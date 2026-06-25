Какое устройство точнее измеряет пульс: AirPods Pro 3 или Apple Watch

Миша Королев

Главное нововведение AirPods Pro 3 — встроенный датчик пульса, который умеет отслеживать больше 50 видов тренировок. Вопрос только в том, насколько точным он получился на практике. Наушники сравнили напрямую с топовыми часами разных брендов, и после того как я недавно купил Apple Watch из Дубая результат стал особенно интересен: разрыв между двумя устройствами оказался заметно меньше ожидаемого.

Разбираемся, что точнее измеряет пульс. Фото.

Разбираемся, что точнее измеряет пульс

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Как тестировали точность измерения пульса в AirPods Pro 3

Методика теста простая и честная. Каждое устройство сравнивали с нагрудным ремнем Polar H10, который считается эталоном точности для бытовых измерений пульса. Такой ремень считывает сердечный ритм по электрическим сигналам, а не по свечению через кожу, поэтому именно его берут за точку отсчета.

Дистанцию проходили в одинаковых условиях: четыре круга по беговой дорожке стадиона, в сумме одна миля, с разной интенсивностью на каждом круге. Это нужно было, чтобы захватить разные зоны пульса, от спокойного до высокого. Если вам интересно, как измерять пульс наушниками в обычной тренировке, мы разбирали это отдельно.

Как тестировали точность измерения пульса в AirPods Pro 3. Amazfit Bip внешне очень похожи на часы Apple. Фото.

Amazfit Bip внешне очень похожи на часы Apple

В сравнении участвовали AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, а также Garmin Venu 4, Google Pixel Watch 4, Samsung Galaxy Watch 8 и Amazfit Bip 6. То есть наушники Apple проверяли против актуальных флагманских часов, а не против слабых устройств. Это сразу делает результат показательным: соперники подобраны такие, что любому промаху будет видно. И именно на таком фоне выводы выглядят особенно убедительно.

Точность измерения пульса AirPods Pro 3 в сравнении с конкурентами

Главный итог теста: AirPods Pro 3 оказались точнее любых сторонних часов из подборки. У наушников средняя разница с эталонным ремнем составила 2,02 удара в минуту, а средняя погрешность — 1,23%. Для измерения с уха это очень солидная цифра.

Точность измерения пульса AirPods Pro 3 в сравнении с конкурентами. AirPods Pro 3 мерят пульс достаточно точно. Фото.

AirPods Pro 3 мерят пульс достаточно точно

Это значит, что по точности пульса наушники обошли часы Garmin, Google, Samsung и Amazfit. Ухо как место измерения работает не хуже запястья, а в чем-то даже удобнее: датчик плотно прилегает и меньше зависит от тряски руки во время бега. Хотите обсудить результаты теста и свои замеры? Заходите в наши чаты в Telegram и МАКС, там всегда подскажут.

Есть нюанс, о котором стоит сказать честно. Дистанцию пришлось пробежать трижды, чтобы собрать полный набор данных: первая попытка по непонятной причине не записала тренировку целиком, а вторая прервалась из-за случайного нажатия на кнопку остановки. Это скорее бытовая случайность, чем проблема самого датчика, но запись тренировки через наушники пока требует внимания.

Точность измерения пульса Apple Watch Series 11

Первое место в тесте заняли Apple Watch Series 11 с погрешностью 0,63% и средней разницей с эталоном всего 0,89 удара в минуту. Это ближе к нагрудному ремню, чем у любого другого устройства в сравнении.

Точность измерения пульса Apple Watch Series 11. Apple Watch среди умных часов вообще можно считать эталоном. Фото.

Apple Watch среди умных часов вообще можно считать эталоном

Интересно, что часы показали результат лучше, чем в прошлый раз: раньше фиксировалась погрешность 0,98% и разница 1,40 удара в минуту. Цифры улучшились, и Apple Watch уверенно возглавили список. Хотите разбирать такие тесты вместе с нами? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Если коротко: для максимально точного пульса Apple Watch вне конкуренции, но разрыв между ними и наушниками заметно сократился. Еще год назад такое отставание наушников казалось бы невозможным.

Что выбрать для измерения пульса: AirPods Pro 3 или Apple Watch

Самый практичный вывод теста касается денег. Если вы и так берете AirPods Pro 3, отдельные часы покупать не обязательно. Наушники справляются с задачей на уровне, который раньше требовал именно часов.

Что выбрать для измерения пульса: AirPods Pro 3 или Apple Watch. Так наушники или часы выбрать для измерения пульса. Фото.

Так наушники или часы выбрать для измерения пульса

AirPods Pro 3 в США стоят 249 долларов, это примерно от 19 000 ₽ в России по текущему курсу. Apple Watch Series 11 обойдутся ощутимо дороже, поэтому экономия на отдельной покупке часов получается заметной. Для тех, кто и так планировал обновить наушники, пульс фактически достается бонусом, без доплаты за отдельный гаджет.

При этом наушники не заменяют часы полностью. Стоит учитывать несколько ограничений:

  • часы измеряют пульс постоянно в течение дня, а наушники — только когда вы их носите
  • Apple Watch отслеживают сон, ЭКГ, уровень кислорода и другие показатели, которых у AirPods нет
  • бегать всю тренировку в наушниках захотят не все, особенно в жару или под дождем
  • по самой высокой точности пульса часы все равно впереди

Если вам нужен только пульс во время тренировок и вы и так слушаете музыку в наушниках, AirPods Pro 3 закрывают задачу. Если важны сон, уведомления, автономные звонки и расширенный контроль здоровья, это все еще территория часов. Кстати, мы целый год отслеживали сон с Apple Watch и Whoop и сравнили, что из этого вышло.

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