Карта покрытия 5G в России: где точно работает МТС, МегаФон, Билайн и Т2

Переключатель 5G наконец-то можно активировать в настройках iPhone даже в России. Мы уже рассказывали, как включить 5G на айфоне бесплатно, и многие читатели это сделали. Только включить мало. Дальше сразу возникает вопрос поприземленнее: а где этим 5G вообще пользоваться? Я сверил списки городов у всех операторов и пересмотрел их официальные карты покрытия. Сюрпризы нашлись: одна карта закрашивает сеть там, где ее явно быть не может, а у другой под видом 5G спрятано что-то свое. Ниже разберемся, каким картам можно доверять и как проверить сеть у собственного дома.



25 городов, где 5G уже есть хотя бы у одного оператора

Отмашку 5G в России дали 11 сентября, и в тот день Минцифры перечислило 16 городов. Этот список быстро разлетелся по новостям, мы тоже подробно писали, в каких городах работает 5G на старте. Но у каждого оператора список свой, и с министерским он совпадает далеко не полностью.

Если свести данные всех четырех компаний, выходит 25 городов. Билайн в релизе прямо назвал только Самару, а остальное раскопали в Mobile-review: кроме Самары, это Москва, Петербург, Екатеринбург и Ярославль. Т2 ограничился семью миллионниками. Больше всего городов у МТС, их 16. Туда попали даже Мурманск, Ухта, Сыктывкар и Великие Луки, которых у министерства нет. У МегаФона 10 городов.

Чтобы не искать свой город по четырем пресс-релизам, я собрал все в одну таблицу. В правой колонке указаны операторы, у которых 5G в этом городе уже включен.

Город Поддерживаемые операторы Москва Билайн, Т2, МТС, МегаФон Санкт-Петербург Билайн, Т2, МТС, МегаФон Екатеринбург Билайн, Т2, МТС, МегаФон Самара Билайн, МегаФон Новосибирск МТС, МегаФон Казань МТС, МегаФон Краснодар МТС, МегаФон Ярославль Билайн Волгоград Т2 Челябинск Т2 Пермь Т2 Красноярск Т2 Уфа МТС Новороссийск МТС Анапа МТС Вологда МТС Мурманск МТС Петрозаводск МТС Сыктывкар МТС Ухта МТС Псков МТС Великие Луки МТС Нижний Новгород МегаФон Великий Новгород МегаФон Тверь МегаФон

Все четыре оператора сейчас работают только в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В 18 городах из 25 выбор пока один, и если ваша SIM-карта не от того оператора, придется ждать. Но даже город в таблице ничего не обещает вашему району. Сеть включают сначала в центре и там, где много людей, а спальные кварталы подтягиваются позже.

Есть еще нюанс с виртуальными операторами. Те, кто арендует сеть у большой четверки, 5G пока не получили. С такой симкой таблица вам не поможет, даже если город в ней есть.

Билайн красит 5G по границе области

Прежде чем открывать карты, одна оговорка именно про айфоны. Операторы пока не дали им официальной поддержки, и мы отдельно разбирали, почему 5G на айфоне официально не работает. Поэтому карта покажет, где сеть есть, а поймает ли ее ваш телефон, зависит уже от настроек.

С Билайном я поначалу решил, что 5G на карте просто нет. В разделе «Офисы и покрытие» доступны только 2G, 3G, 4G и NB-IoT. Нужный слой живет на отдельной странице про 5G, там под картой есть переключатели по поколениям сети.

В центре Москвы кажется, что закрашено абсолютно все. Отдаляешь карту, и становится понятно, в чем подвох. Заливка идет ровно по административной границе Московской области: от Дубны до Серпухова, от Волоколамска до Коломны. Тверь, Калуга и Рязань за чертой пустые. Ради интереса я включил на той же карте 4G. Там покрытие рваное, с дырами в лесах и полях. А 5G залит сплошняком, даже там, где у Билайна нет и LTE. Так что карта Билайна показывает регион, а не реальные вышки, и по ней не понять, будет ли сеть у вашего подъезда.

Сам 5G у Билайна работает на 2600 МГц, это диапазон n7. Оператор обещает прирост скорости до 30% относительно 4G и отдельно подчеркивает, что платить сверху и менять тариф не нужно. Карты операторы наверняка будут перерисовывать, и о заметных изменениях мы сразу расскажем в наших каналах в Telegram и МАКС.

