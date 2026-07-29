Apple сможет удалённо блокировать iPhone по всему миру. России — приготовиться?

Не так давно я рассказывал о фишках iOS 27, которые Apple не показывала на презентации, а тут в новой ОС нашли одну весьма занимательную функцию. Речь про Restricted Mode — режим, который позволяет удаленно ограничить работу iPhone. Причем не просто прикрутить экранное время, а буквально запретить запуск приложений на смартфоне. Звучит тревожно, особенно если вы живете в России, где Apple и так регулярно что-то отключает. Первая мысль напрашивается сама собой: неужели теперь айфоны научились вырубать по щелчку прямо из Купертино? Давайте спокойно разберемся, что это за зверь и стоит ли доставать из шкафа старенький Android на всякий случай.



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Restricted Mode в iOS 27: что это за режим

Историю раскопали в iOS 27 beta 4. На айфонах с включенным режимом разработчика в настройках появился новый пункт App Managed Features. Прячется он в разделе Managed Financing Testing по пути Настройки — Разработчик, так что обычный пользователь его при всем желании не найдет. Но сам факт того, что Apple строит подобную систему, уже говорит о многом.

В основе всего лежит служебный процесс с говорящим именем appmanagedfeaturesd. Именно он позволяет приложению авторизованного финансового партнера привязать к себе конкретный iPhone, проверять статус договора и вводить ограничения, если с оплатой начались проблемы. Проще говоря, это механизм контроля над рассрочкой, встроенный прямо в операционную систему. Кстати, о полезных нововведениях мы уже писали — вот самая полезная функция iOS 27, которая точно пригодится каждый день.

Когда ограничения включаются, система задействует фреймворк ManagedSettings и блокирует запуск части приложений. Работать при этом продолжает ограниченный набор встроенных программ: приложение самого финансового партнера, любые программы, которые он решит оставить доступными, и сервисы с доступом к критическим уведомлениям. То есть человеку оставляют возможность связаться с миром и заплатить долг, но полноценно пользоваться смартфоном уже не дадут.

Как работает удаленная блокировка iPhone

Самое интересное в том, что Restricted Mode переживает сброс устройства. Система завязана на «Локатор» через отдельный финансовый контекст FMDPartnerFinancingContext и специальное разрешение. При этом партнер не получает доступа к геолокации айфона, а вместо привычного замка активации используется отдельный тип блокировки под названием Partner Finance Lock, или PFLock.

Дальше начинается магия, которая многим не понравится. После полного стирания устройства ассистент настройки и модуль FindMyUICore могут показать запрос финансовой блокировки, а за авторизацию отвечает система MobileActivation. По сути это значит, что просто откатить айфон и продать его как чистый уже не выйдет — смартфон останется привязанным к договору. Логика тут ровно та же, что и у обычного iCloud-замка, только заточенная под кредиты и рассрочку. Тем, кто следит за новинками системы, будет интересно почитать про 5 новых функций Apple Music в свежей прошивке.

Все эти компоненты — App Managed Features, ManagedSettings, «Локатор», FindMyUICore и MobileActivation — вместе образуют законченную систему. Финансовый партнер сам решает, когда вводить ограничения и какие приложения оставить пользователю. Появились они еще в первой бете и до сих пор никуда не делись, а значит, Apple настроена доводить механизм до релиза. Хотите первыми узнавать о таких находках? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждую бету по косточкам.

Может ли Apple заблокировать iPhone в России

А теперь к главному страху. Раз функция удаленной блокировки в системе есть, а для чего именно она нужна, до конца не ясно, то фантазия сразу рисует мрачную картину. Мол, санкции давят, отношения натянутые, и вот однажды утром миллионы российских айфонов превращаются в кирпич. Тем более что Apple уже вычищала из App Store банковские приложения и мессенджер МАКС, так что почву для паники понять можно.

Изначально многие решили, что Restricted Mode придумали для новой лизинговой программы Apple Upgrade. Но в Apple прямо заявили изданию The Verge, что за просрочку по лизингу режим включать не будут. Правда, компания так и не объяснила, для чего система вообще создавалась. И вот тут включается конспирология: не для лизинга — значит, наверное, для нас.

На самом деле все куда прозаичнее. Скорее всего, механизм готовят для партнерских программ рассрочки от операторов и ритейлеров в странах, где блокировка телефонов за неуплату уже норма. Показательный пример — Индия. Там кредиторы годами удаленно отключали смартфоны должникам, пока местный регулятор в конце 2024 года не потребовал прекратить эту практику. А недавно Резервный банк Индии предложил компромисс: ограничивать функции телефона можно, но только после 90 дней просрочки, с согласия заемщика в договоре и предварительным уведомлением.

При этом звонки, экстренные службы, интернет и государственные оповещения должны работать всегда. Ровно то же самое мы видим и в iOS 27. Если хотите свежие детали прошивки, у нас есть разбор того, как iOS 27 beta 4 раскрыла складной iPhone Ultra.

Что будет с iPhone в России на самом деле

Давайте по-честному. Если бы Apple хотела отключить айфоны в России, ей для этого не нужна была бы никакая iOS 27. Компания и так контролирует активацию устройств, замок iCloud и «Локатор» — технически рубильник существует уже много лет. Но за все время санкций им ни разу не воспользовались, и на то есть простые причины.

Во-первых, такой шаг ударил бы не только по россиянам. В стране полно туристов, иностранных специалистов и людей с зарубежными Apple ID, а айфоны часто везут из Дубая, Казахстана и других стран. Отделить своих от чужих по гражданству система в принципе не умеет — она работает через договоры рассрочки, а не через паспорт владельца. Массовая блокировка по региону превратилась бы в удар по клиентам десятков государств сразу, включая граждан вполне дружественных Apple стран.

Во-вторых, это был бы репутационный конец. Компания, которая может дистанционно выключить купленный вами смартфон по политическим мотивам, мгновенно теряет доверие во всем мире. Никто не станет вкладываться в экосистему, способную превратиться в кирпич по чьей-то команде. Так что бизнес-логика тут работает против любых теорий о рубильнике для целой страны.

Не смогли найти нужные настройки или столкнулись с проблемами после обновления? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда подскажут живые люди. А если хочется освежить память по всем нововведениям системы, загляните в полный список изменений iOS 27 beta 4.

Итог простой. Restricted Mode — это инструмент для рынков с распространенной рассрочкой на смартфоны, а не тайное оружие против российских пользователей. Ваш iPhone в безопасности, обновляться на iOS 27 можно спокойно. Куда честнее переживать не о мифической блокировке из Купертино, а о том, что подобные механизмы контроля над личными устройствами вообще становятся частью системы. Вот это как раз тема, за которой стоит следить внимательно.