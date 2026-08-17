На AliExpress и Ozon обрушились цены на POCO: какой смартфон покупать в 2026 году

Конец лета, пожалуй, лучшее время обновить смартфон: китайские производители будто подгадали и к распродаже 28.8 на AliExpress и Ozon выкатили скидки на самые ходовые POCO и Redmi. Собрал пять аппаратов на любой бюджет, от недорогого AMOLED-середнячка до полноценного флагмана с перископом, и по каждому коротко рассказываю про главные фишки и цену. Даже если вы из тех, кто ни за что не уйдёт с iPhone на Android, на эти ценники стоит взглянуть хотя бы ради интереса.



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Дёшево, но экран как у смартфонов подороже

Начнём с самого доступного участника распродажи, который умудряется не выглядеть дешёвкой. За 10-12 тысяч рублей вы получаете AMOLED-экран на 6.77 дюйма с частотой 120 Гц, а такое сочетание в этой цене встречается нечасто.

Экран AMOLED, 6.77 дюйма, 120 Гц Процессор Snapdragon 6 Gen 3 Батарея 5520 мАч, зарядка 45 Вт Камера 50 МП, без оптической стабилизации Цена на распродаже от 18 тысяч рублей

Процессор Snapdragon 6 Gen 3 без нервов тянет мессенджеры, ленту и нетяжёлые игры, батарея 5520 мАч спокойно доживает до вечера. Камера на 50 МП без оптической стабилизации, так что чудес от съёмки не ждите. Отличный первый смартфон, подарок родителям или запасной аппарат, чтобы бросить в рюкзак и не переживать.

POCO M8 на AliExpress

POCO M8 на Ozon

Его берут чаще остальных, и не зря

Если бюджет чуть свободнее, дальше начинается самое интересное.

Экран AMOLED 1.5K, 120 Гц Процессор Dimensity 8500-Ultra Батарея 6500 мАч, зарядка 100 Вт Камера 50 МП, Sony IMX882, f/1.5, OIS Защита IP68 Цена на распродаже около 25 тысяч рублей

Во втором квартале 2026 года эта модель стала лидером продаж на AliExpress, и не случайно. Внутри Dimensity 8500-Ultra с восемью производительными ядрами и парой миллионов с лишним баллов в AnTuTu, запаса мощности хватит на годы вперёд. Экран AMOLED 1.5K на 120 Гц, батарея 6500 мАч с зарядкой 100 Вт наполняется за 48 минут. Добавьте защиту IP68 и камеру 50 МП с сенсором Sony и стабилизацией. За 25 тысяч это очень много смартфона за свои деньги.

POCO X8 Pro на AliExpress

POCO X8 Pro на Ozon

Когда хочется, чтобы всего было побольше

Тем, кому мало даже топового X8 Pro, есть версия с приставкой Max.

Экран AMOLED QHD+, Dolby Vision, HDR10+ Процессор Dimensity 9500s, 3 нм Батарея 8500 мАч, зарядка 100 Вт Цена на распродаже около 37-43 тысяч рублей

Главная фишка здесь батарея на 8500 мАч, которой реально хватает на полтора-два дня, а половина ёмкости набегает всего за 24 минуты. Процессор Dimensity 9500s собран по 3-нанометровому техпроцессу и обгоняет по скорости даже Snapdragon 8s Gen 4. Экран стал заметно интереснее: AMOLED QHD+ с поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Ценник держится в районе 37-43 тысяч, зато на руках оказывается почти флагман, но без переплаты за громкое имя.

POCO X8 Pro Max на AliExpress

POCO X8 Pro Max на Ozon

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Флагман, который стоит подозрительно дёшево

А теперь то, ради чего многие и заходят в распродажу: полноценный флагман. Не просто мощный, но еще и стильный, со своей изюминкой в виде сабвуфера!

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Камера 50+50+50 МП, перископ 5x, OIS Батарея 6500 мАч, зарядка 100+50 Вт Цена на распродаже от 60 тысяч рублей

В основе Snapdragon 8 Elite Gen 5, одна из самых быстрых мобильных платформ 2026 года, ей по плечу любая игра на максималках. Тройная камера 50+50+50 МП с честным перископным телевиком на пятикратное приближение снимает так, как не умеет ни один смартфон из подборки. Батарея 6500 мАч заряжается на 100 Вт почти мгновенно. За 43 тысячи на распродаже это один из самых выгодных флагманов года, особенно на фоне OnePlus и Samsung в той же лиге.

POCO F8 Ultra на AliExpress

POCO F8 Ultra на Ozon

Не POCO, но в подборку попал заслуженно

И напоследок неожиданный гость в подборке POCO, который затесался сюда по делу.

Процессор Helio G200-Ultra, 6 нм Камера 200 МП, сенсор 1/1.4, OIS Батарея 6500 мАч, зарядка 45 Вт Защита IP65 Цена на распродаже около 18-20 тысяч рублей

Главный козырь здесь камера на 200 МП с крупным сенсором 1/1.4 и оптической стабилизацией, такого разрешения нет ни у одного POCO в схожей цене. Работает всё на Helio G200-Ultra, есть кремний-углеродная батарея 6500 мАч, зарядка 45 Вт, защита IP65 и стереодинамики. Минусы честные: нет 5G, в играх процессор уступает Dimensity, зарядка не самая быстрая. Но если съёмка для вас важнее гонки за герцами, за 18-20 тысяч это очень заманчивый вариант.

Redmi Note 15 Pro на AliExpress

Redmi Note 15 Pro на Ozon

И это далеко не всё: карнавал POCO на AliExpress продлится до 26 августа, так что кроме героев подборки под скидку попала куча других моделей, от аксессуаров до прошлых флагманов. Если ни один из пяти смартфонов не зашёл, полистайте страницу распродажи целиком, там наверняка найдётся что-то под ваш бюджет.