У Т2 самая плотная заливка внутри МКАД

На карте покрытия Т2 слои переключаются галочками, я убрал все, кроме 5G. И получил самую плотную картинку из четырех. Розовым закрашена почти вся Москва в пределах МКАД. Плюс Химки, Люберцы, Коммунарка и полоса Новой Москвы вплоть до Троицка и Подольска. Зеленоград тоже отмечен, но отдельным островом.

Сеть у Т2 идет на частоте 2300 МГц, в спецификациях телефона это диапазон n40. Никакого специального тарифа не нужно, все работает на обычных. Под картой оператор сам предупреждает, что зона рассчитана моделированием, так что в жизни покрытие может оказаться и шире, и уже.

Помимо Москвы, 5G у Т2 включен в Петербурге, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Перми и Красноярске. Во всех этих городах сеть устроена так же, те же n40 и те же тарифы, так что проверка по карте сводится к одной галочке и вашему адресу.

У МТС на одной карте два разных 5G

У МТС карта самая подробная из всех. Она лежит на сайте в разделе «Поддержка — Зоны обслуживания — Наша сеть», и для каждого поколения сети есть своя вкладка. Интересных вкладок две: «5G до 300 Мбит/с» и «Супер 5G до 1,5 Гбит/с». И это правда два разных 5G.

Первый работает на 2100 МГц, раньше эту частоту занимал LTE. Диапазон n1 есть у большинства современных телефонов, поэтому такую сеть поймать проще всего. В Москве сплошным цветом закрашен центр внутри Садового кольца и кусок от Хамовников до Раменок. Дальше сеть рассыпается на пятна по городу и области. Пятна плотные, но пустоты между ними тоже хватает.

«Супер 5G» сделан на новой частоте 4,9 ГГц и выдает до 1,5 Гбит/с. Правда, работает он только в 46 бывших тестовых зонах в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. На карте это небольшие островки: район Тверской и Китай-города, Кутузовский проспект, Лужники, Нагатинский затон и Сколково. Для него нужен диапазон n79. Если телефон его поддерживает, МТС пришлет СМС с приветствием, как только вы окажетесь в зоне.

Учтите, что 5G заметно быстрее сажает батарею, особенно на границе зоны, где телефон постоянно прыгает между 4G и 5G. У МТС с его пятнистым покрытием таких границ по городу много. Если часто бываете в таких местах, пригодится компактный пауэрбанк, удачные модели с AliExpress мы регулярно выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

МегаФон показывает на карте Мега5G вместо 5G

У МегаФона самая неожиданная история. На карте покрытия МегаФона слоя 5G попросту нет. Есть 2G, 3G, 4G и пункт «Опция Мега5G». Если оставить только его, зеленым окажется почти вся Московская область. Выглядит так, будто МегаФон обогнал всех, но это не так.

Мега5G оператор запустил 21 сентября, и это набор опций, а не сеть. МегаФон обещает, что они разгоняют мобильный интернет в 1,6 раза даже на телефонах без 5G и там, где нового стандарта нет. По сути, это ускоренный 4G.

Настоящий 5G у МегаФона включен в центре Москвы, Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, а еще в Великом Новгороде и Твери. Работает он в диапазонах n1 и n7. Отдельно на карте его не найти, проверять придется по самому телефону.

Как понять, поймает ли айфон 5G у вашего дома

Теперь соберем все в понятный порядок действий. Он займет минут пять, зато потом не придется гадать, почему в статус-баре упорно горит LTE.

Откройте карту своего оператора: Билайн (отдельная страница про 5G), Т2 (галочка 5G), МТС (вкладки «5G до 300 Мбит/с» и «Супер 5G»), МегаФон (настоящий 5G там пока не отмечен). Выключите все слои, кроме 5G, и вбейте свой адрес в поиск по карте. На айфоне зайдите в «Настройки» — «Сотовая связь» — «Параметры данных» — «Голос и данные» и выберите «5G включено» или «5G автоматически». Проверьте результат на месте. Значок 5G иногда появляется раньше, чем телефон реально подключился к сети. Надежнее набрать *3001#12345# в приложении «Телефон» и нажать вызов: откроется инженерное меню, где видно, к какой сети айфон подключен на самом деле. Обратите внимание, что важно смотреть на строку Network Capabilities. Если там надпись NSA или 5G, значит, ваш смартфон работает в нужной сети.

Если дома сети пока нет, не спешите менять оператора. Сеть расширяют от центра к окраинам, а Минцифры до конца года прорабатывает запуск 5G еще в 50 городах. Не нашли свой город или айфон упрямо держится за LTE даже в зоне покрытия? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, в чем дело.