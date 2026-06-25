Какое устройство точнее измеряет пульс: AirPods Pro 3 или Apple Watch

Главное нововведение AirPods Pro 3 — встроенный датчик пульса, который умеет отслеживать больше 50 видов тренировок. Вопрос только в том, насколько точным он получился на практике. Наушники сравнили напрямую с топовыми часами разных брендов, и после того как я недавно купил Apple Watch из Дубая результат стал особенно интересен: разрыв между двумя устройствами оказался заметно меньше ожидаемого.



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Как тестировали точность измерения пульса в AirPods Pro 3

Методика теста простая и честная. Каждое устройство сравнивали с нагрудным ремнем Polar H10, который считается эталоном точности для бытовых измерений пульса. Такой ремень считывает сердечный ритм по электрическим сигналам, а не по свечению через кожу, поэтому именно его берут за точку отсчета.

Дистанцию проходили в одинаковых условиях: четыре круга по беговой дорожке стадиона, в сумме одна миля, с разной интенсивностью на каждом круге. Это нужно было, чтобы захватить разные зоны пульса, от спокойного до высокого. Если вам интересно, как измерять пульс наушниками в обычной тренировке, мы разбирали это отдельно.

В сравнении участвовали AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, а также Garmin Venu 4, Google Pixel Watch 4, Samsung Galaxy Watch 8 и Amazfit Bip 6. То есть наушники Apple проверяли против актуальных флагманских часов, а не против слабых устройств. Это сразу делает результат показательным: соперники подобраны такие, что любому промаху будет видно. И именно на таком фоне выводы выглядят особенно убедительно.

Точность измерения пульса AirPods Pro 3 в сравнении с конкурентами

Главный итог теста: AirPods Pro 3 оказались точнее любых сторонних часов из подборки. У наушников средняя разница с эталонным ремнем составила 2,02 удара в минуту, а средняя погрешность — 1,23%. Для измерения с уха это очень солидная цифра.

Это значит, что по точности пульса наушники обошли часы Garmin, Google, Samsung и Amazfit. Ухо как место измерения работает не хуже запястья, а в чем-то даже удобнее: датчик плотно прилегает и меньше зависит от тряски руки во время бега. Хотите обсудить результаты теста и свои замеры? Заходите в наши чаты в Telegram и МАКС, там всегда подскажут.

Есть нюанс, о котором стоит сказать честно. Дистанцию пришлось пробежать трижды, чтобы собрать полный набор данных: первая попытка по непонятной причине не записала тренировку целиком, а вторая прервалась из-за случайного нажатия на кнопку остановки. Это скорее бытовая случайность, чем проблема самого датчика, но запись тренировки через наушники пока требует внимания.

Точность измерения пульса Apple Watch Series 11

Первое место в тесте заняли Apple Watch Series 11 с погрешностью 0,63% и средней разницей с эталоном всего 0,89 удара в минуту. Это ближе к нагрудному ремню, чем у любого другого устройства в сравнении.

Интересно, что часы показали результат лучше, чем в прошлый раз: раньше фиксировалась погрешность 0,98% и разница 1,40 удара в минуту. Цифры улучшились, и Apple Watch уверенно возглавили список. Хотите разбирать такие тесты вместе с нами? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Если коротко: для максимально точного пульса Apple Watch вне конкуренции, но разрыв между ними и наушниками заметно сократился. Еще год назад такое отставание наушников казалось бы невозможным.

Что выбрать для измерения пульса: AirPods Pro 3 или Apple Watch

Самый практичный вывод теста касается денег. Если вы и так берете AirPods Pro 3, отдельные часы покупать не обязательно. Наушники справляются с задачей на уровне, который раньше требовал именно часов.

AirPods Pro 3 в США стоят 249 долларов, это примерно от 19 000 ₽ в России по текущему курсу. Apple Watch Series 11 обойдутся ощутимо дороже, поэтому экономия на отдельной покупке часов получается заметной. Для тех, кто и так планировал обновить наушники, пульс фактически достается бонусом, без доплаты за отдельный гаджет.

При этом наушники не заменяют часы полностью. Стоит учитывать несколько ограничений:

часы измеряют пульс постоянно в течение дня, а наушники — только когда вы их носите

Apple Watch отслеживают сон, ЭКГ, уровень кислорода и другие показатели, которых у AirPods нет

бегать всю тренировку в наушниках захотят не все, особенно в жару или под дождем

по самой высокой точности пульса часы все равно впереди

Если вам нужен только пульс во время тренировок и вы и так слушаете музыку в наушниках, AirPods Pro 3 закрывают задачу. Если важны сон, уведомления, автономные звонки и расширенный контроль здоровья, это все еще территория часов. Кстати, мы целый год отслеживали сон с Apple Watch и Whoop и сравнили, что из этого вышло.

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