У какого оператора самый быстрый 5G в России: МТС, МегаФон, Билайн или Т2

Значок 5G на экране еще не говорит, как быстро у вас загрузится видео. Пятое поколение связи в России запустили сразу четыре оператора, и в рекламе у каждого сеть, конечно, самая быстрая. Проверить это самому сложно: замер в Speedtest зависит от дома, времени суток и соседей на той же вышке. Теперь появились замеры по пяти городам-миллионникам, и разрыв между операторами оказался куда больше, чем я ожидал. Ниже разберем, кто вырвался вперед, почему по скорости отдачи картина совсем другая и стоит ли из-за этого менять SIM-карту. А если не знаете, ловит ли сеть у дома, загляните в нашу карту покрытия 5G в России.



Кто и как мерил скорость 5G

Исследование провело аналитическое агентство TelecomDaily. В первую неделю октября его сотрудники проехали по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Новосибирску и Уфе с профессиональными измерительными комплексами TEMS Investigation и NEMO. Это не приложение на телефоне, а оборудование, которым сами операторы проверяют свои сети. На смартфонах включили приоритетный режим 5G: если рядом была сеть пятого поколения, устройство цеплялось к ней автоматически, если нет — работало в LTE.

Сразу оговорка, без которой цифры ниже легко понять неправильно. TelecomDaily публикует максимальные скорости, то есть лучший результат, который удалось поймать в каждом городе. Средняя скорость в вашем подъезде вечером в будни будет ниже, иногда в разы. Зато пиковые значения хорошо показывают, на что сеть способна в принципе и насколько оператор вложился в оборудование.

МТС оторвался от всех. Цифры по городам

Если совсем коротко, самый быстрый 5G в России сейчас у МТС. Оператор показал максимальную скорость загрузки во всех пяти городах, причем в трех из них перешагнул отметку в гигабит. Рекорд поставили в Уфе: 1,49 Гбит/с. С такой скоростью фильм на 4 ГБ скачивается секунды за 22, если, конечно, сервер на той стороне успевает отдавать.

Чтобы было видно, насколько велик разрыв, я собрал максимумы по Москве и Петербургу, где 5G есть у всех четырех операторов, в одну таблицу. Данные по регионам ниже, там у конкурентов МТС сети пятого поколения пока нет или почти нет.

Оператор Москва Санкт-Петербург МТС 1,16 Гбит/с 1,18 Гбит/с МегаФон 577,1 Мбит/с 336,5 Мбит/с Билайн 489,5 Мбит/с 371,9 Мбит/с Т2 292,4 Мбит/с 437,1 Мбит/с

МТС опережает ближайшего конкурента в Москве в два раза, а в Петербурге почти в три. Главная причина в частотах. Оператор работает в диапазоне n79 на 4,4-5 ГГц во всех пяти городах, а это полноценная полоса под 5G. Остальные в основном перекроили под пятое поколение частоты, на которых раньше работали 4G и 3G, или используют другие диапазоны. Чем шире полоса, тем больше данных она пропускает, и тут МТС просто в другой весовой категории.

Интересно и то, что творится за спиной лидера. В Москве второе место у МегаФона, а в Петербурге неожиданно у Т2, который обычно воспринимают как самого бюджетного оператора. Билайн в обоих городах держится в середине. Так что расстановка после МТС зависит от города, и универсального «второго номера» нет.

В Уфе 5G только у МТС. Что с другими городами

За пределами столиц картина совсем другая. Сеть пятого поколения TelecomDaily нашла в Уфе только у МТС, поэтому его 1,49 Гбит/с соседствуют там с 322,8 Мбит/с у Билайна и 272,4 Мбит/с у МегаФона. Конкуренты в Уфе работали в LTE, так что это сравнение 5G с 4G, а не двух пятых поколений. Если вам важна поддержка 5G на айфоне, сначала проверьте, поддерживает ли ваша модель российский 5G, а уже потом выбирайте оператора.

