Яндекс Сим с ИИ: что за оператор, где работает и как подключиться

Пока Apple готовит громкие премьеры вроде первого складного Айфона, «Яндекс» тихо достраивает свою экосистему и запустил виртуального оператора «Яндекс Сим». Пока карту оформляют только в Москве и области, но начинка любопытная: от ИИ-ассистента прямо в звонках до бесплатного трафика в приложениях компании. Разбираемся, на чьей сети это работает, сколько стоит и как подключиться.



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На чьей сети работает оператор

«Яндекс Сим» — это не новая вышка во дворе, а виртуальный оператор, работающий по модели MVNO. Собственной инфраструктуры у него нет: сервис арендует сеть у билайна и работает поверх его вышек. Проще говоря, покрытие и качество связи у вас будут ровно такими же, как у абонентов билайна в вашем городе.

Поэтому вопрос «на чьих частотах» закрывается сразу: это частоты билайна, а «Яндекс» отвечает за приложение, тарифы и всю умную начинку. Схема на рынке не новая, по MVNO работают и другие цифровые операторы. Плюс подхода в том, что «Яндексу» не нужно строить сеть с нуля и можно сосредоточиться на сервисе и интеграции с экосистемой.

Скачать Яндекс Сим

Тарифы «Секретный» и «Умный»

На старте доступно два тарифа. «Секретный» за 90 рублей в месяц даёт 5 ГБ интернета и 20 минут звонков. Это скорее технический номер: он использует ранее не задействованный номерной фонд и заточен под безопасную авторизацию в банках и на «Госуслугах». Звонки и сообщения работают только с доверенными контактами, так что для основной симки вариант так себе, зато как запасной номер для кодов из СМС и мессенджеров вполне удобно. Кстати, тот же MAX прекрасно работает и без SIM-карты, так что связка напрашивается сама собой.

«Умный» за 390 рублей в месяц уже полноценный: 25 ГБ трафика, 200 минут, весь набор ИИ-функций, защита от спама и нетарифицируемый трафик в ключевых сервисах «Яндекса». Встроенный ассистент расшифровывает звонки в текст, фиксирует договорённости, ставит напоминания и даже распознаёт телефонных мошенников прямо во время разговора. Первые 30 дней обслуживания бесплатны на обоих тарифах, так что пощупать можно без риска.

Как оформить Яндекс Сим

Процесс привязан к фирменному приложению и работает только в Москве и Московской области. Порядок такой: для начала установите приложение «Яндекс Сим» из App Store. Далее следуйте инструкции.

Войдите в аккаунт «Яндекс ID» или зарегистрируйте новый. Выберите подходящий тариф, «Секретный» или «Умный». Укажите адрес доставки в пределах Москвы и области. Дайте доступ к камере или Госуслугам. Оформите доставку и подпишите документы при получении карты. Вставьте SIM в смартфон и активируйте номер через приложение.

Поддержки eSIM на старте нет, её обещают добавить позже вместе с расширением географии на другие города. Отдельно есть опция туристических eSIM для поездок в 160 стран, а ИИ-ассистента можно подключить к действующему номеру билайна, вообще не меняя симку. Если же вы переходите на eSIM через банк, там свои процедуры подтверждения: в ВТБ, например, есть целых три способа подтвердить смену SIM-карты или переход на eSIM.

Яндекс Сим и экосистема: что реально работает

Тут будем честны: отдельной программы с начислением баллов «Плюса» за оплату связи, как это сделали некоторые операторы, на старте «Яндекс» не анонсировал. Связь с экосистемой работает иначе.

Главная плюшка тарифа «Умный» — это нетарифицируемый трафик в ключевых приложениях «Яндекса». Карты, навигатор, музыка и другие сервисы компании не съедают ваши гигабайты, а это заметная экономия для тех, кто и так живёт в приложениях «Яндекса». Сама подписка «Яндекс Плюс» при этом работает как обычно: баллы копятся за покупки в «Маркете», поездки в «Такси» и заказы в «Еде», а тратить их можно в любом сервисе экосистемы.

Так что если «Плюс» у вас уже оформлен и вы активно пользуетесь сервисами «Яндекса», новый оператор логично встраивается в связку: экономия на трафике плюс привычный кешбэк баллами внутри экосистемы. Появится отдельная механика с баллами за связь, обновим материал.

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Как первую симку прямо сейчас вряд ли: география ограничена Москвой, а eSIM ещё нет. А вот как второй, умный номер с защитой от мошенников и бесплатным трафиком в сервисах «Яндекса», это уже рабочая история, тем более первый месяц бесплатный. Правда, держите в уме, что в России вокруг SIM-карт хватает своих нюансов: номер, например, могут привязать к вашему Айфону через базу IMEI.