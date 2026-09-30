Какие айфоны поддерживают 5G в России: проверил все модели и всех операторов

Как только в России запустили 5G, самым частым вопросом про айфоны стало «а мой вообще поймает?». И почти всегда рядом звучит один и тот же страх: мол, у меня версия для Китая или США, там наверняка нет нужных частот. Я решил проверить это не по слухам, а по официальным спецификациям Apple, и прошёлся по всем айфонам с 5G, включая их региональные версии. Всего получилось 123 номера моделей с учётом региональных версий. И вывод, честно говоря, оказался неожиданным.



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Нужные частоты есть у всех айфонов начиная с 12-го

Российские операторы запускают 5G в четырёх диапазонах: n1, n7, n40 и n79. Первые три — это частоты 2100, 2600 и 2300 МГц, которые раньше отдавали под 4G. А n79, около 4,9 ГГц, — новая полоса, выделенная специально под 5G. Так вот, по данным Apple, все четыре есть у каждого айфона с 5G:

Причём ориентация смартфона на рынки Китая, Японии, Латинской Америки, Ближнего Востока и других регионов роли вообще не играет. Я сверил их все и выяснил, что все они подходят для работы в российских сетях 5G. Так что, если вы покупали телефон за границей или у серовозов и переживаете из-за «не той» версии, можно выдохнуть.

Номер модели своего айфона легко посмотреть самому:

откройте «Настройки» — «Основные» — «Об этом устройстве»;

нажмите на строку «Номер модели» — вместо номера для заказа там появится номер вида A3290, как на скриншоте выше.

Но для 5G, как видно по таблице, это знание уже ничего не меняет. Важно другое: у iPhone 11 и более старых моделей 5G нет вовсе, и никакой хитростью его там не включить.

У каждого оператора своя частота и свои города

Дальше начинается самое интересное. Операторы запустили 5G на разных частотах и в разных городах, и именно это потом решит, заработает ли у вас сеть. Свои частоты официально назвала только МТС, данные по остальным операторам — из проверок сетей, о которых писали СМИ.

Оператор Частота 5G Где уже работает МТС n1, «Супер 5G» — n79 16 городов, в том числе Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Краснодар, Уфа МегаФон n1 или n7 10 городов, в том числе Москва, Петербург, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород Билайн n7 Москва, Петербург, Екатеринбург, Самара, Ярославль Т2 n40 Москва, Петербург, Екатеринбург, Волгоград, Челябинск, Пермь, Красноярск

Все четыре оператора сейчас есть только в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В остальных городах выбор, как правило, один, а внутри города 5G сначала включают в центре и в людных местах, спальные районы подтягиваются позже. Виртуальные операторы, которые арендуют сеть у большой четвёрки, 5G пока не получили. Если сложить списки операторов без повторов, получается 25 городов. Полный список и разбор, каким картам операторов можно верить, есть в нашей статье про карту покрытия 5G в России.

Отдельно стоит сказать про скорость. Обычный 5G на старых частотах 4G не превращает мобильный интернет в оптоволокно: Билайн, например, обещает прирост до 30%. Совсем другая история — «Супер 5G» МТС на 4,9 ГГц, где оператор заявляет до 1,5 Гбит/с. Но он работает только в нескольких десятках точек в крупных городах, и, как вы увидите ниже, у айфона с ним отдельные сложности.

Переключателя нет не из-за железа

Раз частоты есть у всех, почему же айфон упорно показывает LTE? Всё решает операторский профиль, который iOS подгружает для каждой SIM-карты. В нём прописано, что разрешено в сети конкретного оператора, и для российских сетей 5G там выключен. Apple включает 5G только после совместных испытаний с оператором: проверяет регистрацию в сети, переключение между 4G и 5G, звонки и SMS. А с российскими компаниями с 2022 года она этим не занимается. Поэтому пункта 5G в настройках просто нет, как бы близко вы ни стояли к вышке.

