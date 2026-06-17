В России утвердили создание базы IMEI: что теперь будет с вашим iPhone

Новость, которую вы наверняка уже видели в перепуганных Telegram-каналах: государство берётся за учёт всех смартфонов по их IMEI. Формулировки в пересказах одна страшнее другой. Мол, ваш телефон перестанет звонить, а перед продажей iPhone придётся куда-то его «отвязывать». Часть этих страшилок преувеличена, но часть, как ни странно, близка к правде. Спойлер сразу: сама регистрация в реестре IMEI будет бесплатной, так что про скрытые поборы можно забыть. Совет Федерации 17 июня одобрил закон, и я разобрал, что там написано на самом деле и чем это грозит обычному владельцу айфона.



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Сначала факты. Сенаторы на пленарном заседании одобрили закон, который входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. В народе его уже зовут «Антифрод-2». Помимо истории с IMEI, там лимит в 20 банковских карт на человека, самозапрет международных звонков, «красная кнопка» жалобы на мошенников через Госуслуги и мессенджер Мах, а ещё запрет расторгать договор связи раньше чем через 90 дней. Нас в первую очередь интересует именно пункт про базу номеров, потому что он касается каждого, у кого в кармане лежит смартфон.

Для чего создают единый реестр IMEI в России

IMEI — это уникальный 15-значный номер, который есть у любого устройства со слотом под SIM-карту. Своего рода паспорт телефона. У вашего iPhone он тоже есть, посмотреть можно в «Настройках», в разделе «Основные» и «Об этом устройстве», или набрав на клавиатуре звонилки команду со звёздочками и решёткой. Номер вшит в железо и не меняется при переустановке системы или смене SIM.

Закон вводит единую базу таких номеров. При ввозе мобильных устройств в Россию каждое из них будет получать этот самый паспортный номер, а база сохранит, какие аппараты разрешены к использованию в стране, а какие нет. Наполнять её будут операторы связи и госорганы, конкретный перечень которых позже определит правительство. Дополнительно операторы должны будут указывать, за какой SIM-картой закреплено то или иное устройство.

Логика государства понятна. Если у мошенника в руках ворованный аппарат, его можно вычислить по номеру и при желании отрезать от сети. Это распространённая мировая практика, похожие реестры давно работают в Турции, Азербайджане и ряде других стран. То есть сама по себе идея не российское ноу-хау, а вполне обкатанная вещь, и в теории учёт устройств на руку честным пользователям. Вопрос всегда в реализации.

И вот важная деталь, которую почему-то теряют в громких пересказах. Плата за включение устройства в базу взиматься не будет. Эту норму отдельно прописали ещё в мае, так что разговоры про «налог на айфон» или скрытую пошлину можно сразу отложить. За постановку аппарата на учёт с вас не возьмут ни рубля.

Какие телефоны могут заблокировать по IMEI

Главное, что нужно понять сразу. Все устройства, которые уже ввезены в страну и работают в сетях с российскими SIM-картами, автоматически признаются легальными и разрешёнными. Ваш iPhone, который год спокойно ловит сеть «Билайна» или МТС, никуда из этой категории не денется. Реестр будет наполняться в том числе данными операторов, а раз ваш аппарат уже виден сети и привязан к симке, он по умолчанию попадает в белый список. Доставать его из кармана и куда-то бежать с ним не придётся.

Про параллельный импорт можно тоже выдохнуть. Сейчас он по сути приравнен к официальным поставкам: айфоны едут легальными каналами, проходят таможню, у них есть все документы. Цепляться к таким аппаратам государству просто незачем, они ничем не отличаются от тех, что лежат на витрине крупного ретейлера. Так что покупка iPhone у нормального продавца по параллельному импорту остаётся безопасной историей.

Проблемы, если они будут, ждут именно серые устройства. Это аппараты, ввезённые в обход всех каналов, без документов и без следа в системе. Вот их теоретически могут пометить как запрещённые и ограничить в работе. При этом законодатели явно предусмотрят возможность зарегистрировать в базе телефон, купленный для личного пользования. Условный iPhone, который вы привезли из поездки в Дубай или Стамбул, по логике закона можно будет легально поставить на учёт самому. Механику пропишут отдельными подзаконными актами, но сама идея «купил для себя за границей и спокойно пользуешься» из закона не выпадает.

Закон большой, и подзаконные акты к нему будут выходить ещё долго, так что держать руку на пульсе придётся. Хотите узнавать про все изменения первыми? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем такие новости без паники и по существу.

Как будут продавать б/у телефоны после запуска реестра

Вот мы и добрались до самого сочного. По Telegram гуляет тезис, что телефон вообще перестанет звонить, а при продаже его придётся «отвязывать» от своей симки. Разделим эти два утверждения, потому что одно из них преувеличение, а второе вполне реально.

Про «перестанет звонить» можно не нервничать. Ваш легальный iPhone, который уже работает в сети, никто отключать не собирается. Эта формулировка касается разве что запрещённых и краденых аппаратов, а не честно купленного устройства. Так что страшилка про мёртвый телефон в кармане — это вольный пересказ, а не цитата из документа.

А вот история с отвязкой при продаже похожа на правду. Закон фиксирует связку устройства и SIM-карты в базе. Значит, при продаже смартфона с рук, бэушного, вам реально придётся отвязать аппарат от своей симки, а покупателю привязать его к своей. Иначе в реестре устройство так и останется закреплённым за вами, а это уже та самая рассинхронизация IMEI и SIM, которой закон не предусматривает. Судя по всему, вся процедура будет работать через Госуслуги: зашли, подтвердили смену владельца, аппарат переехал в новую учётную запись. Кстати, ранее в Минцифры уже обсуждали, сколько может стоить регистрация смартфона, но в итоге сделали её бесплатной.

То есть к покупке и продаже подержанных айфонов теперь стоит относиться чуть внимательнее. Берёте устройство с рук — убедитесь, что прежний владелец его корректно отвязал. Продаёте свой — не забудьте снять привязку, иначе создадите проблему и себе, и покупателю.

Когда начнёт работать реестр IMEI

Закон не включается одной кнопкой. У разных его положений свои сроки. Отдельные нормы начнут действовать с 1 сентября 2026 года, другие с 1 марта 2027 года, ещё часть с 1 сентября 2027 года и с 1 января 2028 года. То есть полноценная система учёта по IMEI разворачивается постепенно, в течение примерно полутора лет. Время на то, чтобы всё устаканилось и появились внятные инструкции, есть.

Что я советую делать на практике. Если планируете крупную покупку, спокойно берите официальный аппарат или нормальный параллельный импорт, тут разницы для базы нет. Привозите технику из-за границы для себя — сохраняйте чеки и коробки, они пригодятся при постановке на учёт. А при сделках с рук закладывайте в голову новый шаг с отвязкой и привязкой через Госуслуги.

Паниковать и срочно что-то делать прямо сейчас не нужно: реестр ещё не запущен, а правила игры пока дописываются. Как только появятся конкретные подзаконные акты, я разберу процедуру по шагам отдельно. А если уже сейчас остались вопросы по новому закону, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут разобраться.