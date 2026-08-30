Можно ли сделать резервную копию iPhone на внешний диск или флешку без Mac и iCloud

Иван Кузнецов

С приходом USB-C вопрос встал ребром: iPhone теперь сам видит внешний SSD, значит, можно просто ткнуть «Создать копию» и слить туда все содержимое смартфона. Звучит логично, но на практике все хитрее. Недавно я рассказывал, как iCloud помог мне переехать с айфона на айфон без единого провода, и тогда все прошло гладко. А вот с прямой записью бэкапа на диск начинаются нюансы, которые стоит разобрать до того, как вы понадеетесь на такой способ в ответственный момент.

Разбираемся, можно ли использовать внешние накопители для создания бэкапов. Фото.

Разбираемся, можно ли использовать внешние накопители для создания бэкапов

Что iPhone умеет копировать на SSD сам

Начнем с хорошей новости: часть данных действительно уходит на внешний накопитель в пару касаний. Любой iPhone с USB-C, а это модели 15, 16 и 17, видит подключенный SSD прямо в приложении «Файлы». Диск появляется в разделе «Места» рядом с iCloud Drive, и дальше все как на компьютере: выделяете фото, документы или видео, жмете «Поделиться», выбираете «Сохранить в Файлы» и указываете накопитель. Тем же способом удобно сохранить фото из общих альбомов и перенести их на диск, чтобы освободить память смартфона.

Что iPhone умеет копировать на SSD сам. Пара касаний, и ваши фото и видео отправляются на внешний накопитель. Фото.

Пара касаний, и ваши фото и видео отправляются на внешний накопитель

Копируется так почти любой пользовательский контент. Снимки и видео из «Фото», файлы из «Файлов», документы, PDF, архивы, скачанная локально музыка. Владельцы Pro-моделей могут пойти дальше и писать видео в формате ProRes сразу на SSD, минуя внутреннюю память. Для съемки в высоком качестве это спасение, потому что такие ролики весят десятки гигабайт. Скорость зависит от модели: на Pro-версиях это USB 3 до 10 Гбит/с, на обычных — USB 2 до 480 Мбит/с. Для фото и документов с запасом хватает и того, и другого.

Что iPhone умеет копировать на SSD сам. На прошках можно писать видео напрямую на внешние накопители. Фото.

На прошках можно писать видео напрямую на внешние накопители

Почему полноценный бэкап на SSD невозможен

А теперь плохая новость. Ткнуть кнопку «Создать резервную копию на этот диск» у вас не выйдет: такой опции в iOS попросту нет. Система умеет делать полный бэкап только в двух местах — в iCloud или на компьютер через Finder и iTunes. Внешний SSD в этот список не входит, и никакие настройки это не меняют. Разница принципиальная, и особенно остро она чувствуется, когда нужно откатиться без потери данных на предыдущую версию системы, а полной копии под рукой не оказалось.

Почему полноценный бэкап на SSD невозможен. Создать копию со смартфона можно только в iCloud. Фото.

Создать копию со смартфона можно только в iCloud

Дело в том, что ручное копирование файлов и системная резервная копия — это две совершенно разные вещи. Когда вы перетаскиваете фото на диск, вы сохраняете именно фото. А полный бэкап — это слепок всего устройства: данные приложений, настройки, история переписок в iMessage, раскладка иконок на экране, показатели «Здоровья», пароли из связки ключей, конфигурация умного дома. Ничего из этого вручную на SSD не вытащить, потому что информация лежит внутри защищенного хранилища и наружу отдельными файлами не отдается.

Почему полноценный бэкап на SSD невозможен. Если у вас есть компьютер, то полную резервную копию можно сделать с помощью него. Фото.

