Регистрация в Telegram без номера: 4 способа в 2026 году

Telegram давно позиционирует себя как мессенджер с максимальной приватностью, но парадоксальным образом требует при регистрации именно номер телефона, то есть кусок персональных данных, который сам по себе идентифицирует человека. Сюрпризов у мессенджера хватает и без этого: недавно мы разбирали, почему Telegram заваливает уведомлениями и перегревает iPhone, а теперь пришла пора решить вопрос с номером на входе.



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В 2026 году проблема стала еще острее: часть российских операторов ограничивает прием кодов от Telegram, часть номеров попадает в черные списки после каждого нового ограничения, а покупка второй SIM-карты только ради мессенджера выглядит избыточно.

Ниже собрал четыре реально работающих способа зарегистрироваться в Telegram без физической SIM-карты, с пошаговыми инструкциями и разбором подводных камней каждого варианта.

Основные сценарии, когда нужен Telegram без своего номера:

Создание анонимного аккаунта для рабочей переписки или ведения канала

Второй аккаунт для разделения личного и делового общения

Регистрация после того, как основной аккаунт был заблокирован

Доступ к региональным стикерам, ботам и каналам через номер другой страны

Обход операторских фильтров, из-за которых код от Telegram не приходит на реальный номер

Если нужен самый быстрый вариант, это виртуальный номер через сервис SMSFAST: регистрация занимает пару минут, а номера доступны из 190+ стран. Но давайте разберем все рабочие варианты по очереди, чтобы вы выбрали оптимальный под свою задачу.

Почему Telegram все равно требует номер

Хотя Telegram и заявляет о приоритете приватности, номер телефона все равно нужен ему, и на то есть три причины. Забегая чуть вперед, отмечу: если на iPhone у вас уже стоят и Telegram, и МАКС, заранее гляньте, уживаются ли два мессенджера на одном аппарате, чтобы потом не удивляться нагрузке. А теперь по порядку.

Во-первых, номер служит уникальным идентификатором аккаунта: при потере пароля восстановление идет через SMS на тот же номер. Во-вторых, номер работает как антиспам-фильтр, ведь массовая регистрация требует массу SIM-карт, а это затрудняет создание ботов и фейков. В-третьих, номер связан с адресной книгой: Telegram автоматически показывает, кто из контактов уже пользуется мессенджером.

Важный нюанс: после регистрации Telegram позволяет полностью скрыть номер от других пользователей. В настройках можно отключить его показ даже контактам, а связь с аккаунтом останется только у самого Telegram. То есть номер нужен для входа, но необязательно виден вашим собеседникам.

Способ 1. Виртуальный номер онлайн, самый быстрый путь

Самый быстрый и удобный вариант, это арендовать виртуальный номер через SMSFAST. Такой номер часто выручает и тех, у кого не приходят уведомления в Telegram из-за фильтров оператора. Это не VoIP-номер вроде Google Voice или Skype (Telegram блокирует такие категории), а реальная SIM-карта в дата-центре, доступ к которой дается через личный кабинет. Пошаговая инструкция:

Установите Telegram на устройство. Приложение доступно для iOS, Android, Windows, macOS и Linux, а также как веб-версия. Для регистрации подойдет любая платформа. Зарегистрируйтесь на SMSFAST и пополните баланс. Достаточно 30-50 рублей для одной активации. В каталоге сервиса найдите Telegram (он в разделе «Сервисы») и выберите страну номера. Для стабильной работы лучше брать номера стран с активной аудиторией Telegram: Казахстан, Индонезия, Малайзия, Индия, Бразилия. Отдельная особенность: индонезийские и малайзийские номера проходят с наименьшим числом дополнительных проверок. Купите номер. Он появится в личном кабинете за 2-3 секунды. Скопируйте его полностью, включая код страны. Запустите Telegram, введите виртуальный номер в форму регистрации и запросите отправку SMS. Код придет в личный кабинет сервиса за 10-60 секунд. Скопируйте его, введите в Telegram, придумайте имя, и регистрация завершена.

Если после запроса код не пришел за 3-5 минут, при системных сбоях помогает переключение на другого оператора той же страны в каталоге SMSFAST.