В Екатеринбурге и Новосибирске TelecomDaily зафиксировал 5G у двоих: МТС и Т2. Но список явно неполный. Я живу в Новосибирске, и у меня 5G на айфоне работает с SIM-картой МегаФона, так что в отчет попала не вся картина. Максимум у МТС там скромнее, чем в столицах: 846,5 Мбит/с в Екатеринбурге и 614,2 Мбит/с в Новосибирске. Средние значения по городам тоже показательные. Если сложить максимумы всех операторов и поделить на их число, в Уфе выходит 693,3 Мбит/с, в Москве 629,2, в Петербурге 581,2, в Екатеринбурге 402, а в Новосибирске 362,9.

Получается забавная вещь: по «средней максимальной» скорости Уфа обошла Москву. Но это заслуга одного оператора, который вытянул средний показатель вверх. Хотите следующие замеры раньше всех? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, сети в регионах сейчас меняются буквально каждую неделю.

Отдача и Садовое кольцо: где выигрывает МегаФон

Скорость загрузки — это то, что вы чувствуете, когда смотрите видео или качаете приложение. Но есть и обратная сторона: отправка данных. Она важна, когда вы выгружаете фото в iCloud, ведете трансляцию или отправляете тяжелое видео в мессенджере. И вот тут лидерство МТС уже не абсолютное. В Москве и Екатеринбурге по отдаче первым остался МТС, а в Уфе и Новосибирске вперед вышел МегаФон. Средняя максимальная отдача по Москве составила 115,4 Мбит/с, в Петербурге лучший результат — 128,2 Мбит/с.

МегаФон выиграл и в другом исследовании той же TelecomDaily, которое проводили в последнюю неделю сентября на Садовом кольце в Москве. Маршрут длиной около 16 км прошел через 10 районов центра, и там уже мерили не пиковые, а средние скорости. У МегаФона вышло 124 Мбит/с на загрузку и 59,9 Мбит/с на отдачу, лучше всех в большой четверке. А еще его смартфоны 91% времени держались в сети 5G. Для обычного пользователя это даже важнее рекордных гигабитов: стабильное покрытие 5G на маршруте нужно каждый день, а 1,5 Гбит/с вы увидите разве что в Speedtest.

Если у вас в городе цифры совсем другие, скорее всего, дело не в айфоне. Пишите в наш чат в Telegram или МАКС со скриншотом замера, сравним, у кого какой оператор и район.

Стоит ли менять оператора ради быстрого 5G

Тут нужно честно разделить две вещи. Во-первых, сам 5G на айфоне в России официально пока не включается. Способ через CarrierSIM работал, но Apple его прикрыла, и мы подробно объясняли, почему не стоит ставить iOS 27.2, если вы им пользуетесь. Без него рекордные скорости останутся для вас цифрами в отчете.

Во-вторых, гигабит в 5G почти ничего не меняет в повседневных задачах. Видео в 4K, мессенджеры и соцсети прекрасно живут и на 50-100 Мбит/с. Ощутимая разница появится, если вы раздаете интернет с айфона на ноутбук, часто качаете большие файлы или выгружаете много видео. При этом в 5G телефон заметно активнее тратит заряд, особенно там, где сигнал слабый. Если 5G включен постоянно, повербанк лишним не будет, а компактные модели с MagSafe время от времени попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так у какого оператора самый быстрый 5G в России? По максимальной скорости загрузки ответ однозначный: МТС, во всех пяти городах и с большим отрывом. Если вы живете в Уфе, выбора по сути нет, другого 5G там пока не нашли. В Москве стоит присмотреться к МегаФону, который выигрывает по стабильности и средней скорости в центре, В Петербурге второе место по скорости у Т2, хотя до МТС ему далеко. В Екатеринбурге Т2 пока единственный, кроме МТС, оператор с 5G, а в Новосибирске к ним стоит добавить МегаФон: он и по отдаче там оказался первым. Менять SIM-карту только ради рекорда в Speedtest я бы не стал. А вот если ваш нынешний оператор 5G в городе вообще не запустил, это уже повод задуматься.