Если у вас есть компьютер, то полную резервную копию можно сделать с помощью него

Причина в безопасности. iOS держит данные в зашифрованном виде, а ключи хранит в Secure Enclave, отдельном защищенном модуле. Отдать такой архив «как есть» на первый попавшийся накопитель система не может, иначе вся защита теряла бы смысл. Поэтому полноценная копия либо шифруется и уезжает в iCloud, либо создается на доверенном компьютере. Тему бэкапов и хранения данных мы разбираем постоянно, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропускать новые разборы.

Сторонние облака как замена iCloud

Если платить Apple за место в iCloud не хочется, а компьютера под рукой нет, на помощь приходят сторонние облачные сервисы. Яндекс Диск, Google Фото, Dropbox, Облако Mail — все они умеют автоматически загружать снимки и файлы с iPhone в фоне. Я, к примеру, уже давно объяснял, почему четыре года пользуюсь Яндекс Диском вместо стандартного облака Apple, и для фотографий это честная альтернатива.

Сторонние облака как замена iCloud. Не дает iOS создавать бэкапы и в сторонних облаках. Только в iCloud. Фото.

Не дает iOS создавать бэкапы и в сторонних облаках. Только в iCloud

Но и здесь важно понимать границы. Облачные сервисы отлично закрывают задачу с медиа и документами: фото, видео, сканы, рабочие файлы улетают в облако сами, и доступ к ним есть с любого устройства. А вот системный бэкап они не заменяют ровно по той же причине, что и SSD. Ни одно стороннее приложение не получит доступ к данным других программ, перепискам или настройкам iPhone. Максимум, что оно увидит, — это то, чем вы сами с ним поделитесь.

Такой гибрид многих устраивает: фото и файлы в стороннем облаке, а сам смартфон время от времени копируется в iCloud базового объема. Запутались, какой сервис выбрать под свои задачи? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, поможем разобраться.

Как сохранить данные iPhone без компьютера

Соберем все вместе и составим рабочую схему для тех, у кого нет Mac. Полноценный системный бэкап без компьютера делается только через iCloud, и с этим фактом придется смириться. Даже мессенджеры постепенно двигаются в эту сторону: например, копии WhatsApp можно хранить уже с меньшей привязкой к облаку Apple, и это общий тренд.

На практике я советую разделить данные на две части. Самое ценное и объемное, то есть фотографии и видео, выгружаете на внешний SSD через «Файлы» или в стороннее облако. Так вы разгружаете память и получаете физический архив, который лежит у вас в столе. А для системной копии оставляете iCloud: даже бесплатных 5 гигабайт порой хватает, если фото уже уехали на диск и дублировать их в облаке не нужно. В крайнем случае можно раз в пару месяцев подключить iPhone к чужому компьютеру и снять локальную копию через Finder, а сам архив потом перенести на тот же SSD. В итоге закрываются обе задачи, и не приходится покупать ни свой Mac, ни большой облачный тариф.

Как сохранить данные iPhone без компьютера. На внешний накопитель можно регулярно скидывать фото и видео, а это, пожалуй, самое ценное у большинства из нас. Фото.

На внешний накопитель можно регулярно скидывать фото и видео, а это, пожалуй, самое ценное у большинства из нас

И еще один момент про сам накопитель. К iPhone подойдет практически любой USB-C SSD, но лучше брать модель с поддержкой шифрования и скоростью от 220 МБ/с, если планируете писать видео. Такие диски и полезные аксессуары к ним, вроде переходников, чехлов и кабелей, часто удается взять заметно дешевле. Выгодные находки я собираю в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, загляните туда перед покупкой.

iCloudСмартфоны AppleСоветы по работе с Apple
Новости по теме: iCloud
Почему я пользуюсь Яндекс Диском вместо iCloud на iPhone, iPad и Mac. Фото.
Почему я пользуюсь Яндекс Диском вместо iCloud на iPhone, iPad и Mac
Можно ли удалить фото с iPhone, но оставить их в iCloud. Фото.
Можно ли удалить фото с iPhone, но оставить их в iCloud
Вот это поворот: главная фича iOS 27 будет платной. Фото.
Вот это поворот: главная фича iOS 27 будет платной