Надпись «MTS 5G», которую многие увидели в сентябре, этого не отменяет: МТС просто переименовал сеть, а подключение осталось в LTE. Проверить легко — посмотрите на значок рядом с уровнем сигнала. Если там LTE или 4G, а не 5G, никакого пятого поколения нет. Подробнее мы разбирали это в статье о том, как МТС включил 5G на iPhone, но есть нюанс.

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С CarrierSIM 5G заработает не у всех

Обходной путь существует: скрипт CarrierSIM подменяет российский профиль на профиль европейского Vodafone, в котором 5G разрешён. Номер, тариф и оператор при этом не меняются, а в настройках появляется меню «Голос и данные» с пунктами «5G автоматически» и «5G включена». Как им пользоваться, мы рассказывали в инструкции по включению 5G на iPhone через CarrierSIM. По документации скрипт работает на iPhone 12–18 с iOS 18–27.

Но есть момент, о котором почти не говорят. В документации CarrierSIM прямо указано, какие диапазоны открываются для российских SIM-карт. Среди них есть n1, n7 и n40, на которых работают наши операторы, а вот n78 и n79 остаются недоступны: их ограничивают региональные настройки самой iOS, и смена профиля их не снимает. Если сопоставить это с частотами операторов, получается такая картина:

Оператор Частота 5G с CarrierSIM Кто проверял МТС n1 работает AppleInsider.ru МТС «Супер 5G» n79 не работает n79 закрыт в iOS МегаФон n1 или n7 работает AppleInsider.ru, Код.ру Билайн n7 работает Код.ру, SecurityLab Т2 n40 должен работать живых проверок пока нет

Для сим-карт МТС скрипт с 29 сентября ставит не венгерский, а румынский профиль Vodafone, остальным — венгерский. Выходит забавный парадокс: самый быстрый 5G в стране айфон не поймает даже с хаком, хотя по железу готов к нему с 2020 года.

Реальный прирост при этом есть. Когда мы проверяли способ на сим-карте МегаФона в Новосибирске, айфон в 5G скачивал данные со скоростью 140 Мбит/с против 67 Мбит/с в 4G в той же точке. Отдача, правда, в 5G оказалась ниже. Понять, что телефон действительно сидит в 5G, просто: в строке состояния должен гореть значок 5G, а LTE после установки профиля начнёт подписываться как 4G, это лишь другое название.

В сети продают и платную активацию — сервис «5G First» за 400 рублей. Но это вообще не то, о чем вы думаете. Поэтому платить за него я бы не советовал. Подробнее — в нашем разборе. Обязательно почитайте, там много интересного.

Для 5G подойдёт любой айфон с 12-го

Если вы выбираете айфон и 5G для вас важен, ориентироваться на частоты не нужно. Подойдёт любой, начиная с iPhone 12, в любой региональной версии, в том числе американский только с eSIM, если ваш оператор её поддерживает. Из новых моделей все российские диапазоны 5G есть и у доступного iPhone 17e, и у iPhone 17, и у тонкого iPhone Air, и у флагманских iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Разница между ними в камерах, экране и батарее, а не в 5G.

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Куда важнее другое:

5G пока работает в 25 городах, и даже там не везде;

официально Apple его в России не включает, и никто не знает, когда это изменится;

обходные способы держатся на лазейке в iOS, которую Apple может закрыть любым обновлением ;

; «Супер 5G» МТС на айфоне недоступен даже с хаком.

Об операторских рисках, кстати, предупреждал МегаФон, и что из этого правда, мы разобрали отдельно. Обсудить, у кого уже появился значок 5G, можно в чате AppleInsider.ru в MAX.

Если честно, я бы не стал менять айфон ради 5G прямо сейчас. Частоты у вас и так есть, осталось дождаться, когда Apple и операторы договорятся или когда вышки 5G появятся хотя бы в вашем районе. А вот абонентам Т2 предлагаю закрыть последний пробел в нашей таблице. Если у вас айфон и сим-карта Т2 и вы уже пробовали включить 5G, расскажите в нашем Telegram-чате, что получилось.

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