Из плюсов:

Скорость: весь процесс занимает 3-5 минут

Низкая стоимость, от 10 рублей за активацию

Выбор из 190+ стран, без документов и походов в салон связи

Реальная SIM-карта, а не VoIP, поэтому Telegram такие номера не блокирует

Из минусов:

Номер закреплен за вами только на время аренды (при краткосрочной активации это 20 минут после получения кода)

Для долгого доступа к аккаунту стоит сразу настроить двухфакторную защиту (о ней ниже) или взять долгосрочную аренду номера

Способ 2. Аренда номера на месяц вперед

Если вы планируете пользоваться Telegram-аккаунтом постоянно и хотите восстанавливать доступ через тот же номер, разовой активации мало. После ее окончания номер уходит обратно в пул сервиса и может достаться другому пользователю уже через несколько часов или дней, а тогда восстановить аккаунт не выйдет.

Решение простое, это долгосрочная аренда. Номер берется на срок от 1 дня до 1 месяца с возможностью продления. Весь этот срок номер закреплен только за вами, никто другой его не получит, а вы принимаете неограниченное число SMS.

Стоимость долгосрочной аренды зависит от страны и оператора:

Страна Аренда 30 дней Оптимально для Казахстан 150-300 ₽ СНГ-контакты, обход блокировок Индонезия 100-250 ₽ Стабильная работа с Telegram Малайзия 150-300 ₽ Без региональных ограничений США 400-800 ₽ Международная аудитория Бразилия 200-400 ₽ Стабильные SIM-номера

При долгосрочной аренде вы получаете полный контроль над аккаунтом: можете восстанавливать пароль, менять двухфакторную защиту, добавлять устройства. Хотите первыми узнавать про свежие способы обойти блокировки и другие новости про Telegram? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем все самое полезное из мира техники.

Способ 3. Второй номер оператора и eSIM

Некоторые российские операторы позволяют оформить вторую SIM (или eSIM) без покупки нового тарифа, как дополнительный номер к основному аккаунту. У МТС это «Второй номер», у Билайн «Мультиномер», у Мегафона «Мультифон».

Из плюсов тут полностью физический номер, никаких вопросов от Telegram и полноценная активация. Из минусов: второй номер стоит от 200 до 500 рублей в месяц, для его получения нужно посетить салон связи или заказать доставку курьером, а сам процесс занимает от нескольких часов до пары дней. Для разовой регистрации это избыточно, а для долгого использования сопоставимо по цене с долгосрочной арендой виртуального номера, но менее гибко.

Вариант оправдан, если вам нужен именно физический номер для восстановления доступа по паспорту, например при потере устройства и невозможности войти через двухфакторную защиту.

Способ 4. Бесплатные публичные номера, но с оговорками

В интернете легко найти сервисы бесплатных публичных номеров. Идея простая: сервис публикует список номеров, все SMS на них видны публично, и любой может попытаться зарегистрироваться. На практике с Telegram этот способ практически не работает:

99% публичных номеров уже занесены Telegram в черные списки, и SMS на них не отправляется

Даже если номер новый и пока работает, любой другой пользователь интернета увидит ваш код и войдет в аккаунт первым

После первой регистрации номер обычно улетает в бан за несколько минут, и восстановить доступ уже не получится

Использовать такой способ можно разве что для одноразового доступа к какому-нибудь боту или каналу, без планов вести полноценный аккаунт.

Как обезопасить аккаунт на виртуальном номере

Основной риск при регистрации через краткосрочную активацию, это потеря доступа, если номер вернется в пул и попадет к другому пользователю. Есть три меры, которые защищают аккаунт полностью и делают привязку к SIM-карте неактуальной.

Двухфакторная защита паролем. Откройте Настройки, зайдите в раздел Конфиденциальность, выберите Двухэтапная проверка и нажмите Включить. Придумайте пароль и укажите резервный email. С этого момента, даже если кто-то получит код на ваш бывший номер, войти в аккаунт без пароля он не сможет.

Резервный email для восстановления. В тех же настройках двухэтапной проверки укажите email, к которому у вас есть постоянный доступ. Через него можно сбросить пароль, если он потеряется.

Активные сеансы на других устройствах. Откройте Настройки и раздел Устройства. Убедитесь, что аккаунт активирован на всех ваших устройствах: телефоне, планшете, компьютере. Если есть активная сессия, Telegram позволит войти на новое устройство без SMS, через код в уже открытом приложении.

