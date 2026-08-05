Почему я установил Яндекс Браузер на iPhone и Mac

Яндекс Браузер снова забрался на первую строчку App Store и стал самым скачиваемым бесплатным приложением в стране. История до боли знакомая: на днях некоторые российские сайты перестали открываться в Chrome и Safari, и владельцы айфонов дружно побежали искать рабочий обходной путь к банку, а заодно вытолкнули браузер в топ и в разделе Утилиты.



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Почему Яндекс Браузер стал самым скачиваемым в App Store

Причина взлета простая. У наших банков отозвали международные TLS-сертификаты, а зарубежные браузеры новым российским сертификатам не доверяют. Вместо страницы Сбера или Альфа-Банка вы упираетесь в красное предупреждение о небезопасном соединении. Safari и Chrome просто не пускают дальше и считают, что сайт пытается вас обмануть, хотя на самом деле с банком все в порядке.

Яндекс Браузер ведет себя иначе. Он поддерживает национальные сертификаты и ГОСТ TLS уже несколько лет, поэтому открывает те же самые сайты без единой настройки. Скачали, зашли на нужную страницу, и все работает. Именно эта мелочь за сутки и превратила его в самое популярное бесплатное приложение в App Store. По сути, люди голосуют установками за то приложение, которое здесь и сейчас решает их проблему.

Сценарий повторяется не первый раз. Каждый раз, когда у людей возникают проблемы с доступом к привычным сервисам, они вспоминают про Яндекс Браузер как про запасной аэродром. Кто-то ставит его только ради банков, а кто-то потом остается на нем насовсем. Если вы давно думаете, какие приложения стоит скачать заранее, то этот браузер стоит держать в списке одним из первых.

Почему сайты банков не открываются в Safari и Chrome

Чтобы понять логику, вернемся чуть назад. Сайт банка шифрует соединение с помощью сертификата, а браузер сверяет этот сертификат с доверенными центрами. Раньше банки использовали сертификаты западных удостоверяющих центров, но под санкциями те начали отзывать выданные документы. В ответ появился российский стандарт шифрования — национальные сертификаты и ГОСТ TLS, про который зарубежные браузеры знать не знают.

Обойти это можно двумя способами. Первый — вручную установить сертификаты Минцифры на устройство, но у этого варианта есть свои нюансы, и многих справедливо смущает, насколько безопасно ставить сертификаты Минцифры. Второй — поставить браузер, где поддержка ГОСТ уже встроена. Яндекс Браузер как раз из второй категории, и для обычного пользователя это заметно проще.

Разница в подходе принципиальная. Ручная установка сертификата дает системе право проверять ваш трафик, и это стоит хотя бы понимать перед тем, как соглашаться. Готовый браузер держит всю эту историю внутри себя, а вы просто открываете сайты как обычно и не думаете о шифровании вообще. Для большинства людей второй путь и удобнее, и спокойнее, потому что не нужно копаться в системных настройках iPhone.

Что умеет Яндекс Браузер кроме открытия сайтов

Допустим, банки вы открыли и проблему решили. Но удалять браузер после этого спешить не стоит — внутри спрятано несколько нейросетевых инструментов, которые реально экономят время. Как раз ради них многие и оставляют его основным. Кстати, заодно можно сразу сменить поиск с Google на Яндекс, чтобы выдача была привычной.

Первый инструмент — редактор текста. Он проверяет ошибки прямо в поле ввода и подсказывает опечатки на лету, пока вы печатаете. Но интереснее другое: браузер умеет переписать текст в выбранном стиле. Написали сообщение сгоряча, а отправить надо вежливо и по делу? Пара кликов, и формулировка становится деловой или, наоборот, более мягкой и дружеской.

Второй — ИИ-переводчик. Вы выделяете нужный фрагмент на иностранном сайте, и браузер переводит именно его, а не всю страницу разом. Перевод выходит точным и читается как живой текст, а не как подстрочник из словаря образца двухтысячных. Удобно, когда надо быстро понять один абзац и не терять контекст остальной статьи.

Третий — ИИ-пересказ, и лично мне он нравится больше всех. Вставляете ссылку на статью или видео, а нейросеть изучает материал и кратко излагает суть. Не нужно смотреть двадцатиминутный ролик или продираться через лонгрид ради одной мысли, выжимка приходит за пару секунд. Для новостей и длинных обзоров вещь незаменимая.

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Стоит ли устанавливать Яндекс Браузер на iPhone

Если коротко — поставить точно стоит, хотя бы как страховку. Даже если банковскими сайтами вы пользуетесь редко, иметь под рукой браузер, который открывает вообще все, дорогого стоит. А учитывая, что вокруг App Store в России постоянно что-то происходит и периодически всплывает вопрос, закроют ли App Store в России, запасной инструмент точно лишним не будет.

Есть и приятный бонус. Один раз установив браузер под банки, вы получаете редактор, переводчик и пересказ в комплекте, не доплачивая ни рубля. Для многих это оказывается решающим: приложение перестает быть костылем на один раз и становится основным браузером на iPhone и Mac. Проверьте сами, если руки дойдут, вернуться обратно к Safari потом бывает сложно.

Не получается открыть нужный сайт или что-то пошло не так с настройкой? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут рабочее решение и помогут разобраться.

Итог простой. Яндекс Браузер занял первое место в App Store не на пустом месте: он закрывает конкретную боль с доступом к банкам и вдобавок подкидывает нейросетевые инструменты, которые пригодятся каждый день. Скачать его сейчас — решение на пять минут, а пользы может выйти надолго.