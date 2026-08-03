ФАС завела дело на Apple из-за МАКС и RuStore. Что будет с iPhone в России и закроют ли App Store

Федеральная антимонопольная служба официально возбудила дело против Apple, и это уже не предупреждение, а полноценное разбирательство. Формальная причина — компания не стала предустанавливать на iPhone мессенджер МАКС и российский магазин приложений, как того требовало ведомство. За это Apple грозит штраф до 4 млрд рублей. Но куда любопытнее другое: юрлицо компании в стране есть, а технику в Россию она официально не поставляет, так что большой вопрос, кого в итоге накажут. Пока суд да дело, поставить МАКС на iPhone все еще можно только по нашей инструкции, в App Store приложение так и не вернулось.



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Почему ФАС завела дело против Apple

Вся история началась после того, как Apple вычистила из App Store приложения VK. Следом ведомство выдало Apple предупреждение и потребовало три вещи: предустанавливать мессенджер МАКС, добавить российский магазин приложений RuStore и дать пользователям выбор поисковой системы при настройке. Срок на исполнение отвели до 15 июля, требования выполнены не полностью, поэтому служба перешла от угроз к делу.

По формулировке самой ФАС, компания не исполнила предупреждение в части предустановки МАКС и отечественного магазина приложений. Ведомство ссылается на закон о защите конкуренции и на прошлую судебную практику против Apple, которая уже подтверждалась инстанциями. То, что Apple не выполнила требования ФАС о предустановке RuStore, мы разбирали отдельно.

У конфликта есть длинная предыстория. МАКС Apple убрала из App Store еще в июне, следом под раздачу попали все приложения VK. На этом фоне отказ ставить МАКС по умолчанию ФАС читает как принципиальную позицию, а не техническую заминку. После рассмотрения дела служба примет решение о штрафе и других мерах воздействия. Предварительная оценка суммы — до 4 млрд рублей. Для Apple это копейки, но сам прецедент тут важнее денег.

Почему Apple не устанавливает МАКС и RuStore

Есть нюанс, о котором многие забывают. Одно из трех требований Apple все-таки выполнила. В самой компании заявили, что в обновленной версии ПО добавили возможность выбрать российский поиск. Речь об iOS 26.6: при первом запуске айфона там можно сразу назначить Яндекс вместо Google. Именно окна выбора поисковика ФАС и добивалась.

А вот с мессенджером и магазином приложений вышло сложнее. МАКС Apple предустанавливать по-прежнему отказывается, и само приложение летом даже удалили из App Store. С RuStore ситуация еще смешнее: полноценного магазина приложений под iOS попросту не существует в природе. Что именно Apple должна была ставить на iPhone в этом случае, не до конца понятно даже экспертам.

Мы уже писали, что именно за отказ от RuStore Apple грозит штраф в те самые 4 млрд рублей, о которых сейчас и идет речь. То есть новое дело — это по сути продолжение старой истории, а не что-то внезапное.

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Кто заплатит штраф по делу против Apple

И вот тут начинается самое интересное. Apple физически ушла из России еще в 2022 году. Юридическое лицо компании в стране формально сохранилось, но технику оно официально не ввозит — все iPhone едут по параллельному импорту. Получается, штрафовать вроде бы и некого. Эту мысль хорошо сформулировал Эльдар Муртазин. По его словам, дело подоспело, а с наказанием все туманно:

Будет интересно узнать, кого будут наказывать за отсутствием Apple на российском рынке. Подозреваю, что это будет российский бизнес, который торгует техникой этого бренда

Логика простая: раз до самой Apple не дотянуться, спросят с тех, кто рядом. Вариантов у службы, по сути, немного. Можно давить на импортеров, можно попытаться взыскать штраф через суд, а можно оставить дело символическим жестом. Реальных рычагов против компании, которая не ведет тут бизнес, у регулятора не так много.

Для обычного пользователя тут важно понимать одно: любые ограничения бьют не по Apple, а по нам с вами. Мы уже видели, как вход через Apple ID в России оброс штрафами и рисками, и новое дело эту тенденцию только усиливает.

Что будет с App Store в России

Теперь про сценарий, которого боятся многие. Представьте: ФАС выписывает штраф, Apple его оспаривает или просто игнорирует, а потом закрывает российский App Store и окончательно ликвидирует юрлицо в стране. И все, взятки гладки, наказывать становится вообще некого.

Звучит как страшилка, но для Apple такой ход вполне логичен. Компания уже показывала, что готова резать функции ради того, чтобы не связываться с местным законодательством. Мы разбирали, как Apple получила штраф за платежи в Россию и чем это обернулось для магазина приложений. Похожая история вполне может повториться и сейчас.

Что делать вам? Пока ничего экстренного. iPhone работает, App Store открыт, приложения ставятся. Но если вы пользуетесь российскими сервисами, держите под рукой запасные варианты: сторонние способы установки и понимание, как вернуть удаленные приложения. Такие инструкции мы публикуем регулярно.

Не смогли разобраться с настройками или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут рабочее решение и помогут не остаться без нужных приложений.