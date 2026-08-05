Почему я установил Яндекс Браузер на iPhone и Mac

Кирилл Пироженко

Яндекс Браузер снова забрался на первую строчку App Store и стал самым скачиваемым бесплатным приложением в стране. История до боли знакомая: на днях некоторые российские сайты перестали открываться в Chrome и Safari, и владельцы айфонов дружно побежали искать рабочий обходной путь к банку, а заодно вытолкнули браузер в топ и в разделе Утилиты.

Яндекс Браузер залетел в топ. Фото.

Яндекс Браузер залетел в топ

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Почему Яндекс Браузер стал самым скачиваемым в App Store

Причина взлета простая. У наших банков отозвали международные TLS-сертификаты, а зарубежные браузеры новым российским сертификатам не доверяют. Вместо страницы Сбера или Альфа-Банка вы упираетесь в красное предупреждение о небезопасном соединении. Safari и Chrome просто не пускают дальше и считают, что сайт пытается вас обмануть, хотя на самом деле с банком все в порядке.

Почему Яндекс Браузер стал самым скачиваемым в App Store. Вот такую ошибку можно поймать в иностранных браузерах. Фото.

Вот такую ошибку можно поймать в иностранных браузерах

Яндекс Браузер ведет себя иначе. Он поддерживает национальные сертификаты и ГОСТ TLS уже несколько лет, поэтому открывает те же самые сайты без единой настройки. Скачали, зашли на нужную страницу, и все работает. Именно эта мелочь за сутки и превратила его в самое популярное бесплатное приложение в App Store. По сути, люди голосуют установками за то приложение, которое здесь и сейчас решает их проблему.

Сценарий повторяется не первый раз. Каждый раз, когда у людей возникают проблемы с доступом к привычным сервисам, они вспоминают про Яндекс Браузер как про запасной аэродром. Кто-то ставит его только ради банков, а кто-то потом остается на нем насовсем. Если вы давно думаете, какие приложения стоит скачать заранее, то этот браузер стоит держать в списке одним из первых.

Почему сайты банков не открываются в Safari и Chrome

Чтобы понять логику, вернемся чуть назад. Сайт банка шифрует соединение с помощью сертификата, а браузер сверяет этот сертификат с доверенными центрами. Раньше банки использовали сертификаты западных удостоверяющих центров, но под санкциями те начали отзывать выданные документы. В ответ появился российский стандарт шифрования — национальные сертификаты и ГОСТ TLS, про который зарубежные браузеры знать не знают.

Обойти это можно двумя способами. Первый — вручную установить сертификаты Минцифры на устройство, но у этого варианта есть свои нюансы, и многих справедливо смущает, насколько безопасно ставить сертификаты Минцифры. Второй — поставить браузер, где поддержка ГОСТ уже встроена. Яндекс Браузер как раз из второй категории, и для обычного пользователя это заметно проще.

Почему сайты банков не открываются в Safari и Chrome. В Яндексе все октрывается без установки сертификатов. Фото.

В Яндексе все октрывается без установки сертификатов

Разница в подходе принципиальная. Ручная установка сертификата дает системе право проверять ваш трафик, и это стоит хотя бы понимать перед тем, как соглашаться. Готовый браузер держит всю эту историю внутри себя, а вы просто открываете сайты как обычно и не думаете о шифровании вообще. Для большинства людей второй путь и удобнее, и спокойнее, потому что не нужно копаться в системных настройках iPhone.

Что умеет Яндекс Браузер кроме открытия сайтов

Допустим, банки вы открыли и проблему решили. Но удалять браузер после этого спешить не стоит — внутри спрятано несколько нейросетевых инструментов, которые реально экономят время. Как раз ради них многие и оставляют его основным. Кстати, заодно можно сразу сменить поиск с Google на Яндекс, чтобы выдача была привычной.

Что умеет Яндекс Браузер кроме открытия сайтов. Редактор умеет исправлять ошибки. Фото.

Редактор умеет исправлять ошибки

Первый инструмент — редактор текста. Он проверяет ошибки прямо в поле ввода и подсказывает опечатки на лету, пока вы печатаете. Но интереснее другое: браузер умеет переписать текст в выбранном стиле. Написали сообщение сгоряча, а отправить надо вежливо и по делу? Пара кликов, и формулировка становится деловой или, наоборот, более мягкой и дружеской.

Что умеет Яндекс Браузер кроме открытия сайтов. Переписывает ваш текст в другом стиле или даже другими словами. Фото.

Переписывает ваш текст в другом стиле или даже другими словами

Второй — ИИ-переводчик. Вы выделяете нужный фрагмент на иностранном сайте, и браузер переводит именно его, а не всю страницу разом. Перевод выходит точным и читается как живой текст, а не как подстрочник из словаря образца двухтысячных. Удобно, когда надо быстро понять один абзац и не терять контекст остальной статьи.

Что умеет Яндекс Браузер кроме открытия сайтов. При желании может пересказать статью из интернета или даже видео. Фото.

При желании может пересказать статью из интернета или даже видео

Третий — ИИ-пересказ, и лично мне он нравится больше всех. Вставляете ссылку на статью или видео, а нейросеть изучает материал и кратко излагает суть. Не нужно смотреть двадцатиминутный ролик или продираться через лонгрид ради одной мысли, выжимка приходит за пару секунд. Для новостей и длинных обзоров вещь незаменимая.

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Стоит ли устанавливать Яндекс Браузер на iPhone

Если коротко — поставить точно стоит, хотя бы как страховку. Даже если банковскими сайтами вы пользуетесь редко, иметь под рукой браузер, который открывает вообще все, дорогого стоит. А учитывая, что вокруг App Store в России постоянно что-то происходит и периодически всплывает вопрос, закроют ли App Store в России, запасной инструмент точно лишним не будет.

Есть и приятный бонус. Один раз установив браузер под банки, вы получаете редактор, переводчик и пересказ в комплекте, не доплачивая ни рубля. Для многих это оказывается решающим: приложение перестает быть костылем на один раз и становится основным браузером на iPhone и Mac. Проверьте сами, если руки дойдут, вернуться обратно к Safari потом бывает сложно.

Не получается открыть нужный сайт или что-то пошло не так с настройкой? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут рабочее решение и помогут разобраться.

Итог простой. Яндекс Браузер занял первое место в App Store не на пустом месте: он закрывает конкретную боль с доступом к банкам и вдобавок подкидывает нейросетевые инструменты, которые пригодятся каждый день. Скачать его сейчас — решение на пять минут, а пользы может выйти надолго.

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