С включенной двухфакторкой и резервным email виртуальный номер после аренды становится необязательным, ведь восстановление возможно через пароль и почту.

Если Telegram не принимает виртуальный номер

Такое случается в 3-5% активаций. Разберем причины и решения:

«Слишком много попыток». Telegram ограничивает частоту запросов кода с одного IP-адреса. Подождите сутки или смените IP: перезагрузите роутер либо переключитесь с Wi-Fi на мобильный интернет.

Код не приходит на номер конкретной страны. Просто смените страну , например попробуйте Казахстан или Беларусь. Telegram применяет разные политики к регионам, и такой обход почти всегда срабатывает.

, например попробуйте Казахстан или Беларусь. Telegram применяет разные политики к регионам, и такой обход почти всегда срабатывает. «Этот номер запрещен». Номер уже использовали для регистрации, и он попал в черный список. Отмените активацию и купите номер другого оператора той же страны.

Код приходит, но Telegram пишет «Неверный код». Проверьте, что копируете код полностью, без лишних пробелов. Если не помогает, значит истек срок действия (5 минут), запросите новый.

Не получается активировать номер или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, как выкрутиться.

Сравнение всех способов

Чтобы было проще выбрать, собрал все четыре варианта в одну таблицу:

Способ Скорость Стоимость Надежность Оптимально для Виртуальный номер (активация) 3-5 мин От 10 ₽ Высокая Разовая регистрация Долгосрочная аренда 3-5 мин От 100 ₽/мес Максимальная Постоянный аккаунт Второй номер оператора От суток 200-500 ₽/мес Максимальная Требуется физ. номер Бесплатный публичный номер 10 мин Бесплатно Очень низкая Одноразовый доступ

Вопросы и ответы

Можно ли зарегистрировать Telegram полностью анонимно?

Практически да. Виртуальный номер не связан с вашими паспортными данными, а регистрация на самом сервисе требует только email. После регистрации отключите показ номера в настройках приватности и включите двухэтапную проверку, тогда аккаунт станет полностью анонимным для других пользователей.

Заблокирует ли Telegram аккаунт из-за виртуального номера?

Нет. Telegram технически не может отличить виртуальный номер с реальной SIM-картой от обычного мобильного, ведь с точки зрения оператора это одна и та же SIM. Блокируются только VoIP-номера вроде Skype и Google Voice, а виртуальные номера с реальными SIM в эту категорию не попадают.

Можно ли создать новый аккаунт, если старый заблокировали?

Да, но с оговоркой. Telegram блокирует не номер, а аккаунт. Регистрация нового аккаунта на новый номер, в том числе виртуальный, обычно проходит без проблем. Но если вас забанили за нарушение правил (спам, массовая рассылка), новый аккаунт могут заблокировать автоматически при первых же действиях. При обычной блокировке, случайной или за отсутствие активности, регистрация нового аккаунта проходит штатно.

Работают ли виртуальные номера для Telegram Premium?

Да, Telegram Premium подключается независимо от типа номера, оплата идет через встроенный магазин приложения (App Store, Google Play или Telegram Fragment). Premium привязан к аккаунту, а не к номеру.

Как не потерять аккаунт после окончания аренды номера?

Сразу после регистрации сделайте три вещи: включите двухэтапную проверку паролем в настройках, укажите резервный email и залогиньтесь в Telegram Desktop и Telegram Web с этого же аккаунта. Так появятся активные сессии, которые продолжат работать даже после того, как номер уйдет обратно в пул сервиса.

Можно ли завести несколько аккаунтов на разные номера?

Да. Telegram официально поддерживает до 3 аккаунтов в мобильном приложении и до 3 в desktop. Для каждого нужен отдельный номер. Через SMSFAST можно купить нужное количество активаций, в том числе номеров разных стран для разделения аккаунтов по регионам, и зарегистрировать все 6 аккаунтов за один сеанс.

Что дешевле для постоянного аккаунта: активация или аренда?

Долгосрочная аренда выгоднее почти всегда. Разовая активация не дает гарантии, что тот же номер будет доступен через месяц или год, и если понадобится восстановить доступ, придется регистрировать аккаунт заново. Долгосрочная аренда на 30 дней стоит 100-500 рублей и полностью закрывает эту проблему. Для стабильного аккаунта имеет смысл регулярно продлевать аренду того же номера.