Карта покрытия 5G в России: где точно работает МТС, МегаФон, Билайн и Т2
Переключатель 5G наконец-то можно активировать в настройках iPhone даже в России. Мы уже рассказывали, как включить 5G на айфоне бесплатно, и многие читатели это сделали. Только включить мало. Дальше сразу возникает вопрос поприземленнее: а где этим 5G вообще пользоваться? Я сверил списки городов у всех операторов и пересмотрел их официальные карты покрытия. Сюрпризы нашлись: одна карта закрашивает сеть там, где ее явно быть не может, а у другой под видом 5G спрятано что-то свое. Ниже разберемся, каким картам можно доверять и как проверить сеть у собственного дома.
25 городов, где 5G уже есть хотя бы у одного оператора
Отмашку 5G в России дали 11 сентября, и в тот день Минцифры перечислило 16 городов. Этот список быстро разлетелся по новостям, мы тоже подробно писали, в каких городах работает 5G на старте. Но у каждого оператора список свой, и с министерским он совпадает далеко не полностью.
Если свести данные всех четырех компаний, выходит 25 городов. Билайн в релизе прямо назвал только Самару, а остальное раскопали в Mobile-review: кроме Самары, это Москва, Петербург, Екатеринбург и Ярославль. Т2 ограничился семью миллионниками. Больше всего городов у МТС, их 16. Туда попали даже Мурманск, Ухта, Сыктывкар и Великие Луки, которых у министерства нет. У МегаФона 10 городов.
Чтобы не искать свой город по четырем пресс-релизам, я собрал все в одну таблицу. В правой колонке указаны операторы, у которых 5G в этом городе уже включен.
|Город
|Поддерживаемые операторы
|Москва
|Билайн, Т2, МТС, МегаФон
|Санкт-Петербург
|Билайн, Т2, МТС, МегаФон
|Екатеринбург
|Билайн, Т2, МТС, МегаФон
|Самара
|Билайн, МегаФон
|Новосибирск
|МТС, МегаФон
|Казань
|МТС, МегаФон
|Краснодар
|МТС, МегаФон
|Ярославль
|Билайн
|Волгоград
|Т2
|Челябинск
|Т2
|Пермь
|Т2
|Красноярск
|Т2
|Уфа
|МТС
|Новороссийск
|МТС
|Анапа
|МТС
|Вологда
|МТС
|Мурманск
|МТС
|Петрозаводск
|МТС
|Сыктывкар
|МТС
|Ухта
|МТС
|Псков
|МТС
|Великие Луки
|МТС
|Нижний Новгород
|МегаФон
|Великий Новгород
|МегаФон
|Тверь
|МегаФон
Все четыре оператора сейчас работают только в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В 18 городах из 25 выбор пока один, и если ваша SIM-карта не от того оператора, придется ждать. Но даже город в таблице ничего не обещает вашему району. Сеть включают сначала в центре и там, где много людей, а спальные кварталы подтягиваются позже.
Есть еще нюанс с виртуальными операторами. Те, кто арендует сеть у большой четверки, 5G пока не получили. С такой симкой таблица вам не поможет, даже если город в ней есть.
Билайн красит 5G по границе области
Прежде чем открывать карты, одна оговорка именно про айфоны. Операторы пока не дали им официальной поддержки, и мы отдельно разбирали, почему 5G на айфоне официально не работает. Поэтому карта покажет, где сеть есть, а поймает ли ее ваш телефон, зависит уже от настроек.
С Билайном я поначалу решил, что 5G на карте просто нет. В разделе «Офисы и покрытие» доступны только 2G, 3G, 4G и NB-IoT. Нужный слой живет на отдельной странице про 5G, там под картой есть переключатели по поколениям сети.
В центре Москвы кажется, что закрашено абсолютно все. Отдаляешь карту, и становится понятно, в чем подвох. Заливка идет ровно по административной границе Московской области: от Дубны до Серпухова, от Волоколамска до Коломны. Тверь, Калуга и Рязань за чертой пустые. Ради интереса я включил на той же карте 4G. Там покрытие рваное, с дырами в лесах и полях. А 5G залит сплошняком, даже там, где у Билайна нет и LTE. Так что карта Билайна показывает регион, а не реальные вышки, и по ней не понять, будет ли сеть у вашего подъезда.
Сам 5G у Билайна работает на 2600 МГц, это диапазон n7. Оператор обещает прирост скорости до 30% относительно 4G и отдельно подчеркивает, что платить сверху и менять тариф не нужно. Карты операторы наверняка будут перерисовывать, и о заметных изменениях мы сразу расскажем в наших каналах в Telegram и МАКС.
