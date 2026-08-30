В США людям бесплатно присылают новые iPhone. Почему их нельзя даже включать

Представьте картину. Вы приходите домой, а у порога лежит запечатанная коробка с новеньким iPhone, который вы точно не заказывали. Первая мысль — кто-то решил сделать сюрприз. На деле это одна из самых коварных схем последнего времени, и хотя мы уже разбирали, как мошенники подменяют экраны iPhone, тут все устроено тоньше. Смартфон присылают бесплатно ровно для того, чтобы вы его включили и своими руками передали чужим людям доступ к деньгам, паролям и всей вашей цифровой жизни.



Посылка, которую вы не заказывали

Схема стоит в одном ряду с другими атаками на владельцев техники Apple. Мы уже показывали, как мошенники блокируют iPhone через Telegram, и там все держится ровно на том же — на доверии и невнимательности человека. С неожиданной коробкой у двери принцип похожий, только вместо блокировки вам подсовывают рабочий на вид смартфон.

Как это выглядит вживую, недавно описал один пользователь Reddit. Он выложил фото запечатанного iPhone 15 Pro Max и рассказал, что коробка просто оказалась у него дома, хотя он ничего не заказывал. Дальше пошли странности. Серийный номер Apple действительно распознавала как настоящий iPhone 15 Pro Max, но по базе выходило, что устройство активировали еще в декабре 2023 года, а гарантия на него истекла в 2024-м.

К посылке была приклеена накладная FedEx, вот только трек-номер в системе курьера не находился. При этом коробка оставалась запечатанной, с заводской пломбой. И здесь кроется главная ловушка: красивая упаковка и целая пломба не значат ровным счетом ничего. Внутри вполне может лежать аппарат с подготовленной прошивкой, единственная задача которого — собирать все, что вы введете. Проверить серийный номер по базе Apple может любой из нас, но эта проверка лишь подтвердит, что модель существует. Она не расскажет, кто и зачем прислал коробку именно вам.

Опознать такую посылку проще, чем кажется. Если это iPhone, который вы не покупали, а близкие и коллеги на вопрос про подарок только пожимают плечами, дальше можно не гадать. Никакого доброго волшебника за этой историей нет, и дорогие смартфоны просто так по домам не развозят.

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Зачем мошенникам дарить вам смартфон

Если кажется, что рассылать дорогие телефоны нерентабельно, посмотрите на цифры. iPhone 15 Pro Max в 2023 году стоил от 1200 долларов, и вряд ли злоумышленник покупал его честно. Куда вероятнее, что аппарат краденый. Но даже краденый смартфон проще продать целиком или на запчасти и сразу получить деньги. Отправлять его незнакомцу даром выглядит как средства, выброшенные на ветер.

На первый взгляд — да. На деле работает та же арифметика, что и со спамом. Нелепые письма про наследство и внезапные выигрыши приходят людям годами, и приходят потому, что всегда находится тот, кто поверит. С бесплатными айфонами история такая же. Достаточно, чтобы из большой рассылки включил и попользовался всего один человек, и вся затея окупится с лихвой.

А масштаб потерь для этого одного может оказаться катастрофическим. Через включенный смартфон злоумышленники получают пароли, коды подтверждения из СМС и доступ к привязанным аккаунтам. Оттуда открывается прямая дорога к вашим деньгам и документам. Мы подробно разбирали, как мошенники добираются до Госуслуг, и там все раскручивается по той же схеме: одна маленькая брешь тянет за собой всю остальную цепочку.

Охота на крупную рыбу

У этой атаки есть отдельное название — китобойный фишинг, или whale phishing. Раньше так называли точечные удары по одному конкретному человеку внутри крупной компании. Целью обычно был кто-то из руководства, чей приказ перевести солидную сумму никто не станет перепроверять. Бесплатный iPhone у двери работает по тому же принципу, только теперь мишенью может стать кто угодно.

Смысл в том, что атака заточена под одного человека за раз. Мошенникам не нужна толпа, им нужен доступ именно к вашим счетам и аккаунтам. И необязательно ворочать миллионами, чтобы стать интересной целью. Каждый рубль на ваших картах в случае успеха такой атаки окажется под угрозой.

Схема с посылкой — не единственный способ добраться до жертвы. Мы уже объясняли, зачем мошенники просят установить МАКС и другие приложения, и там та же цель: получить контроль над вашим устройством и общением. Логика во всех этих историях одна, меняются только декорации.

Не смогли разобраться, настоящая перед вами угроза или ложная тревога? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут не наделать ошибок.

Что делать с нежданной посылкой

Главное правило звучит просто: никогда не включайте iPhone, происхождение которого вам неизвестно. Не логиньтесь в него, не вставляйте свою сим-карту, не вводите пароли от Apple ID. Ровно этого от вас и ждут по ту сторону схемы.

Если вы работаете в крупной компании, обязательно сообщите о посылке безопасникам. Возможно, специалисты захотят взглянуть на устройство, возможно, нет. Но отмахиваться от такой находки нельзя, потому что целью атаки могли выбрать именно вашу организацию, а вы — лишь удобная точка входа. Тот же совет работает и дома: расскажите о странной коробке близким, особенно старшим родственникам. Именно они чаще всего попадаются на подобные уловки и включают устройство из простого любопытства.

Сам аппарат лучше не хранить дома. Его можно сдать на утилизацию в любой пункт приема электроники или отнести в сервис. Выбрасывать телефон в обычный мусор не стоит: внутри почти наверняка литий-ионный аккумулятор, а его положено утилизировать отдельно. Любой из этих вариантов в разы безопаснее, чем соблазн включить смартфон и посмотреть, что там внутри.

И последнее. Если вам действительно хочется обновить технику или найти интересный гаджет, делайте это осознанно и в проверенных местах. У нас как раз есть канал в МАКС «Сундук Али-Бабы», где мы собираем любопытные устройства и аксессуары — без сюрпризов у порога и скрытых ловушек.