий стол. Внешне оно скачивается как обычная программа, никаких профилей и сертификатов ставить не нужно. Проверять подлинность советую по одному признаку: настоящий клон Т-Банка после запуска сразу уводит вас на экран входа с фирменным оформлением, а не в интерфейс про стройку. Хотите первыми узнавать про такие обходы? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, мы про подобные трюки пишем регулярно.

Как войти без кода из СМС

После запуска приложение сразу предлагает войти без кода из СМС. На экране так и написано: «Откроем старое приложение, чтобы узнать вас». Это ключевой момент. Если у вас на айфоне остался старый Т-Банк, новый клиент просто дергает его для авторизации, и никакой СМС ждать не надо.

Я нажал «Войти без кода», система открыла старое приложение, подтвердила, что это я, и вернула обратно уже с моим профилем. Весь вход занял пару секунд. Если старого приложения нет, никто не бросит: можно нажать «Пропустить» и авторизоваться по номеру телефона обычным способом.

Совет на будущее: старое приложение лучше не удалять и вообще беречь от случайного сноса. Я уже рассказывал про настройки айфона против удаления, которые помогают не потерять программу с рабочего стола. С банковскими клонами это особенно актуально, потому что именно старая копия часто выручает при входе. Если на входе что-то пойдет не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

Что работает: счета, вклады и оплата айфоном

Тут самое интересное. Это не урезанная витрина, а нормальное рабочее приложение. После входа я увидел все свои счета: и карту Black, и Tinkoff Platinum, и остатки по каждой. На месте раздел «Все операции» с тратами за месяц, «Кэшбэк и бонусы», переводы по телефону и пополнение счета.

Вклады тоже открылись полностью, со всеми суммами и условиями. То есть это не заглушка для галочки, а тот же банк, к которому вы привыкли, просто в новой обертке. Работают переводы по телефону, сканирование QR-кода и оплата по счетам, я прогнал самые ходовые сценарии и ни на одном не уперся в заглушку.

Отдельно проверил оплату айфоном, ради нее половина людей и держит банковский клиент. Нажимаешь «Оплатить айфоном», появляется T-Pay и знакомое «Поднесите телефон к терминалу». Я поднес телефон к обычному кассовому терминалу в магазине, и оплата по Bluetooth прошла с первого раза, без зависаний и повторных попыток. Для айфона, с которого давно убрали привычный бесконтакт, это до сих пор ощущается почти как магия.

Для тех, кто следит за скидками: у меня есть канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, где я собираю выгодные находки с AliExpress. Раз уж оплата с айфона снова работает без плясок с бубном, тратить бонусы и кэшбэк стало заметно приятнее. А про сам механизм блокировок я тоже писал, например разбирал, правда ли что Apple удалит приложения без VPN и насколько эти слухи вообще близки к реальности.

Сколько приложение продержится

Честно, точный срок никто не назовет. Такие клоны живут от нескольких дней до пары недель, потом Apple их находит и убирает из App Store. Поэтому логика простая: увидели в поиске — ставьте сразу, не откладывайте на потом. Уже установленное приложение после удаления из магазина обычно продолжает работать, слетает только возможность скачать его заново.

Мой план такой. Ставлю новый клиент, старый Т-Банк держу рядом как запасной вариант для входа, и не трогаю оба. Когда очередную копию удалят, банк почти наверняка вернется под новым именем и с новой иконкой, как это было уже не раз. А пока у нас снова есть полноценное приложение Т-Банка на айфоне, со счетами, вкладами и оплатой по Bluetooth. По моим ощущениям, это и есть то самое новое приложение, которого многие ждали.