У Т2 самая плотная заливка внутри МКАД
На карте покрытия Т2 слои переключаются галочками, я убрал все, кроме 5G. И получил самую плотную картинку из четырех. Розовым закрашена почти вся Москва в пределах МКАД. Плюс Химки, Люберцы, Коммунарка и полоса Новой Москвы вплоть до Троицка и Подольска. Зеленоград тоже отмечен, но отдельным островом.
Сеть у Т2 идет на частоте 2300 МГц, в спецификациях телефона это диапазон n40. Никакого специального тарифа не нужно, все работает на обычных. Под картой оператор сам предупреждает, что зона рассчитана моделированием, так что в жизни покрытие может оказаться и шире, и уже.
Помимо Москвы, 5G у Т2 включен в Петербурге, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Перми и Красноярске. Во всех этих городах сеть устроена так же, те же n40 и те же тарифы, так что проверка по карте сводится к одной галочке и вашему адресу.
У МТС на одной карте два разных 5G
У МТС карта самая подробная из всех. Она лежит на сайте в разделе «Поддержка — Зоны обслуживания — Наша сеть», и для каждого поколения сети есть своя вкладка. Интересных вкладок две: «5G до 300 Мбит/с» и «Супер 5G до 1,5 Гбит/с». И это правда два разных 5G.
Первый работает на 2100 МГц, раньше эту частоту занимал LTE. Диапазон n1 есть у большинства современных телефонов, поэтому такую сеть поймать проще всего. В Москве сплошным цветом закрашен центр внутри Садового кольца и кусок от Хамовников до Раменок. Дальше сеть рассыпается на пятна по городу и области. Пятна плотные, но пустоты между ними тоже хватает.
«Супер 5G» сделан на новой частоте 4,9 ГГц и выдает до 1,5 Гбит/с. Правда, работает он только в 46 бывших тестовых зонах в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. На карте это небольшие островки: район Тверской и Китай-города, Кутузовский проспект, Лужники, Нагатинский затон и Сколково. Для него нужен диапазон n79. Если телефон его поддерживает, МТС пришлет СМС с приветствием, как только вы окажетесь в зоне.
Учтите, что 5G заметно быстрее сажает батарею, особенно на границе зоны, где телефон постоянно прыгает между 4G и 5G. У МТС с его пятнистым покрытием таких границ по городу много. Если часто бываете в таких местах, пригодится компактный пауэрбанк, удачные модели с AliExpress мы регулярно выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.
МегаФон показывает на карте Мега5G вместо 5G
У МегаФона самая неожиданная история. На карте покрытия МегаФона слоя 5G попросту нет. Есть 2G, 3G, 4G и пункт «Опция Мега5G». Если оставить только его, зеленым окажется почти вся Московская область. Выглядит так, будто МегаФон обогнал всех, но это не так.
Мега5G оператор запустил 21 сентября, и это набор опций, а не сеть. МегаФон обещает, что они разгоняют мобильный интернет в 1,6 раза даже на телефонах без 5G и там, где нового стандарта нет. По сути, это ускоренный 4G.
Настоящий 5G у МегаФона включен в центре Москвы, Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, а еще в Великом Новгороде и Твери. Работает он в диапазонах n1 и n7. Отдельно на карте его не найти, проверять придется по самому телефону.
Как понять, поймает ли айфон 5G у вашего дома
Теперь соберем все в понятный порядок действий. Он займет минут пять, зато потом не придется гадать, почему в статус-баре упорно горит LTE.
- Откройте карту своего оператора: Билайн (отдельная страница про 5G), Т2 (галочка 5G), МТС (вкладки «5G до 300 Мбит/с» и «Супер 5G»), МегаФон (настоящий 5G там пока не отмечен).
- Выключите все слои, кроме 5G, и вбейте свой адрес в поиск по карте.
- На айфоне зайдите в «Настройки» — «Сотовая связь» — «Параметры данных» — «Голос и данные» и выберите «5G включено» или «5G автоматически».
- Проверьте результат на месте. Значок 5G иногда появляется раньше, чем телефон реально подключился к сети. Надежнее набрать *3001#12345# в приложении «Телефон» и нажать вызов: откроется инженерное меню, где видно, к какой сети айфон подключен на самом деле. Обратите внимание, что важно смотреть на строку Network Capabilities. Если там надпись NSA или 5G, значит, ваш смартфон работает в нужной сети.
Если дома сети пока нет, не спешите менять оператора. Сеть расширяют от центра к окраинам, а Минцифры до конца года прорабатывает запуск 5G еще в 50 городах. Не нашли свой город или айфон упрямо держится за LTE даже в зоне покрытия? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, в чем дело.