Какие бывают подделки iPhone на Wildberries. Спойлер: не всё так однозначно

Айфон за 12 тысяч рублей с полки Wildberries выглядит как мечта, а на деле часто оказывается ночным кошмаром. Цены на технику Apple в России давно не радуют, поэтому маркетплейсы превратились в поле, где рядом лежат честный параллельный импорт и откровенные фейки. Недавно я разбирал, почему сложно купить нормальный айфон сегодня, и заодно понял простую вещь: подделки бывают очень разными, и грести их под одну гребенку неправильно.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Условно все, что вам попытаются продать вместо настоящего iPhone, делится на три категории. Явные подделки, скрытые подделки и кустарно восстановленные аппараты. С первыми все просто, со вторыми нужен глаз да глаз, а третьи — самая недооцененная ловушка, о которой почти не говорят. Разберем по порядку.

Почему iPhone на Wildberries стоит 10 тысяч рублей

Это самый безобидный вид обмана, потому что обмана как такового почти нет. Перед вами китайский клон, который даже не слишком старается выдать себя за оригинал. Выдает его в первую очередь цена: если новый iPhone 17 Pro Max стоит условные 120 тысяч рублей, а в карточке висит ценник 8-15 тысяч, никакого чуда тут не спрятано.

Внутри такого устройства обычно живет Android с натянутой поверх оболочкой под iOS. Работает это криво: виджет погоды не обновляется, календарь съезжает, а Face ID узнает вообще всех подряд. Посмотрите на эту карточку на Wildberries или на вот такой похожий вариант, и по фото с описанием все становится понятно за минуту.

Я как-то подробно разбирал, что умеет iPhone Air за 5 тысяч рублей с таких прилавков. Спойлер: умеет он немного, а рядом с настоящим айфоном рассыпается на первом же экране разблокировки. Зато и денег на такое устройство уходит немного, и человек обычно понимает, что берет игрушку, а не флагман.

Как отличить оригинальный iPhone от подделки

А вот это уже интереснее и опаснее. Тут продавец не рисует клоуна за десять тысяч, а присылает подделку под видом оригинала по цене, близкой к рыночной. Внешне коробка, аппарат, наклейки, все выглядит достойно, и карточка на витрине ничем не отличается от честной.

Единственная защита здесь — тщательный осмотр и проверка. На пункте выдачи сотрудник не имеет права отказать вам во вскрытии и проверке товара, так что пользуйтесь этим правом на все сто. Вот на что смотреть при получении:

Серийный номер и IMEI. Найдите их в настройках в разделе «Об этом устройстве», наберите *#06# и сверьте данные с коробкой. Затем вбейте серийник на официальном сайте Apple: если модель не распознается или уже год как активирована, перед вами не то, за что вы платите.

Найдите их в настройках в разделе «Об этом устройстве», наберите *#06# и сверьте данные с коробкой. Затем вбейте серийник на официальном сайте Apple: если модель не распознается или уже год как активирована, перед вами не то, за что вы платите. История запчастей. В настройках айфона есть раздел с историей обслуживания. Он честно покажет, менялись ли экран, аккумулятор и камера, и стоят ли там оригинальные детали.

В настройках айфона есть раздел с историей обслуживания. Он честно покажет, менялись ли экран, аккумулятор и камера, и стоят ли там оригинальные детали. Качество сборки. Оригинал собран идеально: ровные зазоры, отсутствие люфта, кнопки нажимаются с четким щелчком, в динамиках и камерах нет пыли и разводов.

Оригинал собран идеально: ровные зазоры, отсутствие люфта, кнопки нажимаются с четким щелчком, в динамиках и камерах нет пыли и разводов. Экран и Face ID. Проверьте плавность анимаций, отзывчивость касаний и работу распознавания лица. У подделок сканер часто пускает кого угодно или тормозит.

Проверьте плавность анимаций, отзывчивость касаний и работу распознавания лица. У подделок сканер часто пускает кого угодно или тормозит. Рейтинг и отзывы продавца. Читайте свежие отзывы с реальными фото, обращайте внимание на жалобы про подмену и брак, смотрите, как давно магазин на площадке.

Читайте свежие отзывы с реальными фото, обращайте внимание на жалобы про подмену и брак, смотрите, как давно магазин на площадке. Состояние аккумулятора. В настройках проверьте максимальную емкость. У якобы нового аппарата она не должна быть заметно ниже ста процентов.

Если сомневаетесь в конкретной карточке и хотите второе мнение, задайте вопрос в нашем чате в Telegram или загляните в наш чат в МАКС. Там подскажут, на что обратить внимание именно в вашем случае, и помогут не отдать деньги за красивую пустышку.

Чем опасен восстановленный iPhone

И вот мы дошли до сорта, который я лично считаю самым проблемным. Официально восстановленные айфоны в Россию не поставляют, поэтому ниша целиком отдана на откуп кустарям, которые завозят аппараты непонятно из каких деталей и в неизвестном количестве.

Формально это даже не подделка. Внутри действительно может стоять оригинальная материнская плата от настоящего iPhone. Но дальше начинается лотерея: корпус китайский, дисплей самый дешевый из возможных, аккумулятор непонятного происхождения, шлейфы перепаяны где-то в подвале. Собирают такие устройства буквально из того, что подвернулось под руку.

Про то, как корпус айфона можно восстановить почти как после ДТП, я писал отдельно, и технология эта реально существует. Но между аккуратной заводской реставрацией и гаражной пересборкой лежит пропасть. В первом случае вы получаете предсказуемый результат, во втором — кота в мешке.

Примеры таких аппаратов легко находятся прямо в поиске: посмотрите на вот этот восстановленный лот или на такой же вариант подешевле. Цена заметно ниже честного рынка, в описании обтекаемые формулировки, а по факту вы платите за устройство с неизвестной начинкой.

Почему их стоит обходить стороной, объясняю по пунктам. Дешевый неоригинальный дисплей быстро выгорает и врет по цветам. Левый аккумулятор теряет емкость за пару месяцев и запросто может вздуться. Перепаянные компоненты приводят к перегреву и внезапным перезагрузкам. А главное, вы никогда не узнаете, что именно и как там чинили и сколько раз аппарат уже пересобирали. По отзывам на том же Wildberries, немалая часть таких телефонов начинает сыпаться в первый же месяц. Экономия на входе оборачивается новым телефоном через полгода.

Мы регулярно разбираем подобные истории и показываем живые примеры в нашем канале в Telegram и на канале в МАКС. Заглядывайте, чтобы не наступить на те же грабли, что и сотни покупателей до вас.

Как безопасно купить iPhone на Wildberries

Так что подделки на Wildberries действительно бывают трех разных сортов, и относиться к ним нужно по-разному. Явный клон вы отсеете по цене за минуту. Скрытую подделку поймаете на осмотре, если не поленитесь проверить серийник и сборку прямо на пункте выдачи. А кустарную реставрацию лучше не трогать вообще, какой бы вкусной ни казалась цена.

Если бюджет реально ограничен, а хочется красивый смартфон в стиле Apple, честнее присмотреться к Android-смартфону, похожему на айфон. Это вообще не обман: вы платите за телефон, который просто внешне напоминает флагман, и точно знаете, что получаете взамен своих денег.

Ну а если решились брать настоящий iPhone на маркетплейсе, берите у продавца с историей, проверяйте устройство при получении и не гонитесь за подозрительно низким ценником. Настоящая экономия — это когда телефон служит годами, а не уезжает в ремонт следующей весной.